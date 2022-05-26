28-й бригаді, яка прикриває Миколаїв та Одесу, передали пікапи, генератори і "Старлінки". ВІДЕО+ФОТО

Петро Порошенко передав пікапи, генератори і "Старлінки" у 28-му бригаду, яка прикриває Миколаїв та Одесу.

Петро Порошенко передав нові пікапи, а також "Старлінки", генератори та інше спорядження бійцям 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ЄС.

"Славетна і героїчна 28-ма, на плечі якої лягає захист Одеси, і захист Миколаєва, захист Півдня", – говорить Порошенко.

"Зараз тут дуже нелегко. На позиції лінії оборони, а можливо, й лінії контрнаступу "прилітає" кожен день", – каже Порошенко. Він наголошує – нові автівки дозволять бійцям ефективно швидко рухатись.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блокування торговельного флоту РФ та постачання протикорабельних озброєнь для ЗСУ, - Порошенко запропонував кроки для розблокування українського експорту

"В кузові є і "Старлінки". Сьогодні це обладнання буде працювати на українські Збройні сили. Тут є і маскувальні сітки. Хочу сказати, що ці сітки плели навіть у Польщі. Ми звернулися до волонтерів, і було все організовано. Пройшло 4 дні з тих пір, як вони були в Польщі. І сьогодні вони вже на фронті, будуть захищати позиції Збройних сил України", – наголошує п’ятий Президент.

У бригаді подякували за допомогу, сказали – будуть і далі громити ворога. Хлопці пояснюють: потреба в автомобільній техніці дуже велика, є низка завдань, які можна виконати тільки з допомогою автівок – це і розвідка, і забезпечення життєдіяльності підрозділів.

"Сьогодні ми робимо свою роботу. Ми захищаємо Україну. Кожен на своєму місці", – наголошує Петро Порошенко.

28-ма бригада з перших днів широкомасштабного вторгнення боронить південні рубежі України. 25 лютого бригада вступила у бій з ворогом, який спробував висадити морський і повітряний десант в районі с. Коблеве на Чорноморському узбережжі Миколаївської області. В результаті спроба ворога висадити десант була припинена.

Підтримка Збройних сил України – наразі головний пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка. З 24 лютого на потреби армії витрачено близько 300 мільйонів гривень.

Фонд Порошенка тісно співпрацює з волонтерами ГО "Справа громад" і "Res_Publika. Брати по зброї", які окремо і також зібрали десятки мільйонів гривень для підтримки захисників України.