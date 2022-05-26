Литовські правоохоронці спільно зі спецпрокурорами об’єднаних сил збирають докази злочинів РФ в Україні. ФОТО

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил продовжують документувати злочини, вчинені країною-агресором.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

"Спецпрокурорами проведено спільні слідчі дії з фахівцями Департаменту розслідування злочинів у сфері організованої злочинності та корупції Генеральної прокуратури Литовської Республіки, Управління з розслідування тяжких злочинів та організованої злочинності Бюро кримінальної поліції Литви, а також відділу пошуку та нейтралізації вибухонебезпечних предметів підрозділу з антитерористичних операцій поліції Литви", - йдеться у повідомленні.

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Українські та литовські спеціалісти здійснили огляд об’єктів на території східної частини Харківщини, які зазнали руйнувань та пошкоджень. Правоохоронці також опитали місцевих мешканців. У лісосмузі поблизу с. Мала Рогань оглянуто ворожі окопи, зруйновану російську броньовану техніку та покинуті окупантами укріплення. Серед залишеного військовими РФ знайдено документи та інші докази вчинення злочинів країною-агресором.

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