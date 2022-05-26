Учасник двох Олімпіад, український важкоатлет Красільников коригував вогонь окупантів по позиціях ЗСУ. ВIДЕО

Українські бійці в Чугуєві затримали групу ворожих коригувальників вогню, серед числа яких виявився український спортсмен-важкоатлет Геннадій Красільников.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Красільников - майстер спорту міжнародного класу з важкої атлетики, двічі змагався за Україну на літніх Олімпійських іграх у суперважкій категорії чоловіків, посівши 9 та 4 місце у фінальному заліку.

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