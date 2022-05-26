Учасник двох Олімпіад, український важкоатлет Красільников коригував вогонь окупантів по позиціях ЗСУ. ВIДЕО
Українські бійці в Чугуєві затримали групу ворожих коригувальників вогню, серед числа яких виявився український спортсмен-важкоатлет Геннадій Красільников.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Красільников - майстер спорту міжнародного класу з важкої атлетики, двічі змагався за Україну на літніх Олімпійських іграх у суперважкій категорії чоловіків, посівши 9 та 4 місце у фінальному заліку.
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Топ коментарі
+117 Dmitro Moroz
показати весь коментар26.05.2022 11:06
+97 Яр Холодний
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+78 Olexandr Ivashura
показати весь коментар26.05.2022 11:00
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або тюремним строком, або висилкою на Воркуту. Замарав Український спорт цей
важкоатлет своїм прокацапським лайном. Чісто ГНІДА по опрєлєнію.
Але метод файний. Схвалюю. Нехай навіть при цьому прозвучить бавовна - наші люди звикли
Коротше - треба було цих ублюдків закидати гранатами у тому підвалі і всі формальності.
Они на обмен не годятся.
брати-акробативатяні куми-довбо*оби Усик і Лома. Хтось був "внє палітікі" і, можливо, лише тепер прозрів, а цей Красильников як був дебілом, так і залишився.
Ого-го-го-го!
Це його на неабияку пляшку треба посадити!..