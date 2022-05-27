"Вписка на хутір зарахована", - артилеристи 45-ї бригади знищують російських окупантів на Гуляйпільщині. ВIДЕО

Українські артилеристи із 45-ї бригади знищують техніку та живу силу окупантів у Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці 45-ї бригади.

У повідомленні зазначається:"На одному з хуторів Гуляйпільщини, орки організували масований двіж. Дуже метушились – мабудь шукали діджея та музичні інструменти. За допомогою гармашів 45 оабр та взаємодією з аеророзвідкою 15 ГУ ДВКР і Азову їм організовано пекельну вечірку. Вписка на хутір зарахована! P.S. Під час зйомки цього відео жодна Людина не постраждала".

Читайте також: На Запорізькому напрямі ворог намагається вести штурмові дії для покращення свого становища, - ОВА