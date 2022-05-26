Війська РФ наступають у Борівському, на околицях Сєверодонецька важкі бої, ворог намагається прорватися в місто, - Гайдай. ВIДЕО
Російські загарбники намагаються прорватися до Сєверодонецька.
Про це розповів очільник Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Коротке вечірнє зведення 26 травня:
орки наступають у Борівському. тривають важкі бої на околицях Сєверодонецька, ворог намагається прорватися в місто.
Обласний центр знищують артилерією та авіацією.
наші захисники тримають оборону в районі Золотого та Катеринівки. У Тошківці рашистів посунули, ЗСУ закріпили позиції.
траса "Лисичанськ-Бахмут" під постійним ворожим вогнем, пересування нею небезпечне. Можливість підвезення гумвантажів та евакуація населення не втрачена", - повідомив Гайдай.
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Ворог до кінця не повинен знати про, що ти думаєш. Проте стратегічно ти завжди повинен бути правдивим, за тобою має бути блага ціль. Інакше уся ця система не працює, якщо ти не маєш вищої світлої мети." (с) - Сунь-дзи, "Мистецтво війни".