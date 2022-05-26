УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4413 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
12 166 72

Чоловік на Миколаївщині підібрав покинуті окупантами автомат, набої та гранату. Він може сісти на 7 років, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

49-річний мешканець Баштанського району мав би здати знайдену зброю в поліцію. Він не зробив цього, і тепер його звинуватять в незаконному поводженні зі зброєю.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Поліцейські встановили 49-річного мешканця Баштанського району. 25 травня правоохоронці провели за місцем його проживання санкціонований обшук. У ході слідчих дій поліцейські виявили незареєстровану мисливську рушницю та набої до неї, автомат системи Калашникова, магазин до нього та більше ніж 640 набоїв калібру 5, 45, а також гранату РГД-5", - йдеться у повідомленні.

Зараз поліцейські готують матеріали для вручення чоловікові підозри за ч. 1 ст. 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Також читайте: Україні потрібна допомога зброєю без винятків і обмежень, - Зеленський

"Шановні громадяни! Якщо до вас якимось чином потрапила будь-яка зброя, яка могла залишитись як після присутності окупаційних військ, так і випадково знайдена будь-де, набої чи інші боєприпаси, будь ласка, негайно здайте їх до найближчого поліцейського відділку або повідомте про вказані знахідки поліцію", - закликали правоохоронці.

Чоловік на Миколаївщині підібрав покинуті окупантами автомат, набої та гранату. Він може сісти на 7 років, - поліція 01
Чоловік на Миколаївщині підібрав покинуті окупантами автомат, набої та гранату. Він може сісти на 7 років, - поліція 02
Чоловік на Миколаївщині підібрав покинуті окупантами автомат, набої та гранату. Він може сісти на 7 років, - поліція 03
Чоловік на Миколаївщині підібрав покинуті окупантами автомат, набої та гранату. Він може сісти на 7 років, - поліція 04
Чоловік на Миколаївщині підібрав покинуті окупантами автомат, набої та гранату. Він може сісти на 7 років, - поліція 05

Автор: 

Миколаївська область (2270) зброя (7460) Нацполіція (15163)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+47
Я херею с наших ментов, в стране война, а они у населения оружие отбирают, а если кацапы придут опять Бучи хотите?
показати весь коментар
26.05.2022 14:42
+39
Давно потрібно прийняти вільне володіння зброєю.
Тим більше в такій країні як Україна. Яку Росія постійно намагається окупувати.
Якби в містах всі чоловіки мали по автомату , то росія так легко не окупувала б Херсон.
показати весь коментар
26.05.2022 14:41
+38
Що за фуйня? Пожурити, що не зареєстрував, заставити зареєструвати, проінстуктувати про забезпечення умов зберігання. І хай тримає. Не вкрав же.
показати весь коментар
26.05.2022 14:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шо ідіоти?
показати весь коментар
26.05.2022 14:38 Відповісти
показати весь коментар
26.05.2022 14:50 Відповісти
Нащо ти сюда цю злодійку і путінську підстилку запостив?
показати весь коментар
26.05.2022 14:53 Відповісти
хто то?
показати весь коментар
26.05.2022 22:45 Відповісти
Премию дарвина этому господину
показати весь коментар
26.05.2022 14:41 Відповісти
удавись, баран
показати весь коментар
26.05.2022 14:46 Відповісти
Швидше наша влада намагається отримати т.зв. "премію Дарвіна"
показати весь коментар
26.05.2022 14:50 Відповісти
І чому? Хіба десь нормовані строки на протязі яких він повинен те здати? Ця говносправа розсиплеться в любому нормальному суді, правда якщо в нас такі існують.
показати весь коментар
26.05.2022 19:09 Відповісти
Давно потрібно прийняти вільне володіння зброєю.
Тим більше в такій країні як Україна. Яку Росія постійно намагається окупувати.
Якби в містах всі чоловіки мали по автомату , то росія так легко не окупувала б Херсон.
показати весь коментар
26.05.2022 14:41 Відповісти
Чому вони не на фронті? Ці мусора ще можуть заставити вернути зброю окупантам і вибачитися. Вони досі служать москалям.
показати весь коментар
26.05.2022 15:02 Відповісти
целый подполковник делает осмотр места происшествия? главное управление выехало на ч.1 ст.263? как то странно, для них это мелочевка...
показати весь коментар
26.05.2022 14:42 Відповісти
ІПСО проти нас.
показати весь коментар
26.05.2022 14:52 Відповісти
Так для преси ж. Полковник піаритися приперся.
показати весь коментар
26.05.2022 14:55 Відповісти
возможно. лучше б особо тяжкими занимались. висяков по убийствам валом, а они на хранение оружия выезжают... это уровень райотдела и какого небудь лейтенанта/капитана.
показати весь коментар
26.05.2022 15:06 Відповісти
Я херею с наших ментов, в стране война, а они у населения оружие отбирают, а если кацапы придут опять Бучи хотите?
показати весь коментар
26.05.2022 14:42 Відповісти
В нашей области продажа алкоголя давно запрещена, где оружие?
показати весь коментар
26.05.2022 14:57 Відповісти
https://www.facebook.com/oleh.tyahnybok?__cft__[0]=AZUJdDicQwgwv7iVjSZo8BW4p5eezV78evArypVTdVBqOSyHGYCdTpFIVZevnUgUFJAp88a6nvl7okl47HXbc7NFQ_poATjJZdVfMyXQJPC9hL4SYG5Eczy2Ss-cGFjvsVEScnendD2ds4QbOKp8w11cWrrP9n8fEYeDfvrOqNKQ3g&__tn__=-UC%2CP-R Олег Тягнибок

Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроект про володіння вогнепальною зброєю.

Законопроект #5708 підтримали 274 народні обранці.

«Свобода» виступала за ухвалення такого закону ще з 2012 року. Реєструючи у кожному скликанні відповідний законопроект. Вперше - 21 березня 2014 року (законопроект Сиротюка Ю. та інших).

На жаль, у першому читанні пройшов законопроект, лобійований МВС, а не патріотичною та зброярською спільнотою (#5708-1).

Різниця у законопроектах проста. Поліцейська версія закону НЕ передбачає права володіння громадянами зброєю самозахисту.

Короткостволи навіть в умовах повномасштабної агресії і далі доступні лише привілейованим.

Сподіваємось, у другому читанні законопроект ухвалять із правками (народний депутат від «Свободи» Оксана Савчук вже подала необхідні).

І зволікати не треба. Українці мають зустрічати ворога у всеозброєнні.

Якби цей закон було ухвалено раніше, нація була б більш готовою до опору окупантові.

Вільні люди володіють зброєю, раби - ні.

показати весь коментар
26.05.2022 14:42 Відповісти
Вільні люди володіють зброєю, раби - ні.‼️‼️‼️
показати весь коментар
26.05.2022 14:44 Відповісти
Що за фуйня? Пожурити, що не зареєстрував, заставити зареєструвати, проінстуктувати про забезпечення умов зберігання. І хай тримає. Не вкрав же.
показати весь коментар
26.05.2022 14:43 Відповісти
А ментам які поздавали зброю окупантам судитимуть? Серед зелена влада наявності зброї у народу навіть під час війни
показати весь коментар
26.05.2022 14:43 Відповісти
Тобто всі хто в окупації бореться проти окупантів не своєю зареєстрованою зброєю, а відібраною у окупантів має зразу відвести таку зброю через лінію фронту до найближчого поліцейського відділку? На півдні тероборону взагалі не озброїли, а тих хто озброюється сам збираються садити в тюрму.
показати весь коментар
26.05.2022 14:44 Відповісти
Ото робити їм нема чого. Ще й без остаточно прийнятого закону про зброю. Адже кримінальний кодекс передбачає покарання за поводження зі зброєю без передбаченого ЗАКОНОМ дозволу. А закону немає. За це і так судитися непросто, а тут ще й воєнний стан...
Друге - хтось же здав його, просто так квартири перевіряти не ходять.
показати весь коментар
26.05.2022 14:45 Відповісти
чому саме до цього чоловіка прийшли з общуком?Хтось здав?
показати весь коментар
26.05.2022 14:46 Відповісти
Базікав багато
показати весь коментар
26.05.2022 15:03 Відповісти
А как они узнали? Стуканул кто-то. Ото нашел припряч и не пызды никому!!
показати весь коментар
26.05.2022 14:47 Відповісти
От що ключове !

чоловік мав би зброю і зміг би завалити рашистів що увірвплись би до нього в дім , але він сяде на 7 років , а призивні колаборанти спокійно покидають країну

