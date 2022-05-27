РФ не зможе ремонтувати літаки "АН". СБУ заблокувала діяльність компанії, яка обслуговувала транспортні літаки РФ. ВIДЕО
Служба безпеки України завадила Росії обійти раніше запроваджені санкції щодо ремонту транспортних літаків типу "Ан"
Про це повідомив речник СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Спецслужба встановила, що РФ зареєструвала фірму-"прокладку" в одній із країн Близького Сходу, яка нібито не має стосунку до москви. Це дозволило б окупантам цілком "легально" обслуговувати важкі транспортні літаки по всьому світу. Втім, завдяки роботі СБУ на випередження, профільні українські відомства скасували дію сертифікату техобслуговування для іноземного "посередника" країни-агресора", - йдеться у повідомленні.
Відтепер РФ не зможе ремонтувати свої вантажні літаки, вироблені за ліцензію ДП "Антонов", у жодній країні.
"Це суттєво вдарить по логістиці окупантів, оскільки вони використовували понад десять важких суден типу "Ан-124" для перевезення особового складу і важкої броньованої техніки в ході повномасштабного вторгнення на територію України", - додав Артем Дехтяренко.
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