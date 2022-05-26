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28-й бригаді, яка прикриває Миколаїв та Одесу, передали пікапи, генератори і "Старлінки". ВІДЕО+ФОТО

Петро Порошенко передав пікапи, генератори і "Старлінки" у 28-му бригаду, яка прикриває Миколаїв та Одесу.

Петро Порошенко передав нові пікапи, а також "Старлінки", генератори та інше спорядження бійцям 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ЄС.

"Славетна і героїчна 28-ма, на плечі якої лягає захист Одеси, і захист Миколаєва, захист Півдня", – говорить Порошенко.

28-й бригаді, яка прикриває Миколаїв та Одесу, передали пікапи, генератори і Старлінки 01

"Зараз тут дуже нелегко. На позиції лінії оборони, а можливо, й лінії контрнаступу "прилітає" кожен день", – каже Порошенко. Він наголошує – нові автівки дозволять бійцям ефективно швидко рухатись.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блокування торговельного флоту РФ та постачання протикорабельних озброєнь для ЗСУ, - Порошенко запропонував кроки для розблокування українського експорту

"В кузові є і "Старлінки". Сьогодні це обладнання буде працювати на українські Збройні сили. Тут є і маскувальні сітки. Хочу сказати, що ці сітки плели навіть у Польщі. Ми звернулися до волонтерів, і було все організовано. Пройшло 4 дні з тих пір, як вони були в Польщі. І сьогодні вони вже на фронті, будуть захищати позиції Збройних сил України", – наголошує п’ятий Президент.

У бригаді подякували за допомогу, сказали – будуть і далі громити ворога. Хлопці пояснюють: потреба в автомобільній техніці дуже велика, є низка завдань, які можна виконати тільки з допомогою автівок – це і розвідка, і забезпечення життєдіяльності підрозділів.

"Сьогодні ми робимо свою роботу. Ми захищаємо Україну. Кожен на своєму місці", – наголошує Петро Порошенко.

28-ма бригада з перших днів широкомасштабного вторгнення боронить південні рубежі України. 25 лютого бригада вступила у бій з ворогом, який спробував висадити морський і повітряний десант в районі с. Коблеве на Чорноморському узбережжі Миколаївської області. В результаті спроба ворога висадити десант була припинена.

Підтримка Збройних сил України – наразі головний пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка. З 24 лютого на потреби армії витрачено близько 300 мільйонів гривень.

Фонд Порошенка тісно співпрацює з волонтерами ГО "Справа громад" і "Res_Publika. Брати по зброї", які окремо і також зібрали десятки мільйонів гривень для підтримки захисників України.

Автор: 

армія (3770) допомога (8341) Порошенко Петро (15171) 28 окрема механізована бригада (186) ЗСУ (7540)


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Топ коментарі
+44
Не словом, а ділом
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26.05.2022 22:12
+32
Зебілята як прилетять так відлетять на .....й
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26.05.2022 22:19
+28
має право, бо до кожної гривні, що жертвують до його фондів, додає свою гривну - там обороти - десятки мільйонів гривень власних коштів.
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26.05.2022 22:11
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Норм піар!
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26.05.2022 22:09 Відповісти
зараз зебілята налетять)))
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26.05.2022 22:11 Відповісти
Зебілята як прилетять так відлетять на .....й
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26.05.2022 22:19 Відповісти
має право, бо до кожної гривні, що жертвують до його фондів, додає свою гривну - там обороти - десятки мільйонів гривень власних коштів.
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26.05.2022 22:11 Відповісти
Не словом, а ділом
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26.05.2022 22:12 Відповісти
Не словом, а ділом допомагають тисячі, без всяких фото, без рукостискань на камеру, без статей в різних медіа...
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26.05.2022 22:33 Відповісти
В да! Коля Каклєта, Андрєй Завхоз, Євгєеій Бабушка Продай Собаку, Даніла Общипувач Індиків... Цей список можна продовжити. Вони точно мовчки. Але от, що мовчки - підтверджень нема. 😊
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26.05.2022 22:40 Відповісти
кто они? где они? давай фото и порадуемся такому пиару
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26.05.2022 23:38 Відповісти
а сколько лично ТЫ перечислил на Армию ?

