"За Азовсталь, Маріуполь, всі міста України і дітей України. Слава Україні!" - воїни ЗСУ стріляють з РСЗО по окупантам. ВIДЕО
Кожного дня, українські захисники знищують російську техніку, піхоту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці налаштовані мститися російським окупантам з горе принесене на свою землю.
"За Азовсталь, Маріуполь, всі міста України і дітей України. Слава Україні!" - каже один з українських воїнів перед пострілами з РСЗО.
Топ коментарі
+31 Valery Avdasew
показати весь коментар27.05.2022 15:53
+29 Димитрий CrimeaBandera
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+27 шеколадный зае%ец
показати весь коментар27.05.2022 15:50
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***** здохне, а нове ******* нападе ще раз?
Було б цікаво побачити наслідки обстрілу.
Героям слава!