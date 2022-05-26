"У нас отряд головорезов, е#ашу гражданских. Могу просто взять нож, уши отрезать": Окупант хизується звірствами над цивільним населенням, - перехоплення СБУ. АУДIО
Російські окупанти з допомогою гранат "зачищають" підвальні приміщення, де укривається від обстрілів цивільне населення.
Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, свідчить чергове перехоплення розмови рашистів.
"Мы зачищаем подвалы, знаешь как? Не спрашиваем, кто там, а гранаты кидаем, пох#й вообще. У нас отряд называется отряд самоубийц, отряд головорезов", - розповідає дружині окупант, який перебував на Харківщині.
Рашист пояснює дружині, що це "звичайна практика" та розповідає їй, як окупанти з іншого підрозділу глумилися і зґвалтували жінку.
Також військовий РФ розповідав про катування: "Я тут творю, вообще. Е#ашу всех, мне пох#й вообще: гражданских, не гражданских. Я могу просто взять нож, уши отрезать".
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Характерний приклад з класики літератури - "Хлєстаков" з Ревізора" Гоголя Його "казки" в провінційному місті про життя в Санкт-Петербурзі!
Воно навіть не приховує , що маючи "Калаша" у руках , маючи "ножа" воно бздить неозброєнного цивиліьного , бздить , що за кожним кущем на його чекає куля чи граната .
Воно тупо видає інфу про те, що воно й вони відчувають дивлячись в очі неозброєнних цивільних ,
А воно бачить люту презирливу ненависть в очах и воно тому бздить й тому погрожує , але тут тільки імітує погрози - тут Ви праві .
Але у "Хлєстакова" була реальна інша мотивація - заздрість . А тут жах й стрес !
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не путин и не шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"
Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".
Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...
Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
Все получите честь по чести!!!
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 ?
Это, суки, уж как повезет.
2018 (Ю. Нестеренко)
Шиза йому блокує розуміння , що точне попадання в його навіть кріхітесеньким (в 10 кг ) снарядиком , то його особисті вуха попросяться окремо до діабло в пекло, а дупа окремо ...
Й неяка кількисть полоскань в водограях не врятує від розпадання на атоми його поганого рота
З якою метою?!
Для демонстрації здібностей орлів бакланова?
Якщо народ стане мажоритарним тримачем влади в своїй країні, наступного дня буде заеон про зброю де всі громадяни котрі служили не зрадили присязі отртмають автоматичну зброю і сейф від держави і жінки і чоловіки
Живцем у комашник закопать й онлайн трансляцию в утубі зробить...
**** драна...
Чоловік на Миколаївщині підібрав покинуті окупантами автомат, набої та гранату. Він може сісти на 7 років, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Джерело:
Это ошибка верить врагам всем, в том числе плачущим молодым мразям.
"Униженный человек всегда будет пытаться унизить других, тем самым компенсируя собственную униженность.
То, что российские войска творили у нас... Первоначально это было странно, мы все же жили в одной стране когда-то...
Первоначально мы воспринимали их как "срочников, мальчишек". Так вот, эти "срочники-мальчишки" наносили больший урон. Зачистки, расстрелы мирных колон, мародерство, насилие, грабеж. Все это творили эти "мальчишки", о которых так любят вспоминать солдатские матери. Попав в плен, они вели себя так же, как у вас. Попав в плен, они вызывали жалость. А теперь я понимаю, что их нельзя было жалеть. Потому что когда мы их отпускали, они возвращались. Умудренные опытом, еще более жестокими.
То, что я сейчас вижу на экранах, - все эти преступления, мы это прошли. Это для меня не ново. Как не ново для любого чеченца. Как не ново это для жителей Грузии, которые подверглись таким же актам варварства и вандализма. "