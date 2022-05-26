Чоловік на Миколаївщині підібрав покинуті окупантами автомат, набої та гранату. Він може сісти на 7 років, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

49-річний мешканець Баштанського району мав би здати знайдену зброю в поліцію. Він не зробив цього, і тепер його звинуватять в незаконному поводженні зі зброєю.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Поліцейські встановили 49-річного мешканця Баштанського району. 25 травня правоохоронці провели за місцем його проживання санкціонований обшук. У ході слідчих дій поліцейські виявили незареєстровану мисливську рушницю та набої до неї, автомат системи Калашникова, магазин до нього та більше ніж 640 набоїв калібру 5, 45, а також гранату РГД-5", - йдеться у повідомленні.

Зараз поліцейські готують матеріали для вручення чоловікові підозри за ч. 1 ст. 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

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"Шановні громадяни! Якщо до вас якимось чином потрапила будь-яка зброя, яка могла залишитись як після присутності окупаційних військ, так і випадково знайдена будь-де, набої чи інші боєприпаси, будь ласка, негайно здайте їх до найближчого поліцейського відділку або повідомте про вказані знахідки поліцію", - закликали правоохоронці.









