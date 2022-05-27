УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7810 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
15 024 44

"ДНР" сейчас обзывают "ЖНР", мужчин практически не осталось, всех "мобилизовали", - полонений окупант. ВIДЕО

Полонений загарбник, якого "мобілізували" у тимчасово окупованій Донецькій області розповів, що загарбники примусово забирають на війну майже всіх чоловіків з "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Нам не до политики, мы рабочие люди, работали… А нас призвали практически 100% мужского населения! Знаете, как сейчас "ДНР" обзывают? "ЖНР" (Жіноча народна республіка. - Ред.)! Там мужчин практически не осталось", - зазначив окупант.

Чоловік запевняє, що ніколи не почував себе частиною російської армії через погане ставлення військових РФ: "Нас бросили в Стеблянке без связи, без ничего. Командование у нас, я бы не сказал, что было сильно корректное. Именно командир батальйона практически постоянно был в нетрезвом состоянии".

Також він розповідає, що командири стріляли під ноги "ДНРівцям", якщо їм щось не подобалось.

Також дивіться: "Пацаны просто берут и уезжают уже. Вот уезжает, например, один человек по истечении срока контракта, прыгает в "Камаз", а за ним еще 8": солдати тікають з армії РФ. АУДIО

Автор: 

СБУ (12809) Донбас (22355)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+63
Не до политики ..рабочие люди .. Ботва вы блеать, тупая.
показати весь коментар
27.05.2022 12:36
+38
живешь овощем - будь готов к консервации
показати весь коментар
27.05.2022 12:38
+34
Раньше была украиноязычная ДНР от слова "Дупа", а сейчас русскоязычная ЖНР- от слова "Жопа". А мужская она или женская- уже без разницы.
показати весь коментар
27.05.2022 12:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не до политики ..рабочие люди .. Ботва вы блеать, тупая.
показати весь коментар
27.05.2022 12:36 Відповісти
им под ноги стреляли , бедных обидели а в ответ , только в голову стрельнуть , слабо гэроям
показати весь коментар
27.05.2022 12:45 Відповісти
Цікаво а де ці робочі люди працюють? За пайку баланди ріжуть заводи на брухт? А потім по расєйскій традиції будуть займатися канібалізмом
показати весь коментар
27.05.2022 13:00 Відповісти
Ті хто до війни в ЛыДыНыРы ходили в обісцяних штанах, клянчили гроші на бухло, або залишити пива тепер дуже впливові люди в маладых реШпубликах
показати весь коментар
27.05.2022 13:33 Відповісти
Раньше была украиноязычная ДНР от слова "Дупа", а сейчас русскоязычная ЖНР- от слова "Жопа". А мужская она или женская- уже без разницы.
показати весь коментар
27.05.2022 12:37 Відповісти
Спостережливо! Оригінально! +++++!
показати весь коментар
27.05.2022 15:29 Відповісти
живешь овощем - будь готов к консервации
показати весь коментар
27.05.2022 12:38 Відповісти
сепар брехливий
показати весь коментар
27.05.2022 12:38 Відповісти
Да, сравнить как он одет и как одеты по на сильной мобилизации то разница сразу видна
показати весь коментар
27.05.2022 13:11 Відповісти
З Дамбаса в Україну завжди один непотріб і деструктив ішов. Зараз Дамбас ответку отримав. Карма.
показати весь коментар
27.05.2022 12:41 Відповісти
Тобто якби в них було норм. командування, добре відношення з боку росіян, то ця мавпа була б задоволена і з радістю нищила Україну.
показати весь коментар
27.05.2022 12:43 Відповісти
женскую республику для потехи рашистким горевоякам устроили
показати весь коментар
27.05.2022 12:44 Відповісти
Ну а наша влада дуже хвилюєтся що б пенсіі виплачувати в лднр та дітей сепарів без знань навчати в наших ВУЗ безплатно ,це ворожі терористичні утворення.
показати весь коментар
27.05.2022 12:44 Відповісти
Вони зараз всі виправдовуються.
показати весь коментар
27.05.2022 12:45 Відповісти
