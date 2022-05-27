На Харківському напрямку в окупантів почалися масові бунти: "Опять бунт, нах#й! Как я понял, личный состав… весь. Практически все!". АУДIО

У російських загарбників на Харківському напрямку почалися масові бунти. Цілі підрозділи відмовляються йти у наступ.

Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку вдалося перехопити СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Опять бунт, нах#й! Как я понял, личный состав… весь. Практически все!" - розповідає своїм командирам загарбник, який воює на сході України.

Судячи з розмови, що це вже не перший подібний випадок у цьому полку. І щоб хоч якось приборкати попередній взвод "бунтівників", їх "посадили на підвал".

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