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Діти на "Азовсталі" різали хліб на маленькі шматки, бо не знали, чи він буде завтра, - Анна Зайцева. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Анна Зайцева провела 65 днів у підвалах "Азовсталі" під російськими авіабомбами.

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В інтервʼю Марині Данилюк-Ярмолаєвій Анна Зайцева розповіла про життя у підвалах "Азовсталі", побут під авіабомбами, як діти малювали їжу на стінах, різали хліб на маленькі шматочки, бо не знали, чи буде що їсти завтра, а її саму росіяни на блокпостах допитували через татуювання французькою мовою, яке означає "Життя прекрасне", бо думали, що то якесь нацистське гасло.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командир "Азову" Прокопенко зателефонував дружині з полону, - The Guardian

Автор: 

Маріуполь (3227) інтерв’ю (221) Азовсталь (442) Данилюк-Ярмолаєва (362)


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Mila Edwards@mn1203edwards

https://twitter.com/mn1203edwards/status/1529736862016970754 7 ч

Йде четвертий місяць триденної спецоперації восьмирічної війни, що триває чотириста років...
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26.05.2022 18:13 Відповісти
Мордору це йще рости й рости до рівня цівілізації людожерів ацтеків .
Жінка яка не може жити без того, що б помити властне волосся в їх визиває здвивування ...
Моя донька самостійно почала це робити в 8 років !
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26.05.2022 18:37 Відповісти
 
 