Діти на "Азовсталі" різали хліб на маленькі шматки, бо не знали, чи він буде завтра, - Анна Зайцева. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Анна Зайцева провела 65 днів у підвалах "Азовсталі" під російськими авіабомбами.
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В інтервʼю Марині Данилюк-Ярмолаєвій Анна Зайцева розповіла про життя у підвалах "Азовсталі", побут під авіабомбами, як діти малювали їжу на стінах, різали хліб на маленькі шматочки, бо не знали, чи буде що їсти завтра, а її саму росіяни на блокпостах допитували через татуювання французькою мовою, яке означає "Життя прекрасне", бо думали, що то якесь нацистське гасло.
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https://twitter.com/mn1203edwards/status/1529736862016970754 7 ч
Йде четвертий місяць триденної спецоперації восьмирічної війни, що триває чотириста років...
Жінка яка не може жити без того, що б помити властне волосся в їх визиває здвивування ...
Моя донька самостійно почала це робити в 8 років !