переведи денежку или купи что-нибудь и опубликуй фото помощи
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26.05.2022 22:13 Відповісти
Все бы так пиарились. А то некоторые недоделанные шоколад со своей мордой в части передавали вместо оборудования.
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26.05.2022 22:25 Відповісти
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26.05.2022 22:27 Відповісти
Не все коричневе шоколад.
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26.05.2022 22:31 Відповісти
То щож вони в ці обгортки з мордами поклали?!!!
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26.05.2022 22:36 Відповісти
лайно тих персонажів, що на обгортках. потрібна приписка на тих плитках - для дибілів.
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27.05.2022 00:10 Відповісти
я тільки зараз придивився на той "чоколад" і побачив що за корабель ті долбойоби хрестиком позначили,**** це ж американський лінкор! мабуть дизайн обгорти зебілам ліпив то й же "автор" що і плакат на кацапам на побєдобєсіє,з німецькими пілотами і американськими морпіхами ))))
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26.05.2022 22:38 Відповісти
Яка гидота, хоч як люблю шоколад, а це гі.... точно б не купила
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27.05.2022 08:27 Відповісти
Піар - Public Relations є невід'ємною складовою діяльності будь-якої публічної особи, в тому числі, й політика. Тільки у одних це суспільно корисні справи, а у інших запис відосиків з зачитуваням акуратно небритою фізіономією, "тіпа", фронтовика не ними написаних текстів, які потім видаються окремою книжкою - "тіпа", нетлєнка.
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26.05.2022 22:25 Відповісти
Ну ти чого! Новітня "Малая Зеля" Ще й студентів змусять конспектувать - як нас у свій час "Малу Землю"
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26.05.2022 22:59 Відповісти
Якби зеля зі слугами ТАК піарились!
ВСУ всім би забезпечіли,що за три роки керуваня зе вкрали!
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26.05.2022 22:33 Відповісти
Лицарі мої друзі і ніяк піарщики. До речі там воюють і Луценко і Пастор, а ви де?
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26.05.2022 23:24 Відповісти
Вологі ЗЕбільні мрії.
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26.05.2022 22:14 Відповісти
В мене є коллега по роботі - він теж знає "вумні" слова. Але, коли його слухаєш, то таке враження що вухом до говноводу притулився - ***** не зрозуміло і логіка відсутня.
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26.05.2022 22:15 Відповісти


