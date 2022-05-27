"За Азовсталь, Маріуполь, всі міста України і дітей України. Слава Україні!" - воїни ЗСУ стріляють з РСЗО по окупантам. ВIДЕО

Кожного дня, українські захисники знищують російську техніку, піхоту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські бійці налаштовані мститися російським окупантам з горе принесене на свою землю.

"За Азовсталь, Маріуполь, всі міста України і дітей України. Слава Україні!" - каже один з українських воїнів перед пострілами з РСЗО.

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