Британія пропонує нам альтернативу ЄС / Важкі бої на Луганщині. День 93. БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
93-й день Народної війни України.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував Україні створити новий політичний, економічний та військовий союз, альтернативний Євросоюзу, щоб об'єднати країни, незадоволені політикою Брюсселя, а також відповіддю Німеччини на російську агресію.
Яким може бути новий союз? Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич у "БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо".
Топ коментарі
+6 саша паламарчук
показати весь коментар27.05.2022 21:08
+4 Alex Gleb
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+3 Viktor Klimenko #295910
показати весь коментар27.05.2022 22:22
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