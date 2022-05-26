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"У нас отряд головорезов, е#ашу гражданских. Могу просто взять нож, уши отрезать": Окупант хизується звірствами над цивільним населенням, - перехоплення СБУ. АУДIО

Російські окупанти з допомогою гранат "зачищають" підвальні приміщення, де укривається від обстрілів цивільне населення.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, свідчить чергове перехоплення розмови рашистів.

"Мы зачищаем подвалы, знаешь как? Не спрашиваем, кто там, а гранаты кидаем, пох#й вообще. У нас отряд называется отряд самоубийц, отряд головорезов", - розповідає дружині окупант, який перебував на Харківщині.

Рашист пояснює дружині, що це "звичайна практика" та розповідає їй, як окупанти з іншого підрозділу глумилися і зґвалтували жінку.

Також військовий РФ розповідав про катування: "Я тут творю, вообще. Е#ашу всех, мне пох#й вообще: гражданских, не гражданских. Я могу просто взять нож, уши отрезать".

Також дивіться: "Америка и весь мир им оружие дает, а у наших долбо#бов даже броников них#я нет": Окупант шокований допомогою Заходу українській армії, - перехоплення СБУ. АУДIО

Автор: 

СБУ (12809) перехоплення (351)


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Топ коментарі
+23
Дайте Макрону то послухати
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26.05.2022 12:50
+14
НЕЛЮДИ!!! ТІЛЬКИ ВБИВАТИ ЦИХ ОРКІВ!!! А ХТОСЬ ХОЧЕ ЩЕ КОМУСЬ І КУДИСЬ ЗАГЛЯНУТИ?
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26.05.2022 12:50
+14
Хватит уже этих "перехватов". Всё ясно давно. Лучше разрабатывать варианты,как наиболее эффективно и наиболее массово уничтожать кацапскую падаль.
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26.05.2022 12:51
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интересно на передке он справку достанет что слепо глухо немой тайный член организации Путин таки ***** и вообще его мобилизовали прямо из дурдома????
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26.05.2022 12:48 Відповісти
Братан, можно вопрос, ток без издевательств, сам понимаешь люди разные! Я лежал в дурдоме 5 лет назад, мобилизации боюсь как огня, сам не служил, человек не военный короче. У меня тревожное расстройство, психопатия и т.д. (документально подтверждено) как ты думаешь меня могут принудительно мобилизировать в ВСУ в военное время???? Обьективно толку с меня никакого, но страшно до усрачки...........
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26.05.2022 14:48 Відповісти
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26.05.2022 12:48 Відповісти
НЕЛЮДИ!!! ТІЛЬКИ ВБИВАТИ ЦИХ ОРКІВ!!! А ХТОСЬ ХОЧЕ ЩЕ КОМУСЬ І КУДИСЬ ЗАГЛЯНУТИ?
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26.05.2022 12:50 Відповісти
Дайте Макрону то послухати
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26.05.2022 12:50 Відповісти
И премьеру Нидерландов Рютте.
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26.05.2022 13:10 Відповісти
Хватит уже этих "перехватов". Всё ясно давно. Лучше разрабатывать варианты,как наиболее эффективно и наиболее массово уничтожать кацапскую падаль.
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26.05.2022 12:51 Відповісти
Нет не хватит. Люди должны помнить постоянно, что из себя представляют кацапы. А то потом начнется, не все хрюске плохие, надо их понять и тд.
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26.05.2022 13:17 Відповісти
А що "доблесне" СБУ крім таких перехоплень уміє робити ? Ну іще два варіанти є- здавати списки агентури СБУ кацапам як це зробив заступник літьохи Баканова , або викликати у Київ на допит людей , які на фронті воюють ((
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26.05.2022 13:21 Відповісти
оптимально хімічною і бактеріологічною зброєю, але будуть вити, що не гуманно.
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26.05.2022 15:59 Відповісти
Эти перехваты крутить тем кто не хочет эвакуироваться а ждет русских освободителей
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26.05.2022 19:19 Відповісти
вообще прослушав по голосу сопляк не больше 22 годков скорей всего там больше хвастовства и понтов нежели правды такие крутые типа мачо....а на деле обделываются поносом от просто грома на небе...и в памперсах до конца жизни бегают.. если и правда то конченный дебил такие вещи даже самому себе не говорят.... не то что на мобильник...
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26.05.2022 12:52 Відповісти
На службе при совке, там где дедовщина, издевались 18-20 летние над своими же сослуживцами очень изощрённо. А с виду сопляки.
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26.05.2022 13:01 Відповісти
Утилизация биологических отходов: что такое биомусор ...
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26.05.2022 13:05 Відповісти
расєянє це виродки роду людського підлягають знищенню.
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26.05.2022 12:55 Відповісти
Нада подождать когда у макак кончится зерно и они ломануться в гейропку. Посмотрим как эти макароны запоют. Вот **** шоб все 100 миллионов голодающих ломанулись во францию. Шрпз не хотят там тяжёлое вооружение давать и ***** в глаз заглянуть
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26.05.2022 12:57 Відповісти
Тільки знищувати. Ніяких переговорів поки не виплатять контрибуції, не повернуть полонених і депортованих, і не видадуть всіх військових злочинців
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26.05.2022 12:57 Відповісти
Та вони вже не бояться викладувати відео з тортурами, на жаль західний світ в котре показує що в разі потреби вони колективно накладуть в штани, оглохнуть і осліпнуть.
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26.05.2022 13:07 Відповісти
А голос такий добрий, домашній, довірливий. І могучій русязик...
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26.05.2022 14:23 Відповісти
Звичайний "понтовик"! Той хто реально таке робить - рідко хвалиться! А цей - звичайний "лузер", який хоче надать своїй особі "значущості" в очах тих, хто його знає лише як "лузера" Вони ж не приїдуть в Україну, щоб перевірить - чи він не бреше? От він цими "похвальонами" і "росте над собою" У своїх власних очах, насамперед!
Характерний приклад з класики літератури - "Хлєстаков" з Ревізора" Гоголя Його "казки" в провінційному місті про життя в Санкт-Петербурзі!
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26.05.2022 13:08 Відповісти
А хіба воно вихваляється ?