Україна реально бажає перемогти ?
показати весь коментар
26.05.2022 14:48 Відповісти
не сядет. дадут года 2 условно. я за 20 лет работы следователем/адвокатом еще не одного не видел, кто по 263-й сел бы реально
показати весь коментар
26.05.2022 14:54 Відповісти
Украина може й хоче перемогты! А вот влада - им лишь бы не стрелять! Не могут заставить русских, то принуждают к этому своих.
Зеленая кара божья постигла Украину за инертность и безразличность подавляющей части населения, употребляющих гречку...
показати весь коментар
26.05.2022 14:58 Відповісти
Кончені виродки а не поліцейські! Ану відпустіть чоловіка! Він правильно все зробив! А ви падли краще розкажіть хто його здав?! Бо ви до нього приперлися за чиєюсь наводкою!
показати весь коментар
26.05.2022 14:49 Відповісти
кончені виродки це хиба не за адресою, поліціанти вчиняють за законом. За законом він мав повідомити поліцію, і навіть не торкатися зброї. Інша справа що закон недосконалий, але то вже не до поліціантів, вони ж виконавча а не законотворча.
показати весь коментар
26.05.2022 22:50 Відповісти
Там ідуть запеклі бої , а вони судити хочуть чоловіка за знайдену зброю ,
ви що офуіли ?
показати весь коментар
26.05.2022 14:50 Відповісти
а чому зрадників у церквах у тюрму не саджають
показати весь коментар
26.05.2022 14:51 Відповісти
Зате у Колі катлєти проблем немає зі зброєю!
На питання "де взяв" відповідає "падарілі"...
показати весь коментар
26.05.2022 14:52 Відповісти
Закопувати потрібно... але не глибоко.
показати весь коментар
26.05.2022 14:53 Відповісти
Да ****ь, теперь я у убеждаюсь, что у нас действительно специальная операция, а не война. Это шо ж - Путин прав?
показати весь коментар
26.05.2022 14:55 Відповісти
Х...Й ВАМ ПИ....АСЫ,А НЕ ОРУЖИЕ. ЕСЛИ БЫ АВАКОВСКИЕ ДЕПУТАТЫ ДАВНО ПРИНЯЛИ ЗАКОН ОБ ОРУЖИИ,НЕ БЫЛО БЫ ТАКИХ МАШТАБОВ В БУЧАХ,ГОСТОМЕЛЯХ И ПРОЧ. ПОТОМУЧТО ЛЮБОЙ БЫ БУРЯТСКИЙ ОКУПАНТ ,КОГДА ХОДИЛ ПО ДВОРАМ,ТО ОГЛЯДЫВАЛСЯ ,ЗНАЯ ЧТО ЧТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ПУЛЮ ОТ ЛЮБОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ. А В ДАННОЙ СИТУАЦИИ ДЕЙСТВИЯ ПРОИСХОДЯТ В ОБЛАСТИ ,ГДЕ ИДУТ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ. И МУЖИК ПРАВ,МУСОРА УЙДУТ ,А ОН ОСТАНЕТСЯ СРЕДИ ВРАГОВ
показати весь коментар
26.05.2022 14:57 Відповісти
Кончена країна, і влада, і мєнти.
показати весь коментар
26.05.2022 14:59 Відповісти
А вы говорите почему люди в Херсоне и других городах не берут оружие и не идут бить врага. Еще и садить будут за убийство окупантов или предателей
показати весь коментар
26.05.2022 15:00 Відповісти
За такою логікою тоді треба і ту бабусю судити, яка на Київщині крала снаряди у окупантів.
показати весь коментар
26.05.2022 15:01 Відповісти
зелені курви більше бояться свій народ ніж окупанта
показати весь коментар
26.05.2022 15:03 Відповісти
за@бал уже этот зеленый цирк
показати весь коментар
26.05.2022 15:10 Відповісти
Ваша правда, будуть. Влада у нас патріотична лише на словах. Президент щодня надихаючі промови виголошує, а що там у нього і його оточення на умі, чим вони насправді займаютья, - невідомо.
показати весь коментар
26.05.2022 15:14 Відповісти
Не выголошуе а читает по бумажке. Две большие разницы
показати весь коментар
26.05.2022 16:58 Відповісти
А если завтра к нему домой придут русские оккупанты? ВСУ вы сбежите. А его убьют, жену и детей изнасилуют. Что вы долбоёбы будете делать?
показати весь коментар
26.05.2022 15:59 Відповісти
Вибачаюсь, але інакше як піздєць цю ситуацію не назовеш.
показати весь коментар
26.05.2022 17:04 Відповісти
Из за ціх дебільний законів вже третина України окупована...суки ментовские...вони там перший до москалів бігли та здавалися... Слава Україні !!! Смерть Москві та москалям !!!
показати весь коментар
26.05.2022 17:12 Відповісти
Это не страна,это реально цирк полный...На месте Цензора,я бы не публиковал такие статьи,чтоб не надр...вать людей лишний раз и так все на нервах,просто пздц..Особенно,когда каждый вечер выползает одно недоразумение и начинает "вещать"
показати весь коментар
26.05.2022 17:28 Відповісти
