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"Вписка на хутір зарахована", - артилеристи 45-ї бригади знищують російських окупантів на Гуляйпільщині. ВIДЕО

Українські артилеристи із 45-ї бригади знищують техніку та живу силу окупантів у Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці 45-ї бригади.

У повідомленні зазначається:"На одному з хуторів Гуляйпільщини, орки організували масований двіж. Дуже метушились – мабудь шукали діджея та музичні інструменти. За допомогою гармашів 45 оабр та взаємодією з аеророзвідкою 15 ГУ ДВКР і Азову їм організовано пекельну вечірку. Вписка на хутір зарахована! P.S. Під час зйомки цього відео жодна Людина не постраждала".

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45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України 🇺🇦💪🏼 у взаємодії з аеророзвідкою 15 ГУ ДВКР і "Азову" провели орків разом з їх технікою в останній путь
На одному з хуторів Гуляйпільщини, орки організували масований двіж, але їх плани обламали. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/NDU1MFzTuq

— Illya Ayzin (@Illya_Ayzin) May 27, 2022

Автор: 

Гуляйполе (94) артилерія (787) 45 артилерійська бригада (53)


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Топ коментарі
+30
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27.05.2022 23:00
+29
МОЛОДЦІ НАШІ ГЕРОЇ 👍🏼✊🙏🏼❤️
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27.05.2022 22:56
+24
Красіво, ****. Мало але красіво
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27.05.2022 22:58
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МОЛОДЦІ НАШІ ГЕРОЇ 👍🏼✊🙏🏼❤️
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27.05.2022 22:56 Відповісти
Красіво, ****. Мало але красіво
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27.05.2022 22:58 Відповісти
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27.05.2022 23:00 Відповісти
Бережи вас Бог, ЗСУ!
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27.05.2022 23:01 Відповісти
Колись в цих будинках тихо і спокійно жили люди.... Де кацапи - там горе. Тільки нищити погань...
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27.05.2022 23:03 Відповісти
і налетіла дика орда асвабаждать від... майна, будівль і життя... де кацапи - там все горе і біда...
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27.05.2022 23:11 Відповісти
Ювелірно.
Цікаво, це завдяки західній зброї, чи використовували ще совєцьку?
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27.05.2022 23:03 Відповісти
Вгадайте з трьох раз
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27.05.2022 23:07 Відповісти
Советскую конечно... 90 гаубиц на все участки фронта при всем желании не распихать, учитывая что их эффективность зависит от количества на конкретном участке.
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27.05.2022 23:07 Відповісти
Tut francuskije ******* otrabotali
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27.05.2022 23:42 Відповісти
Оце точність👍

хто знає, в якій програмі накладають такі ефекти на відео?
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27.05.2022 23:04 Відповісти
After Effects
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27.05.2022 23:13 Відповісти
А ху Ї тільно !
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27.05.2022 23:04 Відповісти
Бережи наших Захисників, Боже!
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27.05.2022 23:08 Відповісти
Вот это по-ВСУшному - четко, понятно, бескомпромиссно и под хорошую музыку!👍👍👍
Не то, что гебельс-ТВ - мутно, комментарии не соотвеьсьвуют картинке и под унылый гундеж Скарабеевой и мужика "еейного" Попкина. 🤡
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27.05.2022 23:19 Відповісти
Снайперская пушка. Отдельная благодарность монтажеру ролика.
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27.05.2022 23:22 Відповісти
Трейлер задоволений. Коли можна побачити повне кіно
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27.05.2022 23:29 Відповісти
ти можеш поїхати і подивитись в реалі
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28.05.2022 06:40 Відповісти
Четко працюють, респект.
Героям слава!
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27.05.2022 23:29 Відповісти
Особенно когда куйня щимилась под забором , Браво !
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27.05.2022 23:31 Відповісти
Tut uze zest kacapam.Kurort ustrojili tak vot teper sbezit ottuda te sto ostalis
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27.05.2022 23:39 Відповісти
Бывший президент Украины находится в пункте пропуска «Рава-Русская» Львовской таможни и пытается выехать с Украины в Польшу на транспортном средстве марки Range Rover. Таможенники пока не могут принять решение по его пропуску, пишут телеграм-каналы.
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27.05.2022 23:44 Відповісти
Порошенко? Удивлюсь если кто-то другой.
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28.05.2022 00:21 Відповісти
Це неймовірно ! Фантастично ! Аж дух захоплює від такої чудової русофобії . Дохлих орків багато не буває . Слава ЗСУ ! 🇺🇦😎👍
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28.05.2022 00:04 Відповісти
Сполучені Штати схвалили передачу Україні ракетних систем великої дальності типу MLRS. Офіційно про це може бути оголошено вже наступного тижня.

Про це повідомляє https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/05/27/artillery-long-range-ukraine-rocket-system/ Wall Street Journal .

Реактивні системи залпового вогню, або MLRS, були головним запитом з боку українських політиків і дипломатів в останні тижні. Анонсовано, що схвалені до передачі Україні ракетні комплекси мають дальність стрільби в 70 км. Джерела в Пентагоні також повідомляють, що передача MLRS є частиною більшого пакету військової допомоги для України.
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28.05.2022 00:09 Відповісти
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28.05.2022 00:18 Відповісти
Сполучені Штати схвалили передачу Україні ракетних систем великої дальності типу MLRS. Офіційно про це може бути оголошено вже наступного тижня.

Про це повідомляє https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/05/27/artillery-long-range-ukraine-rocket-system/ Wall Street Journal .

Реактивні системи залпового вогню, або MLRS, були головним запитом з боку українських політиків і дипломатів в останні тижні. Анонсовано, що схвалені до передачі Україні ракетні комплекси мають дальність стрільби в 70 км. Джерела в Пентагоні також повідомляють, що передача MLRS є частиною більшого пакету військової допомоги для України.
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28.05.2022 00:12 Відповісти
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28.05.2022 00:17 Відповісти
"Дуже метушились - мабудь шукали діджея та музичні інструменти."

"... їм організовано пекельну вечірку."

Дотепно!
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28.05.2022 02:59 Відповісти
Литовський тележурналіст та ведучий на ТВ Литви Андрюс Тапінас збирає кошти для купівлі "Бойового дрону Байрактар"...станом на зараз зібрано майже 3.000 млн. Єврів...,треба 5 млн.,підпримайте будь ласочка цю ініціативу справжнього патріота України...
Дякую шановні Пані та Панове...
Підпішиться на сайт "Є питання"...Олени Требушної...
Щира дяка...
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28.05.2022 07:09 Відповісти
 
 