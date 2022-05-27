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"Пацаны просто берут и уезжают уже. Вот уезжает, например, один человек по истечении срока контракта, прыгает в "Камаз", а за ним еще 8": солдати тікають з армії РФ. АУДIО

Солдати тікають з армії РФ попри погрози розстрілів і покарань.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, свідчать численні телефонні розмови російських загарбників, які перехоплює СБУ.


"Пацаны просто берут и уезжают уже. Нашу бригаду по-любому будут расформировывать, потому что много людей уволилось. Вот уезжает, например, один человек по истечении срока контракта… прыгает в "Камаз", а за ним еще 8 человек прыгают, которые хотят уволиться сами по несоблюдению. И они просто едут, короче, и увольняются. И вот так вот, постоянно", – розповідає окупант своїй дружині.

Він сподівається, що йому також дозволять повернутися додому наприкінці травня – якраз після завершення 90 днів, на які нібито розрахована "спецоперація".

Також читайте: "У него в роте ни одного человека живого нет": ЗСУ продовжують знищувати елітні підрозділи РФ, - перехоплення СБУ. АУДIО

Автор: 

армія рф (17337) СБУ (12809) перехоплення (351)


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Топ коментарі
+17
Ага, вас как послушаешь то кацапы с первого дня всё бегут, только мы почему-то теряем людей и територии...
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27.05.2022 10:47
+6
Якщо вірити плівкам СБУ, російська армія вже 5 разів розбіглась. А хто тоді зараз Лисичанськ і Сєвєродонецьк захоплює? Марсіанє?
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27.05.2022 12:18
+4
Кремлебот рассказывает про "котоламповые истории"...
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27.05.2022 10:40
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27.05.2022 10:35 Відповісти
Далеко не втечуть- Сонячний Магадан чекає на них.
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27.05.2022 10:36 Відповісти
Кремлебот рассказывает про "котоламповые истории"...
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27.05.2022 10:40 Відповісти
Пір"їну в сраку і попутного вітру.
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27.05.2022 10:38 Відповісти
Кацапи, ви зрозуміли,що вам тут не раді?
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27.05.2022 10:40 Відповісти
«Ось такая ось херня, малята»(с) Дід Панас .
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27.05.2022 10:41 Відповісти
Ага, вас как послушаешь то кацапы с первого дня всё бегут, только мы почему-то теряем людей и територии...
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27.05.2022 10:47 Відповісти
Ага, і втрат у них немає, і Київ вони вже взяли. Тоді теж були втрати наших людей і території, а що в результаті? І ще 9 "всьопропальщиків" підтримують тебе.
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27.05.2022 11:53 Відповісти
Если и бежит, то 1 из 1000, а у кацапов мяса навалом.
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27.05.2022 12:11 Відповісти
п!здуйте нах, всім тільки краще
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27.05.2022 11:37 Відповісти
Погано що сбушники вже не служать в армії для початку, інакше таку муйню не друкували. Сів в камаз і поїхав з вйни, геніально бл.., а всі блокпости дивляться в інший бік.
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27.05.2022 11:37 Відповісти
Якщо вірити плівкам СБУ, російська армія вже 5 разів розбіглась. А хто тоді зараз Лисичанськ і Сєвєродонецьк захоплює? Марсіанє?
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27.05.2022 12:18 Відповісти
Так,а хто тоді воює на сході і півдні?Хто штурмує Сєвєродонецьк і захоплює на даний час Лиман?
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27.05.2022 13:36 Відповісти
и я тоже хотел сказать, все бегут и бегут, а Североденецк скоро отожмут
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27.05.2022 14:50 Відповісти
 
 