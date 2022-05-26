Чоловік на Миколаївщині підібрав покинуті окупантами автомат, набої та гранату. Він може сісти на 7 років, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
49-річний мешканець Баштанського району мав би здати знайдену зброю в поліцію. Він не зробив цього, і тепер його звинуватять в незаконному поводженні зі зброєю.
Про це повідомляє поліція Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Поліцейські встановили 49-річного мешканця Баштанського району. 25 травня правоохоронці провели за місцем його проживання санкціонований обшук. У ході слідчих дій поліцейські виявили незареєстровану мисливську рушницю та набої до неї, автомат системи Калашникова, магазин до нього та більше ніж 640 набоїв калібру 5, 45, а також гранату РГД-5", - йдеться у повідомленні.
Зараз поліцейські готують матеріали для вручення чоловікові підозри за ч. 1 ст. 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
"Шановні громадяни! Якщо до вас якимось чином потрапила будь-яка зброя, яка могла залишитись як після присутності окупаційних військ, так і випадково знайдена будь-де, набої чи інші боєприпаси, будь ласка, негайно здайте їх до найближчого поліцейського відділку або повідомте про вказані знахідки поліцію", - закликали правоохоронці.
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Тим більше в такій країні як Україна. Яку Росія постійно намагається окупувати.
Якби в містах всі чоловіки мали по автомату , то росія так легко не окупувала б Херсон.
Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроект про володіння вогнепальною зброєю.
Законопроект #5708 підтримали 274 народні обранці.
«Свобода» виступала за ухвалення такого закону ще з 2012 року. Реєструючи у кожному скликанні відповідний законопроект. Вперше - 21 березня 2014 року (законопроект Сиротюка Ю. та інших).
На жаль, у першому читанні пройшов законопроект, лобійований МВС, а не патріотичною та зброярською спільнотою (#5708-1).
Різниця у законопроектах проста. Поліцейська версія закону НЕ передбачає права володіння громадянами зброєю самозахисту.
Короткостволи навіть в умовах повномасштабної агресії і далі доступні лише привілейованим.
Сподіваємось, у другому читанні законопроект ухвалять із правками (народний депутат від «Свободи» Оксана Савчук вже подала необхідні).
І зволікати не треба. Українці мають зустрічати ворога у всеозброєнні.
Якби цей закон було ухвалено раніше, нація була б більш готовою до опору окупантові.
Вільні люди володіють зброєю, раби - ні.
Друге - хтось же здав його, просто так квартири перевіряти не ходять.
чоловік мав би зброю і зміг би завалити рашистів що увірвплись би до нього в дім , але він сяде на 7 років , а призивні колаборанти спокійно покидають країну
Україна реально бажає перемогти ?
Зеленая кара божья постигла Украину за инертность и безразличность подавляющей части населения, употребляющих гречку...
ви що офуіли ?
На питання "де взяв" відповідає "падарілі"...
Як самі зброю віддають окупантам то це нормально
Давно пора эту ментовскую шоблу призвать на фронт и пусть оружие изымают у луггандонских коллаборантов или кацапов,хоть какая то реальная польза будет
з такої дичі, як на мене, ніхто не зробив стільки зла, нашій Україні - як наша влада.
москалі збираються повторно наступати на ці території, а ці УРОДИ розброюють людей, які готові боронити свою землю. Яким потрібно бути КОНЧЕНИМ, щоб після всього що ми пережили, довіряти цім держмордам наше майбутнє....
Шо ви там курите!Людина має право на захист,ви собаки видали нам зброю? Ні!
Так ви вмісто того, щоб забесперчити всіх мирних громадян зброєю,кидаєте їх на розтерзання ворогу!
Зрадники ви мінти! Самі ходите до зубів озброєні! ще й статтю хочете пришити - собі до голови пришийте!
Интересно, а есть тут хоть кто-то, кто бы сдал?