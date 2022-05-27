"Ты кто есть, ублюдок? Мы тебя заставим принять наши правила!", - депутат Держдуми РФ Журавльов німецькому канцлеру Шольцу. ВIДЕО

Депутат російської Держдуми Олексій Журавльов назвав "ублюдком" канцлера ФРН Олафа Шольці і пригрозив змусити його діяти на користь Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свої погрози та недипломатичні заяви Журавльов озвучив на одному з кремлівських пропагандистських шоу.

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