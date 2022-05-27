"Пацаны просто берут и уезжают уже. Вот уезжает, например, один человек по истечении срока контракта, прыгает в "Камаз", а за ним еще 8": солдати тікають з армії РФ. АУДIО

Солдати тікають з армії РФ попри погрози розстрілів і покарань.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, свідчать численні телефонні розмови російських загарбників, які перехоплює СБУ.



"Пацаны просто берут и уезжают уже. Нашу бригаду по-любому будут расформировывать, потому что много людей уволилось. Вот уезжает, например, один человек по истечении срока контракта… прыгает в "Камаз", а за ним еще 8 человек прыгают, которые хотят уволиться сами по несоблюдению. И они просто едут, короче, и увольняются. И вот так вот, постоянно", – розповідає окупант своїй дружині.



Він сподівається, що йому також дозволять повернутися додому наприкінці травня – якраз після завершення 90 днів, на які нібито розрахована "спецоперація".

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