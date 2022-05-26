Війська РФ наступають у Борівському, на околицях Сєверодонецька важкі бої, ворог намагається прорватися в місто, - Гайдай. ВIДЕО

Російські загарбники намагаються прорватися до Сєверодонецька.

Про це розповів очільник Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Коротке вечірнє зведення 26 травня:

орки наступають у Борівському. тривають важкі бої на околицях Сєверодонецька, ворог намагається прорватися в місто.

Обласний центр знищують артилерією та авіацією.

наші захисники тримають оборону в районі Золотого та Катеринівки. У Тошківці рашистів посунули, ЗСУ закріпили позиції.

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траса "Лисичанськ-Бахмут" під постійним ворожим вогнем, пересування нею небезпечне. Можливість підвезення гумвантажів та евакуація населення не втрачена", - повідомив Гайдай.