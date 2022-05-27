"Вписка на хутір зарахована", - артилеристи 45-ї бригади знищують російських окупантів на Гуляйпільщині. ВIДЕО
Українські артилеристи із 45-ї бригади знищують техніку та живу силу окупантів у Запорізькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці 45-ї бригади.
У повідомленні зазначається:"На одному з хуторів Гуляйпільщини, орки організували масований двіж. Дуже метушились – мабудь шукали діджея та музичні інструменти. За допомогою гармашів 45 оабр та взаємодією з аеророзвідкою 15 ГУ ДВКР і Азову їм організовано пекельну вечірку. Вписка на хутір зарахована! P.S. Під час зйомки цього відео жодна Людина не постраждала".
45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України 🇺🇦💪🏼 у взаємодії з аеророзвідкою 15 ГУ ДВКР і "Азову" провели орків разом з їх технікою в останній путь— Illya Ayzin (@Illya_Ayzin) May 27, 2022
На одному з хуторів Гуляйпільщини, орки організували масований двіж, але їх плани обламали. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/NDU1MFzTuq
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цікаво, це завдяки західній зброї, чи використовували ще совєцьку?
хто знає, в якій програмі накладають такі ефекти на відео?
Не то, что гебельс-ТВ - мутно, комментарии не соотвеьсьвуют картинке и под унылый гундеж Скарабеевой и мужика "еейного" Попкина. 🤡
Героям слава!
Про це повідомляє https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/05/27/artillery-long-range-ukraine-rocket-system/ Wall Street Journal .
Реактивні системи залпового вогню, або MLRS, були головним запитом з боку українських політиків і дипломатів в останні тижні. Анонсовано, що схвалені до передачі Україні ракетні комплекси мають дальність стрільби в 70 км. Джерела в Пентагоні також повідомляють, що передача MLRS є частиною більшого пакету військової допомоги для України.
Про це повідомляє https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/05/27/artillery-long-range-ukraine-rocket-system/ Wall Street Journal .
Реактивні системи залпового вогню, або MLRS, були головним запитом з боку українських політиків і дипломатів в останні тижні. Анонсовано, що схвалені до передачі Україні ракетні комплекси мають дальність стрільби в 70 км. Джерела в Пентагоні також повідомляють, що передача MLRS є частиною більшого пакету військової допомоги для України.
"... їм організовано пекельну вечірку."
Дотепно!
Дякую шановні Пані та Панове...
Підпішиться на сайт "Є питання"...Олени Требушної...
Щира дяка...