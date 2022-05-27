"Ты кто есть, ублюдок? Мы тебя заставим принять наши правила!", - депутат Держдуми РФ Журавльов німецькому канцлеру Шольцу. ВIДЕО
Депутат російської Держдуми Олексій Журавльов назвав "ублюдком" канцлера ФРН Олафа Шольці і пригрозив змусити його діяти на користь Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, свої погрози та недипломатичні заяви Журавльов озвучив на одному з кремлівських пропагандистських шоу.
Топ коментарі
+104 Mykola Trofimenko
показати весь коментар27.05.2022 11:09
+87 piligrim
показати весь коментар27.05.2022 11:12
+59 Кремень
показати весь коментар27.05.2022 11:14
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щось мені підказує, що реакції не буде, бо расєюшку нєрвірАвАть ніззя!
Зара їх роль в бидлоеліті Московії -- це лякати західних політиків , що мовляв якщо ви не приймете умови ***** , то к владі прийдуть ось ці рептілоїди , які відверто кажуть що перші почнуть термоядерну війну .
Язиком йще Захєрченко брав Лондон й Рейк"явік ... А по справах ТРО Баштанки не змогли пройти !
Німеччина, зазвичай, довго запрягає, але набравши інерції, може швидко поїхати. Зараз, за даними Bild у Берліні обговорюють можливість надання Україні систем протиповітряної оборони IRIS-T. Це ******* ефективна система, яка дає змогу знищувати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, безпілотники, протирадіолокаційні ракети та бомби. Усе те, чим сьогодні проклята Богом і людьми московія несе смерть в Україну. А канцлер Олаф Шольц, який дуже обережний у висловлюваннях, учора заявив: «Я переконаний: Путін програє у цій війні». А це мотиваційна фраза для посилення збройної допомоги.
От не сумніваюся, що зараз полізуть пхикання: "прокинулися, аж на 92 день війни..." - улюблена фраза зелених циніків. То нагадаю, що війна в нас уже 8 років. І Україна якось раніше сама справлялася з розбудовою й забезпеченням армії та й за грошима жебрати не бігала. А оборону тримала таку, що Порошенко міг топтатися пуйлу по всіх його улюблених мозолях (Томос, НАТО в Конституції, закон про мову...), а той лише стиха відгавкувався на обмеженій лінії фронту в АТО/ООС. Тому причину такого масштабного вторгнення та страшних жертв шукайте в своєму виборі-2019. Зрештою, ряд країн уже рік були готові надавати Україні озброєння й підтримувати її армію (та й багато надали), але згадайте, що розказувала до 23 лютого включно вся ця укрсучвлада (аж до шашличків включно). Тому розкачуватися й визначатися наші союзники стали лише десь у середині березня, коли раптом усвідомили, що українська армія не є віддзеркаленням гнилої, корумпованої та колаборантської влади (як це часто буває в більшості країн). Тому претензії до себе самих.
А стосовно Німеччини. Просто, згадуймо деколи позицію Берліна на початку масштабного вторгнення. Нині ж основні затримки з німецькою збройною допомогою доволі часто пов'язані з об'єктивними проблемами (як ті ж швейцарські снаряди) та ще деякими внутрішніми проблемами, зокрема, неготовністю до таких швидких і різких кроків, відсутності напрацьованих механізмів. А не з фактором "заглянути в очі путіну", через що наш іконописний три роки знищував свою власну армію. Тим більше, війна затягується, а навіть сам факт оголошення про рішення надати важливі й високоточні озброєння вже впливає на рішучість ворога.
Тому подякувати маємо всім нашим союзникам, не залежно від темпів надання допомоги. А звинувачення слід кидати на адресу тих, хто напередодні великої війни роззброював та руйнував своє військо, зраджував та готував для передачі ворогу цілі регіони, а нині ще й продовжує плювати на руки, які несуть допомогу. Як тільки плани по наданню більш ефективних озброєнь з Німеччини стануть викристалізовуватися, навіть не сумніваюся, вилізе група владних провокаторів, які на різних площадках почнуть плюгавити союзника й коїти провокації й демарші. Так-так, на чолі з першим зеленосяйним...