Воно навіть не приховує , що маючи "Калаша" у руках , маючи "ножа" воно бздить неозброєнного цивиліьного , бздить , що за кожним кущем на його чекає куля чи граната .

Воно тупо видає інфу про те, що воно й вони відчувають дивлячись в очі неозброєнних цивільних ,

А воно бачить люту презирливу ненависть в очах и воно тому бздить й тому погрожує , але тут тільки імітує погрози - тут Ви праві .
Але у "Хлєстакова" була реальна інша мотивація - заздрість . А тут жах й стрес !
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26.05.2022 13:24 Відповісти
Є така наука - "судова психологія" Її вивчають майбутні правознавці Вона вивчає психологію не тільки злочинців, але й їх жертв ("віктимологія" - її відгалуження) Я її вивчав Тому я знаю про що пишу

Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не путин и не шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"

Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".

Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...

Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
Все получите честь по чести!!!
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 ?
Это, суки, уж как повезет.

2018 (Ю. Нестеренко)
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26.05.2022 13:33 Відповісти
А потім в полоні скиглить що їхав на "учєнія".
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26.05.2022 13:10 Відповісти
Є така закономірність : чим потвора примітивнійша , чим в неї меньше знань й вмінь , тим більше віріть , що воно центр всесвіту -- недоторканий й неодосяжний для будь якого "караючого меча" .

Шиза йому блокує розуміння , що точне попадання в його навіть кріхітесеньким (в 10 кг ) снарядиком , то його особисті вуха попросяться окремо до діабло в пекло, а дупа окремо ...