Чтобы не мобилизовали принудительно, надо было прийти к нам добровольно.
показати весь коментар
27.05.2022 12:45 Відповісти
Иногда у меня возникают мысли " на кой хрен нам эти дибилы нужны". Спасает только мысль о том что там не все такие.
показати весь коментар
27.05.2022 12:46 Відповісти
Не все уже давно живут в том же моем Ирпене или другом городе. А там -ВСЕ.
показати весь коментар
27.05.2022 12:49 Відповісти
Да, там таких процентов 80. Но есть и здравомыслящие, адекватные люди с совестью. Эти же 80 процентов - это шлак, это головная боль для Украины. Что бы Украина ни делала для них, их морды все-равно будут повернуты на Московию. Им не нужны были ни цветущий Донецк, ни великолепный аэропорт и стадион, ни чистота и миллион роз на улицах - им нужен нынешний гадюшник. 80 процентов - это быдло в 10 поколении. Те, кто рванул за поребрик - их не нужно пускать обратно, а те, кто получил кацапские аусвайсы - тем пожизненное поражение в правах и запрет занимать должности выше дворника.
показати весь коментар
27.05.2022 12:57 Відповісти
Я даже удивился, что он про блокпост или кашеварство не стал рассказывать. Сейчас пробитие на слезу что их голыми-босыми на фронт злые кацапы отправляют прямо с копанки. А он дескать так до сих пор и не понял обстреливали ли Донецк или нет. Они не военнопленные. Они предатели-сепаратисты и ихняя судьба должна быть в канаве.
показати весь коментар
27.05.2022 12:48 Відповісти
Особь - типичный представитель кацапской популяции Украинского Донбасса. 📺
показати весь коментар
27.05.2022 12:51 Відповісти
Жалю до них немає, їх і в полон не треба намагатися особливо брати, для кацапів якусь ціну мають лише найманці, кадирівці та всілякі буряти, лугандонці ви непотріб і зрадники як для нас так і для них, біомаса яку вони теж збираються знищити.
показати весь коментар
27.05.2022 12:52 Відповісти
на цих територіях українців, думаю, вже давно немає, так що нехай оці залишки пи@дують в омріяну расєю, їх нічого не виправить.
Рік тому дав роботу 30-річній дамі з Луганська, яка провела 6 років, працюючи на Заході, мусила повертатись, приїхала на Західну Україну. Думав, життя і робота в цивілізованій країні в індустрії гостинності на неї вплинули позитивно.
Виявилось, хєр там!
Пихата, зверхня, агресивна людоненависниця, ще й гроші потягнула при звільненні!
Це люди-гімно!
Як же правий був Шевченко:
Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
показати весь коментар
27.05.2022 12:54 Відповісти
Это для тех видео, кому рузький мир нужен, жили бы сейчас мирно в составе Украины, но нет... империя захватывает территории и шлет манкуртов на убой на новые войны, человеческая жизнь ничего не стоит, используют, как мясо. Вроде земли мало для кацапляндии, огромные территории с ресурсами, но надо еще Украину прихватить сумасшедшему диктатору у власти.
показати весь коментар
27.05.2022 12:55 Відповісти
подсказка самок в кандалы что бы ватники наваросы младореспублик не расслабляли булки а шли на фарш что бы падлы знали куда влипли
показати весь коментар
27.05.2022 13:02 Відповісти
самок под присмотр кадыровских вояк
показати весь коментар
27.05.2022 13:04 Відповісти
там такі огидні самки, що навіть у ослойобів рамзанкі дирова не встане.
показати весь коментар
27.05.2022 13:36 Відповісти
Кадиркіни й 87 бабусь гвалтували вже, лугандонки не пропадуть, хтось оселиться в мальовничій Сибірі чи Владивостоці, когось мобілізують й будуть служити польовими жонами.
показати весь коментар
27.05.2022 13:48 Відповісти
Шла Саша по шоссе и сосала. Всего одного слова не хватает, а уже ЛДНР
показати весь коментар
27.05.2022 13:02 Відповісти
як ти диру не назови, вона все одно лишається дирою.
показати весь коментар
27.05.2022 13:35 Відповісти
Європа має розуміти, яка небезпечна тактика рашизму бо так і до них дійде повзучий терористичний "руzzкій мір".
1) захоплення території, ресурсів, людей

