"ДНР" сейчас обзывают "ЖНР", мужчин практически не осталось, всех "мобилизовали", - полонений окупант. ВIДЕО

Полонений загарбник, якого "мобілізували" у тимчасово окупованій Донецькій області розповів, що загарбники примусово забирають на війну майже всіх чоловіків з "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Нам не до политики, мы рабочие люди, работали… А нас призвали практически 100% мужского населения! Знаете, как сейчас "ДНР" обзывают? "ЖНР" (Жіноча народна республіка. - Ред.)! Там мужчин практически не осталось", - зазначив окупант.

Чоловік запевняє, що ніколи не почував себе частиною російської армії через погане ставлення військових РФ: "Нас бросили в Стеблянке без связи, без ничего. Командование у нас, я бы не сказал, что было сильно корректное. Именно командир батальйона практически постоянно был в нетрезвом состоянии".

Також він розповідає, що командири стріляли під ноги "ДНРівцям", якщо їм щось не подобалось.

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