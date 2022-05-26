"У нас отряд головорезов, е#ашу гражданских. Могу просто взять нож, уши отрезать": Окупант хизується звірствами над цивільним населенням, - перехоплення СБУ. АУДIО

Російські окупанти з допомогою гранат "зачищають" підвальні приміщення, де укривається від обстрілів цивільне населення.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, свідчить чергове перехоплення розмови рашистів.

"Мы зачищаем подвалы, знаешь как? Не спрашиваем, кто там, а гранаты кидаем, пох#й вообще. У нас отряд называется отряд самоубийц, отряд головорезов", - розповідає дружині окупант, який перебував на Харківщині.

Рашист пояснює дружині, що це "звичайна практика" та розповідає їй, як окупанти з іншого підрозділу глумилися і зґвалтували жінку.

Також військовий РФ розповідав про катування: "Я тут творю, вообще. Е#ашу всех, мне пох#й вообще: гражданских, не гражданских. Я могу просто взять нож, уши отрезать".

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