ЗЕктанти ще й не таке вигадають. Як ідеться про те, щоб виправдати просери свого укоханого кривляки або обгидити його опонентів - о, для цього у них мізки якимось неевклідовим чином вивернуті
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26.05.2022 22:18 Відповісти
А в цей час боневтік ниє про поганих американців, що не дають рсзо.
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26.05.2022 22:11 Відповісти
Дякую
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26.05.2022 22:11 Відповісти
"Барига" піариться знову! Ух-х-х "барга"... Не те що, сонцесяйний - той принципово так ніколи не піарився - ні зараз - ні під час ковід-епідемії...
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26.05.2022 22:12 Відповісти
Ні. Піарився сонцесяйний. Коли зустрічав комерційний рейс "Епіцентру" з контрафактними китайськими масками.
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26.05.2022 22:24 Відповісти
потрать 1000 гр. на армію і ти попіарся... чи вдушишся краще?
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27.05.2022 00:06 Відповісти
ze чмо що передало?
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26.05.2022 22:13 Відповісти
свіжий "потужний" відосик)))
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26.05.2022 22:15 Відповісти
Відростки зе-лайна вже навіть блювотного рефлексу не визивають. Тільки повне несприйняття, абсолютний ігнор.
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26.05.2022 22:22 Відповісти
бальшой прівєт.
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26.05.2022 22:34 Відповісти
Звичайна рутинна праця справжнього Патріота, більшість з якої не висвітлюють ЗМІ.
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26.05.2022 22:15 Відповісти
Дякуем, сейчас как никогда все должны держатся вместе, заради перемоги👍🇺🇦
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26.05.2022 22:16 Відповісти
сейчас редактор увидит, и выпишет люлей за "неформат".
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26.05.2022 22:17 Відповісти
Камради, декторі тут свою думку висловлюють з сарказмом - то ж не поспішайте обсирати - уважніше іронію зрозумійте про "сонцесяйного, якому так піаритись принципово западло - патамуштаявамнічавонєдолжєн"
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26.05.2022 22:17 Відповісти
На рубль? Іди за москальським кораблем опудало довбонуте.
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26.05.2022 22:25 Відповісти
Добре що Зе так не піариться, все собі скирдує
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26.05.2022 22:27 Відповісти
Давно не було ******** подоляцького
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26.05.2022 22:27 Відповісти
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26.05.2022 22:29 Відповісти
как я ждал этого коммента ))) пишите ещё ))))
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26.05.2022 22:30 Відповісти
во клятый порох
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26.05.2022 22:23 Відповісти
Щира подяка всім украінцям , які перераховують свої кошти на допомогу
нашій армії і Петру Олексійовичу , за невпинну підтримку наших хлопців
на передовій 👍🏼💪✊🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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26.05.2022 22:25 Відповісти
Купив.
Йому це не подарували.
Думаю, бійці були би раді і цукеркам. Можливо і їх привіз.
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26.05.2022 22:28 Відповісти
Ну ти і дятел. З самари чи ростова?
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26.05.2022 22:29 Відповісти
Він купив і привіз в частини.Цього мало?
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26.05.2022 22:31 Відповісти
Звичайно, що ні. Це зєля все виготував на кондфабриці, і пікап, і "Старлінки". А Порошенко підступно це все в зєлі збарижив.
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26.05.2022 22:37 Відповісти
Весь сон зіпсував "янелоху", буде тепер до ранку речі штовхати...
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26.05.2022 22:28 Відповісти
Вчинок вчасний, бо там ніхрена нема, по людям збираємо. Дякую. Ок південь навіть аптечки не передає солдатам, шукають опій по волонтерах
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26.05.2022 22:29 Відповісти
Ну, не треба зразу так накидатися на Бубочьку. А він також всі свої заощадження з кіпрських офшорів, всі $40 млн, вкрадених з Приватбанку, віддав на ЗСУ. Чи ні?
І квартири свої лондонські, 3 штуки, віддав родинам біженців. Чи не віддав?
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26.05.2022 22:33 Відповісти
Десь дали його статки,які з 2019 року зросли на 850 мільйонів $ у офшорах.
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26.05.2022 22:41 Відповісти
Щоб тут не писали зебобіки , а для мене важливо те , що я побачив на цьому відео , а це щасливі очі наших хлопців 🙂 бо вони , як діти , раділи
цій допомозі від Порошенка !!
Все інше мене не цікавить !
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26.05.2022 22:33 Відповісти
Пикапы из Литвы. Скоро и байрактар получите! Слава Украине!
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26.05.2022 22:34 Відповісти
Героям слава !!
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26.05.2022 22:36 Відповісти
Kak zhe u zeshobli pukan prigarajet pri vide Poroha , nu 1v1 kak u ***** i jevo shobli ...
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26.05.2022 22:38 Відповісти
та хай би так зелені жаби піарились... хто їм заважає??? ))))
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26.05.2022 22:39 Відповісти
Мабуть жадоба. Як це,своє віддати,а не в держави вкрасти,як звикли!
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26.05.2022 22:45 Відповісти
Героям слава !

