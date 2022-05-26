28-й бригаді, яка прикриває Миколаїв та Одесу, передали пікапи, генератори і "Старлінки". ВІДЕО+ФОТО
Петро Порошенко передав пікапи, генератори і "Старлінки" у 28-му бригаду, яка прикриває Миколаїв та Одесу.
Петро Порошенко передав нові пікапи, а також "Старлінки", генератори та інше спорядження бійцям 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ЄС.
"Славетна і героїчна 28-ма, на плечі якої лягає захист Одеси, і захист Миколаєва, захист Півдня", – говорить Порошенко.
"Зараз тут дуже нелегко. На позиції лінії оборони, а можливо, й лінії контрнаступу "прилітає" кожен день", – каже Порошенко. Він наголошує – нові автівки дозволять бійцям ефективно швидко рухатись.
"В кузові є і "Старлінки". Сьогодні це обладнання буде працювати на українські Збройні сили. Тут є і маскувальні сітки. Хочу сказати, що ці сітки плели навіть у Польщі. Ми звернулися до волонтерів, і було все організовано. Пройшло 4 дні з тих пір, як вони були в Польщі. І сьогодні вони вже на фронті, будуть захищати позиції Збройних сил України", – наголошує п’ятий Президент.
У бригаді подякували за допомогу, сказали – будуть і далі громити ворога. Хлопці пояснюють: потреба в автомобільній техніці дуже велика, є низка завдань, які можна виконати тільки з допомогою автівок – це і розвідка, і забезпечення життєдіяльності підрозділів.
"Сьогодні ми робимо свою роботу. Ми захищаємо Україну. Кожен на своєму місці", – наголошує Петро Порошенко.
28-ма бригада з перших днів широкомасштабного вторгнення боронить південні рубежі України. 25 лютого бригада вступила у бій з ворогом, який спробував висадити морський і повітряний десант в районі с. Коблеве на Чорноморському узбережжі Миколаївської області. В результаті спроба ворога висадити десант була припинена.
Підтримка Збройних сил України – наразі головний пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка. З 24 лютого на потреби армії витрачено близько 300 мільйонів гривень.
Фонд Порошенка тісно співпрацює з волонтерами ГО "Справа громад" і "Res_Publika. Брати по зброї", які окремо і також зібрали десятки мільйонів гривень для підтримки захисників України.
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ВСУ всім би забезпечіли,що за три роки керуваня зе вкрали!
ЗЕктанти ще й не таке вигадають. Як ідеться про те, щоб виправдати просери свого укоханого кривляки або обгидити його опонентів - о, для цього у них мізки якимось неевклідовим чином вивернуті
нашій армії і Петру Олексійовичу , за невпинну підтримку наших хлопців
на передовій 👍🏼💪✊🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Йому це не подарували.
Думаю, бійці були би раді і цукеркам. Можливо і їх привіз.
І квартири свої лондонські, 3 штуки, віддав родинам біженців. Чи не віддав?
цій допомозі від Порошенка !!
Все інше мене не цікавить !
Смерть клятим москалям 😠
Проте, здивований, що це на Цензорі! не на якомусь "5-му" чи "Прямому"..
Ну не чіпаємо антипрезидентську усю медіахвилю про попереднього..
Что то не слышно и про 95 переулок, на который сгоняют людей. А беня сколько танков купил?
А тищенко-КАКлета, а юзик, а мальчик ушедший в лес .......
А курица верещук, генпрокурвор, мелкий холеный чмошник тимошенко который пропиарился на воде для Николаева, а воды нет. Установки для очистки воды покупают волонтеры и меценаты.
татаров, портнов ........
А генерала Дмитрия Марченко суки даже не поблагодарили, не то что бы наградить. Этот генерал спас весь Юг Украины, а его выкинули, просто выпихнули. Конечно, он же не лижет задницу нынешней власти под названием сваты. Он дипломатично намекнул, что сваты бездари и предатели. Посмотрите в Ютуб его интервью, если на закрыли. Такое по телеку не показывают.
Если учитывать те суммы которые он украл то надо не китайцев всу передавать а бронированные майбахи, ролс ройсы, бентли и еще раз бронированные.
А так его надо ставить на коленни в локтевое положение, рядом ставить древко от лопаты и каждый желающий свое отношение к нему и его "инициативам" смог показывать путем релаксических движений в его анус.
***** ВСЕ НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ А ИХ СКОТОВ НЕНАСЫТНЫХ ....
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