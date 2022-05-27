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На Харківському напрямку в окупантів почалися масові бунти: "Опять бунт, нах#й! Как я понял, личный состав… весь. Практически все!". АУДIО

У російських загарбників на Харківському напрямку почалися масові бунти. Цілі підрозділи відмовляються йти у наступ.

Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку вдалося перехопити СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Опять бунт, нах#й! Как я понял, личный состав… весь. Практически все!" - розповідає своїм командирам загарбник, який воює на сході України.

Судячи з розмови, що це вже не перший подібний випадок у цьому полку. І щоб хоч якось приборкати попередній взвод "бунтівників", їх "посадили на підвал".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Здесь уже реальный бунт начался, 80% даже в бой не идут": Окупант розповідає про обман командуванням РФ, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

Автор: 

армія рф (17337) СБУ (12809) Харківщина (6054) перехоплення (351)


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Топ коментарі
+42
Бутусов! Да зупинись вже... Безмозгла не встигає доноси "клепати"...
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27.05.2022 16:46
+39
Може вже достатньо всяких не долугих перехоплень, СБУ займайтесь виявленням агентів путіна у себе!
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27.05.2022 16:52
+27
Таке враження , що всі перехоплення СБУ робить на студії 95 кварталу..
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27.05.2022 17:03
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27.05.2022 16:43 Відповісти
Бутусов! Да зупинись вже... Безмозгла не встигає доноси "клепати"...
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27.05.2022 16:46 Відповісти
Не понял прикола.Обьясни
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27.05.2022 17:31 Відповісти
про ваши и речь, дуняша
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27.05.2022 16:52 Відповісти
Перший день на цензорі - наші привітання!
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27.05.2022 16:56 Відповісти
настав час для зростання легіону свободи Росії.
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27.05.2022 16:47 Відповісти
в песту такой "легион" - им надо к мамкам и женам под юбки - сопли вытирать так как их кинули на бабло - а их телок на гробовые
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27.05.2022 19:46 Відповісти
кругом у російської армії все погано, одні бунти, куди не плюнь то низький моральний дух, то дезертири...але до розгрому на донбасі української армії навіть не крок, а малюсінькій крочок.
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27.05.2022 16:50 Відповісти
Слухай, клітор кацапський, перестань дрочити.
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27.05.2022 17:19 Відповісти
Розгромом на Донбасі української армії там і не пахне, повільно витискують - це так.
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27.05.2022 17:21 Відповісти
ну да. вибач. атріцатєльная пабєда на донбасі.
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27.05.2022 17:56 Відповісти
Може вже достатньо всяких не долугих перехоплень, СБУ займайтесь виявленням агентів путіна у себе!
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27.05.2022 16:52 Відповісти
Таке враження , що всі перехоплення СБУ робить на студії 95 кварталу..
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27.05.2022 17:03 Відповісти
Невірне враження, всі перехоплення реальних орків
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27.05.2022 17:11 Відповісти
да ладно ..
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27.05.2022 19:47 Відповісти
Баканов сам себе?
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27.05.2022 17:04 Відповісти
...а не всяких сп.....ых стиральных машинок и прочего орковского недохромосомства...
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27.05.2022 17:20 Відповісти
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27.05.2022 16:56 Відповісти
це Петрик П'яточкин.
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27.05.2022 17:48 Відповісти
Петрик підріс... плете лапті кацапо-фашистам?
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27.05.2022 19:05 Відповісти
Какой бунд! Путлер сказал костями надо лечь, но дырляндию расширить.
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27.05.2022 16:56 Відповісти
от да. якийсь там гній ще й бунтує, ти подивись.
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27.05.2022 18:26 Відповісти
Как себе, так Путин введи, а как самим вводить, так нет. Пассивные, значит.
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27.05.2022 17:02 Відповісти
До захвата херсонщины тоже были бутны, но жизнь дороже всех бунтов. И своя, и семьи,и родственников. Дай Бог чтобы эти бунты в толк, но приказ есть приказ
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27.05.2022 17:03 Відповісти
Охренительно важная информация.
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27.05.2022 17:03 Відповісти
Це аж ніяк нам не допоможе, не треба роздувати дрібниці
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27.05.2022 17:06 Відповісти
На подвале. Это скорее всего не рашкованы, а вполучленцы из дыры и лыныры. А вообще СБУ не зря хлеб ест. Такая сложная и опасная служба - уши греть .
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27.05.2022 17:08 Відповісти
Да, скорее всего донецкие, акцент какой-то не кацапский.
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27.05.2022 17:18 Відповісти
😁😂
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27.05.2022 21:16 Відповісти
орки тупі раби,
та пристрели того командира і скажи шальная пуля
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27.05.2022 17:15 Відповісти
це вони біжат до нас здаватись а ми не можем вкурити і відступаєм
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27.05.2022 17:41 Відповісти
расстрілять!
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27.05.2022 17:51 Відповісти
"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!" (с)
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27.05.2022 17:54 Відповісти
Послушать эти аудиоПэрэхваты так уже должны все розбежаться, командиров перестрелять. в рашке видать отдел который специально для перехватов транслирует они ведь знают, что их прослушивают и специально не кодируют. хотя gsm кодированный цифровой сигнал. или не в рашке. 95 квартал как вариант. никто же не будет разбираться а народу надо подкинуть оптимизма. де мол щас со дня на день они взбунтуются а пока как говорит арестовичь ну продвинулись немного это не имеет стратегического значения
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27.05.2022 18:08 Відповісти
Щось тут багато кацапів розвелось
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27.05.2022 18:30 Відповісти
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27.05.2022 19:18 Відповісти
 
 