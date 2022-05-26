Діти на "Азовсталі" різали хліб на маленькі шматки, бо не знали, чи він буде завтра, - Анна Зайцева. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Анна Зайцева провела 65 днів у підвалах "Азовсталі" під російськими авіабомбами.

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В інтервʼю Марині Данилюк-Ярмолаєвій Анна Зайцева розповіла про життя у підвалах "Азовсталі", побут під авіабомбами, як діти малювали їжу на стінах, різали хліб на маленькі шматочки, бо не знали, чи буде що їсти завтра, а її саму росіяни на блокпостах допитували через татуювання французькою мовою, яке означає "Життя прекрасне", бо думали, що то якесь нацистське гасло.

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