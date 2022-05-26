Вибух снаряда в 30 метрах від Ювілейного мосту між Сєверодонецьком та Лисичанськом. ВIДЕО

Війська РФ намагаються зруйнувати Ювілейний міст між Сєверодонецьком та Лисичанськом.

Відео вибуху снаряда у 30 метрах від мосту опублікував на своєму каналі в ютубі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Дві ниточки, на яких тримається Сєвєродонецьк з великою кількістю наших підрозділів", - прокоментував відео журналіст.

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