Он должен сдать это оружие в течении 10 дней после окончания военного положения.
показати весь коментар
26.05.2022 17:31 Відповісти
Мені цікаво для чого Цензор публікує таку інформацію. Да він має зареєструвати. Зброя повинна бути в кожного і вміти нею користуватися.
показати весь коментар
26.05.2022 17:46 Відповісти
Пр****яні трохи мєнти.
Як самі зброю віддають окупантам то це нормально
показати весь коментар
26.05.2022 17:46 Відповісти
И это во время войны? Вы там в милиции совсем охренели???
показати весь коментар
26.05.2022 17:48 Відповісти
хужего дебилизма в нынешних условиях не придумаешь,особенно в прифронтовых районах .
Давно пора эту ментовскую шоблу призвать на фронт и пусть оружие изымают у луггандонских коллаборантов или кацапов,хоть какая то реальная польза будет
показати весь коментар
26.05.2022 17:59 Відповісти
На Сумщині і Чернігівщині ,була аналогічна ситуація, відразу після звільнення, у людей почали відбирати трофейну зброю, відкрили п'ять кримінальних справ, я в ****
з такої дичі, як на мене, ніхто не зробив стільки зла, нашій Україні - як наша влада.
москалі збираються повторно наступати на ці території, а ці УРОДИ розброюють людей, які готові боронити свою землю. Яким потрібно бути КОНЧЕНИМ, щоб після всього що ми пережили, довіряти цім держмордам наше майбутнє....
показати весь коментар
26.05.2022 18:02 Відповісти
Короткоствол , не для фронтовых боев. Нашел , или было домашним .
показати весь коментар
26.05.2022 18:19 Відповісти
Обосравшиеся чинуши возвращаются на свои территории и делают показуху. Уверен что и менты и следак защищали родину глубоко в тылу.
показати весь коментар
26.05.2022 19:29 Відповісти
підараси мінти і їх начальство! Війна скінчилась напевно....Вже не прийдуть вороги і не будуть звязувати руки,ставлячи на коліна вбиваючи в затилок!?
Шо ви там курите!Людина має право на захист,ви собаки видали нам зброю? Ні!
Так ви вмісто того, щоб забесперчити всіх мирних громадян зброєю,кидаєте їх на розтерзання ворогу!
Зрадники ви мінти! Самі ходите до зубів озброєні! ще й статтю хочете пришити - собі до голови пришийте!
показати весь коментар
26.05.2022 20:13 Відповісти
правильно все напивал!!!
показати весь коментар
26.05.2022 20:19 Відповісти
дыбилы там война !!!!!!! а как он рашистов будет убивать?
показати весь коментар
26.05.2022 20:17 Відповісти
Я в шоке ! От орков взял оружие и ещё статью лепят в военное время !!!! Он что бандит или убил кого то ???
показати весь коментар
26.05.2022 22:01 Відповісти
З такою владою перемогти буде проблематично.
показати весь коментар
26.05.2022 22:24 Відповісти
Это ментовской беспредел, потому что когда в твой дом приходят рашисты мародёрят и насилуют на твоих глазах твоих женщин и детей (а тебе нечем даже защитится) - менты почему то не приезжают…. Человека лишили права защиты своей семьи, подумайте менты именно об этом…. Уже писали о том, как терроборону заставляли оружие сдать… а зачем а? Что в Украине уже войны нет? Чтобы потом опять раздавать??? Дебелизм и пустая трата драгоценного времени! Что до Швейцарии ещё не дожили? Или главковерх боится что на него нападут???
показати весь коментар
26.05.2022 22:44 Відповісти
А охотничье ружьё что тоже запрещено? А вы не окуели ли а стражи правопорядка??? Вы человека вообще права самообороны лишили!!!
показати весь коментар
26.05.2022 22:47 Відповісти
Щось тут не все чисто. Закон працює і це добре. А то потім тої зброї буде не лічено. І це не барабанний револьвер, це автоматична зброя. Знайшов, і відніс, може б тоді і дозволили зберігати на випадок зустрічі з орком, а тепер буде дупу протирати. Ну и де голова? розум?
показати весь коментар
26.05.2022 23:48 Відповісти
Лично я бы если бы нашёл - нихрена бы не сдал.
Интересно, а есть тут хоть кто-то, кто бы сдал?
показати весь коментар
27.05.2022 10:07 Відповісти
СДАЛ КАКОЙ ТО СЕПАР !!! ЕГО И САДИТЕ !!! НА ОДНОМ ФОТО 7.62 НА ДРУГОМ 5.45 !)
показати весь коментар
27.05.2022 11:38 Відповісти
ПОКАЖИТЕ УЧЕТ ОРУЖИЯ НА СКЛАДАХ УКРАИНЫ С 2014-2021 !)
показати весь коментар
27.05.2022 11:40 Відповісти
 
 