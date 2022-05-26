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Війська РФ наступають у Борівському, на околицях Сєверодонецька важкі бої, ворог намагається прорватися в місто, - Гайдай. ВIДЕО

Російські загарбники намагаються прорватися до Сєверодонецька.

Про це розповів очільник Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Коротке вечірнє зведення 26 травня:

орки наступають у Борівському. тривають важкі бої на околицях Сєверодонецька, ворог намагається прорватися в місто.
Обласний центр знищують артилерією та авіацією.

наші захисники тримають оборону в районі Золотого та Катеринівки. У Тошківці рашистів посунули, ЗСУ закріпили позиції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Донбас ніхто не "зливає", Луганщина тримає орду вже четвертий місяць, - Гайдай

траса "Лисичанськ-Бахмут" під постійним ворожим вогнем, пересування нею небезпечне. Можливість підвезення гумвантажів та евакуація населення не втрачена", - повідомив Гайдай.

Автор: 

Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4877)


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Топ коментарі
+10
Кацапи , які припхалися на нашу землю , будуть повністю знищені !!
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26.05.2022 23:11
+9
"Якось нам казали: буде долар по 45 грн при Зеленському, буде хаос, буде війна - дивіться, нічого не сталося."(З виступу Зеленського під час поїздки на Закарпатську митницю 06.07.2019)
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26.05.2022 23:10
+4
вона може без референдуму оголосити донбасс мордором а також Одесу так що не боротися і погодитися на цьому?да і крим анексований його потрібно також звільянти крим російський виключно в голові ***** без крима буде нова війна через кілька років там воені бази флот там через міст зброя
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26.05.2022 23:36
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Правила форума Рада форумчан
Раша хоче захопити весь Донбас, щоб швиденько провести там свій класичний фейковий референдум, оголосити Донбас і всі захоплені території на півдні територією раші. І тоді на любі спроби відвоювати ці території раша буде кричати про напад на свою землю, з ВІДПОВІДНИМИ МОЖЛИВИМИ НАСЛІДКАМИ!!! НЕ ДОПУСТІТЬ ПОВНОГО ЗАХВАТУ ДОНБАСУ!
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26.05.2022 23:08 Відповісти
так то воно так, а з іншого боку, якщо би звертали би увагу на все, що кричить раша, то ...правових наслідків це нематиме ніяких, це так не працює, що захопив і моє, крім того, як вони розграбували Донецьк і не потягнули нічого для цього міста доброго зробити, то як місце вщент зруйновано, тим більше не будуть, територію мало загребсти, територію треба розвивати, а вони не від того, як вони свою багату землю засрали це ж капець.
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26.05.2022 23:21 Відповісти
вона може без референдуму оголосити донбасс мордором а також Одесу так що не боротися і погодитися на цьому?да і крим анексований його потрібно також звільянти крим російський виключно в голові ***** без крима буде нова війна через кілька років там воені бази флот там через міст зброя
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26.05.2022 23:36 Відповісти
"Якось нам казали: буде долар по 45 грн при Зеленському, буде хаос, буде війна - дивіться, нічого не сталося."(З виступу Зеленського під час поїздки на Закарпатську митницю 06.07.2019)
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26.05.2022 23:10 Відповісти
Теж пам'ятаю в центрі Києва біля метро Арсенальної стояв хлопець, сумний, і роздавав газетку, де й було написано,що долар при Зе буде 50.Думала, навіщо це, і так за нього ніхто не проголосує...
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27.05.2022 09:51 Відповісти
Кацапи , які припхалися на нашу землю , будуть повністю знищені !!
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26.05.2022 23:11 Відповісти
Військові експерти вважають (не Аристович) сама гаряча фаза на Донбасі протримається ще максимум неділю, треба вистояти не зважаючи навіть на незначну втрату територій. У рашистів закінчуються основні бойові сили, щоб підготовити нові резерви знадобиться час, за цей час нам вже почне масово поступати ленд ліз з червня місяця. Тримаймося.
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26.05.2022 23:26 Відповісти
По последним официальным данным ГШ у орков потери минимальные, никакие вообще! Сплошной обман со всех сторон.
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26.05.2022 23:31 Відповісти
"Війна - це мистецтво обману, якщо ти обманюєш, то виграєш. Тому, якщо ти вправний, придурюйся невмілим. Якщо ти діяльний - корч із себе млявого.
Ворог до кінця не повинен знати про, що ти думаєш. Проте стратегічно ти завжди повинен бути правдивим, за тобою має бути блага ціль. Інакше уся ця система не працює, якщо ти не маєш вищої світлої мети." (с) - Сунь-дзи, "Мистецтво війни".
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27.05.2022 00:19 Відповісти
неділю чи тиждень?
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26.05.2022 23:49 Відповісти
Закрой свою поганую пельку, Гайдай! Паникер и ссыкун.
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26.05.2022 23:27 Відповісти
Напомни, сколько ты гуманитарки завёз в Северодонецк?
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27.05.2022 00:31 Відповісти
Лиман здали, чи люська насвистіла?
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26.05.2022 23:31 Відповісти
Ще вчора...
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26.05.2022 23:32 Відповісти
ВНІМАНІЄ ! ЗВУЧІТ ГОЛОС ДАМБІМОГО 8 ЛЄТ БАМБАСА,КАТОРИЙ МИ НЄ ХОТІМ УСЛИШАТЬ ! https://twitter.com/666_mancer/status/1529819523699773440
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26.05.2022 23:31 Відповісти
Ерунда даже мелочь у нас есть запасной щелчок чтоб нанести мощный удар мало кафирам покажется так считает Арестович неповторимый.
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26.05.2022 23:35 Відповісти
 
 