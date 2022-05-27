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РФ не зможе ремонтувати літаки "АН". СБУ заблокувала діяльність компанії, яка обслуговувала транспортні літаки РФ. ВIДЕО

Служба безпеки України завадила Росії обійти раніше запроваджені санкції щодо ремонту транспортних літаків типу "Ан"

Про це повідомив речник СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Спецслужба встановила, що РФ зареєструвала фірму-"прокладку" в одній із країн Близького Сходу, яка нібито не має стосунку до москви. Це дозволило б окупантам цілком "легально" обслуговувати важкі транспортні літаки по всьому світу. Втім, завдяки роботі СБУ на випередження, профільні українські відомства скасували дію сертифікату техобслуговування для іноземного "посередника" країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

Відтепер РФ не зможе ремонтувати свої вантажні літаки, вироблені за ліцензію ДП "Антонов", у жодній країні.

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"Це суттєво вдарить по логістиці окупантів, оскільки вони використовували понад десять важких суден типу "Ан-124" для перевезення особового складу і важкої броньованої техніки в ході повномасштабного вторгнення на територію України", - додав Артем Дехтяренко.

росія (65122) літак (2900) санкції (11819) СБУ (12809) АН (170)


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Топ коментарі
+20
Здрасьте. Эта подкладка существует с 19 год года и связана с товарищем Гетьманцевым. Оперативно. Не прошло и три года.
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27.05.2022 14:37
+12
.....и это только по прошествии 3-х месяцев войны......... а ещё на Европу что то гонят.....
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27.05.2022 14:37
+9
Тож нема коли,зайняті дуже,компромат на Порошенко,як ексковатори риють!!!)))
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27.05.2022 14:52
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На ПО-2 пусть грузы перевозят или бомбардировщиках.
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27.05.2022 14:34 Відповісти
Кацапы совсем не палятся. "Русланов" так много в мире, что каждая Сирия вполне в состоянии держать у себя десяток таких самолетов. Ага-ага.

Дебилы, блдь! (с)
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27.05.2022 14:34 Відповісти
Здрасьте. Эта подкладка существует с 19 год года и связана с товарищем Гетьманцевым. Оперативно. Не прошло и три года.
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27.05.2022 14:37 Відповісти
.....и это только по прошествии 3-х месяцев войны......... а ещё на Европу что то гонят.....
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27.05.2022 14:37 Відповісти
В Европе есть закон, а у нас можно вопросики порешать.
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27.05.2022 14:41 Відповісти
Тож нема коли,зайняті дуже,компромат на Порошенко,як ексковатори риють!!!)))
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27.05.2022 14:52 Відповісти
Рік назад)
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27.05.2022 15:41 Відповісти
я удивлен, что к этому непричастен Порошенок, ведь торговля "на крови" это его прерогатива. 😜 😜 😜
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27.05.2022 14:42 Відповісти
Не квапся занадто контора в означеному напрямку посиленно працює,в турборежимі!!!)))
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27.05.2022 14:54 Відповісти
Всі заяви СБУ, то просто заяви...
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27.05.2022 14:45 Відповісти
Было бы нормальное СБУ то не лицензии бы лишали и преподносили как победу а устроили бы пару человек в эту фирму и самолёты уже бы вообще не летали
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27.05.2022 14:47 Відповісти
Ну это как бы неправильно. Там всё-таки летают гражданские.
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27.05.2022 14:49 Відповісти
Пофік, смерть кацапам. Усім.
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27.05.2022 15:02 Відповісти
А на украинской ЖД или в морпортах не гражданские работают? Орки не стесняются бомбить. Это транспорт и является обычной военной целью любой армии и в любой войне. Так что кацапский самолет законная цель для украинских военных.
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27.05.2022 15:10 Відповісти
Действия России бессмысленны. Террор не выигрывает войны.
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27.05.2022 15:15 Відповісти
В последнее время прикольно читать IXBT. Который когда то был достойным источником новостей ИТ-сферы и технического характера. А в последнее время по большому превратился в алтернативную "твитерпомойку" Рогозина с батутом. Комментарии там доставляет. Оказывается, россияне не может произвести даже профилактику и ремонт дотопного флюгера Ан-2. Заводы запчастей и узлов ******** вместе с инженерным персоналом. Кто-то зовёт на отказ от турбовинтовых двигателей и переход обратно на старых поршневых двигателей с этилированным бензином (что кстати яд, постепенно разрушающий нейроны у млекопитающих, т.е. и у людей тоже). Но тоже не получается из за отсутствия заводов и инженерного персонала. Вангую что рогатые скрепоносцы после потрошения оставшихся летающего флота пересядет на гужевых повозок.
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27.05.2022 15:05 Відповісти
2/3 существующих АН-124 произведено в Ульяновске. Так что потенциально они смогут их обслуживать. Другое дело, что без сертификатов и без запорожских двигателей. Но москалям не привыкать красть и заниматься каннибализмом.
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27.05.2022 15:27 Відповісти
 
 