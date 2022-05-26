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Учасник двох Олімпіад, український важкоатлет Красільников коригував вогонь окупантів по позиціях ЗСУ. ВIДЕО

Українські бійці в Чугуєві затримали групу ворожих коригувальників вогню, серед числа яких виявився український спортсмен-важкоатлет Геннадій Красільников.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Красільников - майстер спорту міжнародного класу з важкої атлетики, двічі змагався за Україну на літніх Олімпійських іграх у суперважкій категорії чоловіків, посівши 9 та 4 місце у фінальному заліку.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

спорт (1621) Харківщина (6054) державна зрада (1686)


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Топ коментарі
+117
Цеж яким уйобком треба бути, щоб корегувати вогонь по своєму ж місту. Невже просто через гроші.
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26.05.2022 11:06
+97
Тепер - "на тюрму" Хай ставить рекорди в камері!
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26.05.2022 10:56
+78
Боже, яка мразь. В той час як спортсмени - патріоти гинуть захищаючи Україну. А скільки такої мразі в тилових містах.. Сидять падли і чекають "своїх"
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26.05.2022 11:00
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Що тут скажеш - вірус руского міра це психічне захворювання, лікується або кулею,
або тюремним строком, або висилкою на Воркуту. Замарав Український спорт цей
важкоатлет своїм прокацапським лайном. Чісто ГНІДА по опрєлєнію.
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26.05.2022 13:58 Відповісти
судячи з відео та його морди ліца, цей "спортсмен" вже давно щільно сидить на інших допінгах...
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26.05.2022 14:03 Відповісти
и что за тварей вскормила украинская земля
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26.05.2022 14:06 Відповісти
яки він --український спортсмен-важкоатлет сепар ,кацапоязичне , на морді все НАписано, ВАТА !!!
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26.05.2022 14:19 Відповісти
"Спорт вне політікі". Ага!!!
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26.05.2022 14:38 Відповісти
ПИШИТЕ СРАЗУ ,ЛУЗЕР
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26.05.2022 14:39 Відповісти
Таких виродків потрібно страчувати. Вони винні в смертях наших людей
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26.05.2022 17:05 Відповісти
Ні ніяких судів там і валіть цю погань
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26.05.2022 17:27 Відповісти
спорт внє палітіткі
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26.05.2022 18:07 Відповісти
"какая разница" (с)
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26.05.2022 19:04 Відповісти
Таких залишати живими не гуманно. По тихому ліквідувати, обкласти вибухівкою і рознести на молекули щоб не лишилося ніяких слідів.
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26.05.2022 19:15 Відповісти
Цей метод навряд чи можна назвати "по-тихому".
Але метод файний. Схвалюю. Нехай навіть при цьому прозвучить бавовна - наші люди звикли
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26.05.2022 23:24 Відповісти
Судячи по всьому це не якісь там ентузіасти що вирішили допомогти ворогу, а ворожа ДРГ. У минулу війну ворожі солдати, яких піймано не в формі своєі армії, не вважались військовополоненими і не підпадали під захист міжнародних конвенцій. Тобто їх могли розстріляти на місті без якихось там формальностей.
Коротше - треба було цих ублюдків закидати гранатами у тому підвалі і всі формальності.
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26.05.2022 20:30 Відповісти
Парни, вам не надоело этой херней заниматься ? Просто тупо убивают мирных жителей, что с городами творят .. а вы ***** видосики на колени и прочтя муть, противно смотреть ..
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26.05.2022 21:13 Відповісти
Не передавайте их следствию.
Они на обмен не годятся.
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26.05.2022 22:28 Відповісти
их надо к позорному столбу привязать и чтобы каждый делал с ними всё что хочет, бажаючих знайдеться богато , этих тварей наказать . Я думаю что к концу дня с них шкуру спустят .
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26.05.2022 22:47 Відповісти
Толерантність до зрадників та ворогів призводить до смерті вас, близьких та друзів.
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26.05.2022 22:55 Відповісти
Згадую й інших наших олімпійців... Стрибайка Магучіх з Дніпра, львівський каратист Горуна, два брати-акробати ватяні куми-довбо*оби Усик і Лома. Хтось був "внє палітікі" і, можливо, лише тепер прозрів, а цей Красильников як був дебілом, так і залишився.

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26.05.2022 22:57 Відповісти
За законами венного стану: до найближчої стінки...
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26.05.2022 23:06 Відповісти
Нельзя сепаратистов брать в плен. Они хуже даже чем российские имперские захватчики Сепаратисты совершают двой6ное преступление:измена Родине и убийство Украинцев прикрываясь украинским гражданство. Нельзщя их брать в плен. Всех расстреливать но не на камеру При попытке к бегству расстреливать. Но не на камеру
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26.05.2022 23:09 Відповісти
Важкоатлет? Олімпієць?
Ого-го-го-го!
Це його на неабияку пляшку треба посадити!..

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26.05.2022 23:19 Відповісти
До закінчення війни нехай сидять. А після перемоги всіх позбавити громадянства відправити примусово на ********* з довічною забороною вїзду в Україну і конфіскацією всього майна якщо таке в ушльопків є. Тяжчого покарання для підлих дебілів навіть неможливо уявити.
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27.05.2022 02:41 Відповісти
повесит его на его же медалях.
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27.05.2022 07:11 Відповісти
Не здивуюсь, єслі пов'яжуть десь Тимощука, з коордінатами бригадного сортіра . ****, о спорт ,ти мір. От токо чогось лаптєногій.
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27.05.2022 09:00 Відповісти
А может его штангой все таки придавит? А то видимо малые веса тягал. Остальных на столбы. Это нелюди!!!
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27.05.2022 10:30 Відповісти
кацапські ********...
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27.05.2022 10:59 Відповісти
Є якісь докази шо вони коригувальники? Схоже що як завжди взяли перших попавших наркоманів і назвали коригувальниками
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27.05.2022 19:56 Відповісти
це не спортсмен а тварина. має бути суд конфіскація і позбавлення звань і нагород
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27.05.2022 22:06 Відповісти
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