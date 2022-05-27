"ДНР" сейчас обзывают "ЖНР", мужчин практически не осталось, всех "мобилизовали", - полонений окупант. ВIДЕО
Полонений загарбник, якого "мобілізували" у тимчасово окупованій Донецькій області розповів, що загарбники примусово забирають на війну майже всіх чоловіків з "ДНР".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Нам не до политики, мы рабочие люди, работали… А нас призвали практически 100% мужского населения! Знаете, как сейчас "ДНР" обзывают? "ЖНР" (Жіноча народна республіка. - Ред.)! Там мужчин практически не осталось", - зазначив окупант.
Чоловік запевняє, що ніколи не почував себе частиною російської армії через погане ставлення військових РФ: "Нас бросили в Стеблянке без связи, без ничего. Командование у нас, я бы не сказал, что было сильно корректное. Именно командир батальйона практически постоянно был в нетрезвом состоянии".
Також він розповідає, що командири стріляли під ноги "ДНРівцям", якщо їм щось не подобалось.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Рік тому дав роботу 30-річній дамі з Луганська, яка провела 6 років, працюючи на Заході, мусила повертатись, приїхала на Західну Україну. Думав, життя і робота в цивілізованій країні в індустрії гостинності на неї вплинули позитивно.
Виявилось, хєр там!
Пихата, зверхня, агресивна людоненависниця, ще й гроші потягнула при звільненні!
Це люди-гімно!
Як же правий був Шевченко:
Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
1) захоплення території, ресурсів, людей
2) тотальне зомбування, залякування людей
3) тотальна, примусова мобілізація м'яса (використовуючи шантаж, психологічний та фізичний тиск)
4) захоплення нових територій...