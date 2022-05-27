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Британія пропонує нам альтернативу ЄС / Важкі бої на Луганщині. День 93. БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

93-й день Народної війни України.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував Україні створити новий політичний, економічний та військовий союз, альтернативний Євросоюзу, щоб об'єднати країни, незадоволені політикою Брюсселя, а також відповіддю Німеччини на російську агресію.

Яким може бути новий союз? Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич у "БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Джонсон пропонує Україні новий альянс як альтернативу вступу до ЄС, - ЗМІ

Автор: 

Велика Британія (5575) членство в ЄС (1248) Джонсон Борис (582) Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+6
наголосують грьобані зебіли, а ти знову бігай по ****** замість того , щоб спокійно на пенсії попивати віскарік. ублюдки вони засрані.

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27.05.2022 21:08
+4
Народ крім Британії і Польши та країн прибалтики в нас нема альтернативи Це Дуже Гарна Пропозиція і краще Евросоюзу це військовий союз і думаю в нас буде шанс головувати разом з Британією в евросоюзі коли Британія туди повернеться... і мені здається це шахматна гра штатів щоб розвести цих птн-сосателей по стойлам
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27.05.2022 21:26
+3
Сильний хід Британії.....
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27.05.2022 22:22
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Вряд-ли такая структура будет жизнеспособна рядом с ЕС.
Нужно реформировать саму ЕС.
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27.05.2022 21:04 Відповісти
Слушна думка, але наші важелі впливу занадто короткі.
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27.05.2022 21:07 Відповісти
Джентльмени тримають слово. Шана!
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27.05.2022 21:06 Відповісти
наголосують грьобані зебіли, а ти знову бігай по ****** замість того , щоб спокійно на пенсії попивати віскарік. ублюдки вони засрані.

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27.05.2022 21:08 Відповісти
А что, соль уже в продаже? ну я побежал тогда
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27.05.2022 21:15 Відповісти
І ці й@бнулись... Ну яка альтернатива НАТО чи ЄС з країнами що є членами НАТО (усі) та ЄС (крім ВБ)?!!!
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27.05.2022 21:11 Відповісти
Та ні не "ці " а ти видно й@бнутий на всю голову коли і досі мариш ЕС і НАТО у яких нас ніхто не чекає ! Подивися хто гарантує безпеку Фінляндії і Швеції на час їхнього входження в НАТО - Британія ! А чому ж не НАТО ? А тому що кишка слаба (( Так що пропозиція Британії для нас якщо вона набуде форми союзу а не залишиться пропозицією - манна небесна ! Ну а там до нового союзу і решта підтягнеться , а в НАТО нехай угорщина залишається і німеція з її сраними леопардами яких їм так жаль нам дати !
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27.05.2022 23:41 Відповісти
Народ крім Британії і Польши та країн прибалтики в нас нема альтернативи Це Дуже Гарна Пропозиція і краще Евросоюзу це військовий союз і думаю в нас буде шанс головувати разом з Британією в евросоюзі коли Британія туди повернеться... і мені здається це шахматна гра штатів щоб розвести цих птн-сосателей по стойлам
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27.05.2022 21:26 Відповісти
В ЕС з такими країнами як Угорщина точно нема бажання
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27.05.2022 21:37 Відповісти
І це правильне рішення! Англічани вибрализя з помийкі під назвою ЕС, то нащо нам туди? Союз УПА, буде прекрасним рішенням на зло ворогам. Але от біда, всім дупу гріти чимось хочеться.
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27.05.2022 21:50 Відповісти
Сильний хід Британії.....
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27.05.2022 22:22 Відповісти
Якщо "Зе" не зголоситься - пошиють в дурні, - Кісінгер не дарма брякнув "хе%ню" про здачу території. Великі держави не хочуть кроїти свої старі простирадла. З допомогою Британії можно уникнути байденовської брехні.
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27.05.2022 23:34 Відповісти
 
 