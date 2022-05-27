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Катастрофічне розгортання подій можна було б зупинити, якби сильні світу цього не загравали з Росією, а реально натиснули заради припинення війни, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із щоденним зверненням до українців 26 травня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Рівно вісім років тому, 26 травня припинив роботу Донецький аеропорт. Того дня, мабуть, ніхто взагалі не передбачав, як будуть розвиватися події на Донбасі протягом цих років. А потім – і в усій Україні після повномасштабного вторгнення. Але й того дня, і в будь-який день потім, і сьогодні можна впевнено сказати дві речі.

Перше. Україна завжди буде незалежною державою, і її не зламати. Питання лише в тому, яку ціну доведеться заплатити нашому народу за свою свободу, а Росії – за цю безглузду війну проти нас.

І друге. Катастрофічне розгортання подій все ж таки можна було б зупинити, якби світ поставився до ситуації в Україні як до своєї ситуації. Якби сильні світу цього не загравали з Росією, а реально натиснули заради припинення війни", - сказав Зеленський.

Також читайте: Коли нам кажуть, що ми маємо "почекати у приймальні ЄС", то це показує, що принцип поваги до кожного народу не працює, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23803)


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Топ коментарі
+58
але насамперед, якби дехто займався зміцненням оборони країни, а на великим Крадівництвом
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27.05.2022 00:10
+53
то він зараз сам про себе сказав?
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27.05.2022 00:10
+44
традиційний "Вєчерній Мудозвон"

хоть святих винось
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27.05.2022 00:13
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Ви дурний чи що? Це - нажаль, наш головнокомандуючий. До вас не доходить, що ЗСУ виконують його накази? Ви серйозно вважаєте, що немвілий, нікчемний блазень, який:
- не здатний визнати жодної своєї помилки, а значить, нездатний нічому навчитися в принципі;
- завжди по дитячому шукає винних деінде;
- в упор "не бачить", що повністю оточений кацапськими прохіндеями, зрадниками, шпіонами і просто корисними маларосами, для яких новий лєксус або домік важливіший за долю країни, яка для них до того ж чужа;
- замість зовнішньої політики і армії, чим має займатися президент України, займавсь конченими дорогами і вивів всі бюджетні гроші в асфальт, скоротивши армію і вбивши на корню оборонні програми;
- вже віддав 20% України і продовжує віддавати ще;
- пересрався з купою західних лідерів і продовжує це робити;
- говорить: "Украіна ето набор теріторій", "ми гатови прінімать са всех старон", "я вам нічево нє должен";
- не платить податки Україні!! і продовжує торгувать своїм нікчемним тупим контентом з парашною **********;
- в той час, коли остання пенсіонерка віддає по 2/3 своєї мізерної пенсії ЗСУ, не задонатив на армію жодної копійки;
- сколотив таку партію поплічників, які не захищають країну, а повиїзжали;
- цілодобово займається виключно травлею патріотів, при цьому найодіозніші русофіли, що з 2014 закликають до державної зради і втрати суверенітету України, залишаються цілком і повністю в безпеці;
- на всі керівні посади всіх гілок влади посадив виключно проросійських уродів або чергових жадібних малоросів з синдромом пшонки - тупих кончених ублюдків, зато своїх і вірних;
- в цілому наніс державі в мільйон разів більше шкоди, аніж будь-який з президентів, і абсолютно ніякої користі. Відкинув Україну назад у розвитку на десятиліття. І нажаль, чим далі йде війна, тим очевидніше стає той факт, що це ще не кінець злидням, і все жахливе ще попереду... але ясно, що не у слуг вовачкі яневтіка.

І вас ще дивує, що західні партнери побоюються давати зброю таким керманичам? Та він гірший за Кім Чен Ина! І ви правда продовжуєте вважати, що "какаяразніца"?
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27.05.2022 12:35 Відповісти
Ні, це - збір, де корисний ідіот якусь фуйню постить про дописи, бо коли буде "зараз"? Коли воно про щось домовиться з "мірвєгоглазах", а потім ***** скаже, що радікали взяли нелоха у полон і зробили "другий пєрєворот", а його міссія - АсвАбадіть рускоязьічного єврея?
На то і коменти, щоб люди коментували. Бо який відгук на базікання блаZeня треба писати: як він все добре розуміє і "вєрной дорогой ідьот ідіот"?
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27.05.2022 19:29 Відповісти
***** курва "неначасі" пішла
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28.05.2022 02:31 Відповісти
Тобто....цей талант, сам казав "не нагнітайте" а тепер про якись тиск говорить? Тобто просрати закупівлю зброї за 2021 рік.... роказувати, що треба дороги крадувати, а не армію піднімати? ппц
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27.05.2022 11:40 Відповісти
Треба було просто НЕ переставати стріляти, а так агресор зрозумів що жертва вже не трипихається.
ОП своєю діяльністю просрали 2.5 роки! укріплення національних інтересів, а що це було: зрада чи просто довбойоби повинен вирішувати трибунал.
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27.05.2022 11:59 Відповісти
Дурило из дурил
А как заговорил…(Л. Филатов)
ты себя помнишь еще несколько месяцев назад? Ты полностью игнорировал здравый смысл, реальность, историю, принцип «хочешь мира готовься к войне» и убедил других в том, что все это лабуда не стоящее и гроша. Они поверили тебе, а ты их обманул. Но по каким-то причинам виноват Запад. Пока есть некое табу на выяснение всего этого, но усмири своих крабообразных и других кварталовских, пусть уймутся. И сам думай, что говоришь. Слово - это оружие президента, а так и не понял этого
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27.05.2022 12:00 Відповісти
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27.05.2022 12:08 Відповісти
пуля многое меняет в мозгах --- даже если попадает в сраку
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27.05.2022 12:13 Відповісти
вот когда наш бронзовый вова перестанет путать ТОМОС и термос и его мысли будут дружить с его языком --- тогда может быть все поймут что он хотел сказать . а тот кто ему пишет тексты должен вове пояснить перед записью что он хотел сказать . чтобы вова прочитал
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27.05.2022 12:24 Відповісти
Він щас допздться до того, що Захід перестане взагалі постачати будь-що Україні.
Вова, війна ще не закінчилася, твоя зедпиломатія у вигляді "скиглиння" **********, ти хоча б іноді дякуй (ти жу мієш це робити - я знаю!) Західним пратнерам за допомогу!
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27.05.2022 12:36 Відповісти
Ви звідки знайете які цілі в його команді та хто його за ниточки смикає. Щось він занадто на ЄС бузіть почав.
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27.05.2022 12:44 Відповісти
Зе! Будь мужчиной! Поедь в Мацкву и тет-а-тет все с Путей порешай, а то прячимся то за Байдена, то за Джонсона.......
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27.05.2022 13:05 Відповісти
А укріплення на стратегічних напрямках та навколо міст важко було збудувати? Ви всі покидьки зелені будете сидіти у в'язниці.
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27.05.2022 13:20 Відповісти
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