На Харківському напрямку в окупантів почалися масові бунти: "Опять бунт, нах#й! Как я понял, личный состав… весь. Практически все!". АУДIО
У російських загарбників на Харківському напрямку почалися масові бунти. Цілі підрозділи відмовляються йти у наступ.
Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку вдалося перехопити СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Опять бунт, нах#й! Как я понял, личный состав… весь. Практически все!" - розповідає своїм командирам загарбник, який воює на сході України.
Судячи з розмови, що це вже не перший подібний випадок у цьому полку. І щоб хоч якось приборкати попередній взвод "бунтівників", їх "посадили на підвал".
Топ коментарі
+42 Evgen Karpenko
показати весь коментар27.05.2022 16:46
+39 Юрій Горлінський
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+27 Владимр Святюк
показати весь коментар27.05.2022 17:03
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та пристрели того командира і скажи шальная пуля