Смерть клятим москалям 😠
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26.05.2022 22:41 Відповісти
ну таке... різні думки -- на все є в мене власна позиція та контраргументи...
Проте, здивований, що це на Цензорі! не на якомусь "5-му" чи "Прямому"..
Ну не чіпаємо антипрезидентську усю медіахвилю про попереднього..
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26.05.2022 22:45 Відповісти
Pikapi 2 stuki dlia Mikolajeva s Litvi podarili.Ecio takix 10 drugim dast drugim.Na Bayraktar za segodnia Litve liudi sobrali 2.5mln evro,on 5mln stojit eto podarit takze
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26.05.2022 22:46 Відповісти
Усім світом давитимо росіян.
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26.05.2022 22:58 Відповісти
їбать ще одне,у тебе теж Порох мізки "вкрав",чи в портки насрав?
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26.05.2022 22:56 Відповісти
А сколько самолетов купили вислюк и дерьмак с украденных на асфальте, на вакцинах ......?
Что то не слышно и про 95 переулок, на который сгоняют людей. А беня сколько танков купил?
А тищенко-КАКлета, а юзик, а мальчик ушедший в лес .......
А курица верещук, генпрокурвор, мелкий холеный чмошник тимошенко который пропиарился на воде для Николаева, а воды нет. Установки для очистки воды покупают волонтеры и меценаты.
татаров, портнов ........
А генерала Дмитрия Марченко суки даже не поблагодарили, не то что бы наградить. Этот генерал спас весь Юг Украины, а его выкинули, просто выпихнули. Конечно, он же не лижет задницу нынешней власти под названием сваты. Он дипломатично намекнул, что сваты бездари и предатели. Посмотрите в Ютуб его интервью, если на закрыли. Такое по телеку не показывают.
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26.05.2022 23:08 Відповісти
вчора Марченко був на 5-му каналі; казав, що служить; хоча не сказав, де.
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26.05.2022 23:17 Відповісти
Одеса
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27.05.2022 08:26 Відповісти
до речі, прямо зараз в новинах виробництва 5-го - про Марченка новий сюжет
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26.05.2022 23:21 Відповісти
Посмотрю, спасибо. Но 20 мая он был в Николаеве, но не на должности.
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27.05.2022 00:08 Відповісти
Ох чує моє серце на завтра буде виклик в доблєстноє дбр(
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26.05.2022 23:09 Відповісти
https://www.5.ua/suspilstvo/shchodenna-robota-nashoi-komandy-poroshenko-pokazav-novi-pikapy-sholomy-broniky-i-starlinky-iaki-idut-na-front-278162.html Те, чим ми займаємося щодня: Порошенко показав пікапи JAC, шоломи, бронежилети, "Старлінки" та інші "смаколики", які Фонд Порошенка, ГО "Справа Громад", "Res_Publika, Брати по Зброї" відправляють на фронт
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26.05.2022 23:15 Відповісти
зебіли придумали нову мульку,мовляв Порох привозить нішятки,фоткається на камеру з щасливими власниками,а потім то всьо забирає,і їде в інше місце піаритись,ну не дибіли ...
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27.05.2022 00:02 Відповісти
Нато вони і зебіли))
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27.05.2022 20:07 Відповісти
Порох красава!
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26.05.2022 23:28 Відповісти
Много дал этот крассава,сдал Украину с патронами,своим договором Минск
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27.05.2022 21:43 Відповісти
Пороху респект !!!
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26.05.2022 23:51 Відповісти
Знаете хочется матом загнуть,ты миллиардер хренов,та лучше ты самолёты купи закрыть небо Николаева для начала ради детей,подонки твари,неужели их вам в гроб эти миллиарды положат и вы их обнимите,одним словом твари
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27.05.2022 21:35 Відповісти
Курва опять пиарится.
Если учитывать те суммы которые он украл то надо не китайцев всу передавать а бронированные майбахи, ролс ройсы, бентли и еще раз бронированные.
А так его надо ставить на коленни в локтевое положение, рядом ставить древко от лопаты и каждый желающий свое отношение к нему и его "инициативам" смог показывать путем релаксических движений в его анус.
***** ВСЕ НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ А ИХ СКОТОВ НЕНАСЫТНЫХ ....

............
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27.05.2022 21:50 Відповісти
 
 