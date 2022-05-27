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"За Азовсталь, Маріуполь, всі міста України і дітей України. Слава Україні!" - воїни ЗСУ стріляють з РСЗО по окупантам. ВIДЕО

Кожного дня, українські захисники знищують російську техніку, піхоту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці налаштовані мститися російським окупантам з горе принесене на свою землю.

"За Азовсталь, Маріуполь, всі міста України і дітей України. Слава Україні!" - каже один з українських воїнів перед пострілами з РСЗО.

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знищення (7216) артилерія (787)


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Топ коментарі
+31
Браття! Гоніть супостатів з української землі! Вам Бог помогає!
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27.05.2022 15:53
+29
Смерть ворогам!
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27.05.2022 15:53
+27
может сегодня путен здохнет
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27.05.2022 15:50
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может сегодня путен здохнет
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27.05.2022 15:50 Відповісти
и чо? знаеш сколько там таких? и прийдетна его место еще не такое...
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27.05.2022 16:05 Відповісти
Тай шо, най живе бо може буде гірше?
***** здохне, а нове ******* нападе ще раз?
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27.05.2022 16:12 Відповісти
ну так вони ж будуть гризтись за владу, може трохи перетовчуть один одного
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27.05.2022 22:06 Відповісти
вся беда в том что там таких как ***** процентов 98 будет
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27.05.2022 16:07 Відповісти
Смерть ворогам!
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27.05.2022 15:53 Відповісти
жгите вату !
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27.05.2022 15:57 Відповісти
Браття! Гоніть супостатів з української землі! Вам Бог помогає!
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27.05.2022 15:53 Відповісти
Слава Україні!
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27.05.2022 15:55 Відповісти
Героям Слава!
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27.05.2022 15:56 Відповісти
сподіваюсь якнайбільше підорів кацорилих подохло
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27.05.2022 15:56 Відповісти
Героям слава! Бережіть себе, козаки!
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27.05.2022 15:58 Відповісти
А чого РСЗО, а не РСЗВ? Слава Україні! Смерть ворогам!
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27.05.2022 16:02 Відповісти
Вогонь, огонь, яка нах різниця
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27.05.2022 16:28 Відповісти
Реактивна Система Залпового Оркознищення
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27.05.2022 17:18 Відповісти
рсзо-реактивна система зажмурення (задвухсочення,забаранення) орків
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27.05.2022 18:03 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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27.05.2022 16:05 Відповісти
Повна обойма, 40шт. Щось мало бути важливе на тому боці.
Було б цікаво побачити наслідки обстрілу.

Героям слава!
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27.05.2022 16:07 Відповісти
хороший гостинец оркам смачно
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27.05.2022 16:12 Відповісти
не так плотно... пошконочные депутатики приморья уже вопят что генофонд Раюшки на грани..
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27.05.2022 17:00 Відповісти
Это Град вроде? А где Ленд-лиз???
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27.05.2022 17:53 Відповісти
Вот такие штуки у нас тут работали , стояли в лесу метров 300 от нашего блок поста! Мы им помогали ракеты выгружать . Ракета весит 66.6 кг , очень скрепное число! Очень хотел написать на одной НА МОСКВУ , но не нашел маркер , да и они все в солидоле были ! В лесу у них база была , а работать они выезжали через наш блок пост регулярно , до противника по прямой 10 км было , самое оно для этих штук! Так что насмотрелись вживую и наслушались , а еще пион ездил бахал , это вообще жесть , с расстояния 3-4 км вспышка как от фотоаппарата ночью и все ходуном ходит через 10 секунд примерно ! Дома когда отдыхаешь между сменами от пиона просто на кровати качает! И все звенит!Уже 2 месяца почти как тихо ! От нас выбили! Ребята , мочите их , и оставайтесь живыми ! Слава Украине!
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27.05.2022 18:45 Відповісти
СЛАВА ВСУ!
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27.05.2022 21:08 Відповісти
 
 