Й неяка кількисть полоскань в водограях не врятує від розпадання на атоми його поганого рота
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26.05.2022 13:10 Відповісти
Убивать надо не только кацапов, но и их подстилок. Не надо шума, не надо камер. Просто тихо резать, работать на количество. Работать без жалости, без эмоций, не создавая картинку для пропагандонов и западных консерв. Уничтожение кацапов и их подстилок должно стать рутиной.
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26.05.2022 13:14 Відповісти
Цікаво, от ви на@уя це публікуєте?
З якою метою?!
Для демонстрації здібностей орлів бакланова?
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26.05.2022 13:23 Відповісти
Для того щоб повірити, що це вони роблять насправді, треба було сходити рядовим до строкової армії саветов та рабсії.
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26.05.2022 13:28 Відповісти
Все силы и деньги кидать на новое оружие и обучение, которое сделать массовым без ограничения пола, возраста, религии и т.д. Утилизация братских хоругвеносных расеян должна проходить в конвеерных, промышленных масштабах. Западные и общепринятые правила и законы на рашистов не распространяются. ответственность коллективная. При этом поощрять нападения нац меньшинств на глубинных исторических кацапов. Типа тувинцы мочат костромских ушлепков.
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26.05.2022 13:38 Відповісти
деды воевали в "Дирленвагере"
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26.05.2022 13:59 Відповісти
Ще один набутилочнік який боється чеченців як вогня.
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26.05.2022 14:00 Відповісти
страна *********
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26.05.2022 14:14 Відповісти
и украинцам еще запрещают владение и свободное ношение оружия...
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26.05.2022 14:28 Відповісти
Забороняють бо політичні - олігархічні еліти 30 років не належать до українського етносу , для них Україна то фірма ...

Якщо народ стане мажоритарним тримачем влади в своїй країні, наступного дня буде заеон про зброю де всі громадяни котрі служили не зрадили присязі отртмають автоматичну зброю і сейф від держави і жінки і чоловіки
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26.05.2022 14:35 Відповісти
3,14здота ***@на...
Живцем у комашник закопать й онлайн трансляцию в утубі зробить...
**** драна...
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26.05.2022 14:37 Відповісти
Ні хрєна ти не тямиш в ковбасних обрізках Не треба мурашник руйнувать - мурашки самі знайдуть харч Головне - щоб "тіло" не втекло Партизани так робили на Поліссі - чи при допиті, чи як страту Якщо мурашник був коло дерева, то прив"язували до дерева Якщо дерева не було, то забивали чотири кілки в землю і "тіло" прив"язували за руки і ноги Головне (старий лісник казав) - щоб мураші були "правильні"... Питаю: А які це - "правильні"? А він каже: "Великі чорні але з бурим "пояском" Такі самі жадібні до м"яса..."
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26.05.2022 21:39 Відповісти
А в плену все на учениях и никогда не стреляли.
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26.05.2022 16:11 Відповісти
Этот ********* голос звучит не впервой , уже слышал эту мразь... Отряд Чикатил ..
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26.05.2022 17:27 Відповісти
Ну действительно что путиноиды и рашисты хуже немецких фашистов..
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26.05.2022 17:55 Відповісти
А В это же время...

Чоловік на Миколаївщині підібрав покинуті окупантами автомат, набої та гранату. Він може сісти на 7 років, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Джерело:
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26.05.2022 21:26 Відповісти
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26.05.2022 21:27 Відповісти
Они и есть рабы. Мрази лнр+днр на оккупированных территориях зверствуют, гоняются за патриотами, им помогает вата местная. Но в плену они плачут.

Это ошибка верить врагам всем, в том числе плачущим молодым мразям.

"Униженный человек всегда будет пытаться унизить других, тем самым компенсируя собственную униженность.

То, что российские войска творили у нас... Первоначально это было странно, мы все же жили в одной стране когда-то...

Первоначально мы воспринимали их как "срочников, мальчишек". Так вот, эти "срочники-мальчишки" наносили больший урон. Зачистки, расстрелы мирных колон, мародерство, насилие, грабеж. Все это творили эти "мальчишки", о которых так любят вспоминать солдатские матери. Попав в плен, они вели себя так же, как у вас. Попав в плен, они вызывали жалость. А теперь я понимаю, что их нельзя было жалеть. Потому что когда мы их отпускали, они возвращались. Умудренные опытом, еще более жестокими.

То, что я сейчас вижу на экранах, - все эти преступления, мы это прошли. Это для меня не ново. Как не ново для любого чеченца. Как не ново это для жителей Грузии, которые подверглись таким же актам варварства и вандализма. "
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26.05.2022 22:24 Відповісти
такое ЧМО взять за глотку и где его борзота денется,гавно сразу с него потечёт .Мужчина так бахваляться не будет , да и делать такое будет.Тьфу мразь.
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26.05.2022 22:55 Відповісти
 
 