Опустил авторитет Германии ниже плинтуса. Человек без принципиальной позии этого отношения заслуживает. К сожалению.
Ось така вона демократія, подобається це кому чи ні.
это не какой то помошник посла
а депутат действующий
пусть поглядит как он не хочет злить русских
и что они в ответ ему говорят
кстати что интересно
у германии странно работала "память о войне"
воевали против ссср, где была беларусь и украина в том числе
которые первые были атакованы и окупированы
но снабжать оружием почему то боялись, видители
помнят о войне
а почему это не мешало разным фирмам в европе поставлять всякие тепловизоры
и прочие важные ключевые выскоготехнологичные компоненты
которые явно для оружия были, тут на двойное назначение не спишешь
А особливо на Байдена! З такими ж "епітетами", що й до Шольца...
Вас нужно сжечь всех скопом и земля станет чище без вас , мудилы конченные !
https://vk-kp.info/images/remote/vk-kp.info/images/3.jpg_f466ec07965baf26e0679101d494ae7f82d9a2df Чи знали ви про істинні корисні можливості коноплі?
Як і чому заборонена конопля?
Один гектар коноплі дає стільки ж кисню, скільки 25 гектарів лісу.
Повторюю, з одного гектара конопель можна отримати стільки ж паперу, скільки з 4 гектарів деревини.
У той час як з коноплі можна зробити папір 8 разів, з дерева можна зробити папір 3 рази.
Конопля виростає за 4 місяці, дерево за 20-50 років.
Квітка коноплі - справжня радіаційна пастка.
Коноплю можна вирощувати в будь-якій точці світу, і їй потрібно дуже мало води.
Крім того, оскільки він здатний захищатися від комах, йому не потрібні пестициди.
Якщо конопляний текстиль стане широким, промисловість пестицидів може повністю зникнути.
Перші хлібороби були з конопель; навіть слово «KANVAS» - це назва конопляних виробів. Також коноплі є ідеальною рослиною для виготовлення мотузок, шнурів, сумок, взуття, головних уборів.
Зменшення впливу хіміотерапії та радіації при лікуванні СНІДу та раку; Його застосовують при щонайменше 250 захворюваннях, таких як ревматизм, серце, епілепсія, астма, шлунок, безсоння, психологія та захворювання хребта.
Білкова цінність насіння конопель дуже висока, і дві жирні кислоти в ньому не зустрічаються більше ніде в природі.
Виробляти коноплю навіть дешевше, ніж соєві боби.
Тварини, яких годують коноплями, не потребують гормональної заміни.
Усі пластикові вироби можна зробити з коноплі, а конопляну пластмасу дуже легко повернути природі.
Якщо кузов автомобіля зробити з коноплі, він буде в 10 разів міцніший за сталь.
Також його можна використовувати для ізоляції будівель; міцний, дешевий і гнучкий.
Мило та косметика з конопель не забруднюють воду; тому він повністю екологічно чистий.
Виробництво було обов'язковим в Америці 18-го століття, а фермерів, які не виробляли, ув'язнювали. Зараз, однак, ситуація зворотна.
Звідки?
-W. Р. У 1900-х роках Херст володів газетами, журналами та ЗМІ в Америці. Вони мали ліси й виготовляли папір.
Якби папір був виготовлений з коноплі, він міг би втратити мільйони.
- Рокфеллер був найбагатшою людиною у світі. У нього була нафтова компанія. Біопаливо, конопляна олія, звісно, були її найбільшим ворогом.
- Меллон був основним акціонером компанії Dupont і мав патент на виготовлення пластмас з нафтопродуктів. І промисловість канабісу загрожувала її ринку.
- Пізніше президент Меллон Гувер став міністром фінансів. Великі імена, про які ми говорили, на своїх зустрічах вирішили, що конопля - ворог. І він був нокаутований.
Ліси вирубують для виробництва паперу. Збільшується кількість отруєнь пестицидами та раку. Тоді ми наповнили наш світ пластиковим сміттям, шкідливими відходами...
Автор статті Marianna Ventcek
Як говориться, без коментарів.