2) тотальне зомбування, залякування людей

3) тотальна, примусова мобілізація м'яса (використовуючи шантаж, психологічний та фізичний тиск)

4) захоплення нових територій...
показати весь коментар
27.05.2022 14:32 Відповісти
Так они с Монголии дошли до середины Европы. Эта же тактика и сейчас. Не успели захватить какой украинский город сразу мобилизация и в бой. Ресурсы вглубь, кормить внутренних самок. Захватят нас, мы вместе балтов, все вместе поляков со шведами. Потом всей кучей франков и бритов. Вуаля, мы все с широкими скулами и узкими глазами смотрим на огромную родину от Лиссабонсарая до Владивостокграда. Думаем где и что разорять дальше. Здесь то уже все сломали и сожгли, а кушать хочется всегда.
показати весь коментар
27.05.2022 14:45 Відповісти
мы простые льюди,фильм Красная жара
показати весь коментар
27.05.2022 16:18 Відповісти
дно це добре, а курв потім до сибіру відправимо, хай китайці з ними розбираються.
показати весь коментар
27.05.2022 16:20 Відповісти
не дно, а жнр
показати весь коментар
27.05.2022 16:21 Відповісти
Иваново не город, а страна невест в чёрном.
показати весь коментар
27.05.2022 17:49 Відповісти
Ваньки любят войну, поэтому ванек не будет.
показати весь коментар
27.05.2022 17:50 Відповісти
Звали "русский мир"? Вот он и пришел. Кушайте, дебилы...🤔
показати весь коментар
27.05.2022 19:23 Відповісти
Отакої! Деенромовні і луганомовні примати не порозумілися, а як же адін нарот, рускій мір, скрєпи?
показати весь коментар
27.05.2022 20:35 Відповісти
НЕТ СМЫСЛА ИДТИ В КОТЕЛ !!! НАДО ИДТИ ПО СТАРОЙ СХЕМЕ !)
показати весь коментар
27.05.2022 20:35 Відповісти
А нехєр було горланити в свій час- путєн введі вайска! Так вам,***#ям,і треба! Зато тепер буде час посидіти,подумати... Якщо залишилось чим думати...
показати весь коментар
28.05.2022 16:31 Відповісти
Там під спідницями ще стільки сєпарів затаїлось "шо пісєц!" Усіх зловити і організовано доправити на утилізацію (на передову)! Негайно! А то потім витягувати їх з під бабських ватних задів ...
показати весь коментар
28.05.2022 22:02 Відповісти
Надо было громче кричать в 2014 путин введи мне в очко, петух вонючий
показати весь коментар
29.05.2022 08:37 Відповісти
Таким чином проходить самоочищення донбасу від проросійського планктону. І на що ж це бидло ще сподівалося коли кричали "росія прийди" та таку іншу *****?
показати весь коментар
29.05.2022 09:18 Відповісти
Типичный совковый пролетарий. Никто. Абсолютное отсутствие этнической какой либо принадлежности. Не русский, не украинец--- совок.там такие все, сразу писал в 14 г. Донбалласт--- ты свинцовый балласт. Давайте все таки все очень хорошо подумаем над этим. Пора решать навсегда. Они такие там ещё будут 50 лет. Ведь 31 год так было. Ему на вскидку пусть 47-50 лет. В 1991 было 18-20 лет. Ну какие тут коменты? Фанера!
показати весь коментар
26.09.2022 16:41 Відповісти
 
 