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Ситуація на Донбасі дуже важка. Захищаємо нашу землю так, як дає змогу наявний оборонний ресурс, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із щоденним зверненням до українців 27 травня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.

"Ситуація на Донбасі, як і передбачалося, дуже важка. Окупанти намагаються хоча б до ста днів війни досягнути тих цілей, які сподівалися реалізувати в перші дні після 24 лютого. Тому вони зосередили на Донбасі максимум артилерії, максимум резервів. Там і ракетні удари, і авіація.

Захищаємо нашу землю так, як дає змогу наявний на сьогодні оборонний ресурс. І робимо все для того, щоб посилити його", - сказав Зеленський.

Також читайте: "Велика двадцятка" має висловити свою чітку позицію щодо підтримки України, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) Донбас (22355)


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Топ коментарі
+36
Вже підвезли РСЗВ "Асфальт-21". Кажуть, страшна штука - лякає самим лише виглядом.
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27.05.2022 23:28
+24
так - НАЯВНИЙ ОБОРОНИЙ РЕСУРС !!! не асфальт, не мульон дерев, не іститут майбутнього і не премії депутанам і зарплатня суддям-прокурорам... а те, чим збирався захищатися-воювати і шо про*бав за 3 роки царювання з шобелкою... ось така правда тобі в бороду і на футболку хакі!
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27.05.2022 23:36
+15
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27.05.2022 23:39
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Вже підвезли РСЗВ "Асфальт-21". Кажуть, страшна штука - лякає самим лише виглядом.
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27.05.2022 23:28 Відповісти
Совок готовился в свое время к войне со всем западным миром. Подрзреваю, снарядов для арты, рсзо и танков у них не просто много, а бесконечное количество. Поэтому рассчитывать на что-то сейчас очень сложно.
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27.05.2022 23:31 Відповісти
"Ситуація на Донбасі, як і передбачалося, дуже важка. Окупанти намагаються хоча б до ста днів війни досягнути тих цілей, які сподівалися реалізувати в перші дні після 24 лютого."

І саме тому вони намагалися оточити та захопити Київ. На Донбасі.

Щось у мене кукуха поїхала услід за гундосиком.
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27.05.2022 23:31 Відповісти
так - НАЯВНИЙ ОБОРОНИЙ РЕСУРС !!! не асфальт, не мульон дерев, не іститут майбутнього і не премії депутанам і зарплатня суддям-прокурорам... а те, чим збирався захищатися-воювати і шо про*бав за 3 роки царювання з шобелкою... ось така правда тобі в бороду і на футболку хакі!
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27.05.2022 23:36 Відповісти
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27.05.2022 23:39 Відповісти
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28.05.2022 07:40 Відповісти
"Путін ні вінават!" ©

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28.05.2022 07:50 Відповісти
просран оборонный ресурс за два года. если бы рашкованы напали бы чуть позднее этот дятел еще бы на ******* бабла намутил. было бы что оркам на оккупированных территориях у пенсов отжимать.
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28.05.2022 00:32 Відповісти
А где победные реляции Арестовича о том, что рашисты опаздывают с логистикой и резервами на 30 дней?
Так кто у нас опаздывает с резервами и логистикой.
А как хвалили себя, как мазали)
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27.05.2022 23:36 Відповісти
у абдристовича - все пропало и ситуация "аховая" (спасибо не патовая!!! андон тошнотворный)
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27.05.2022 23:39 Відповісти
Ze!льона Zрада!
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27.05.2022 23:45 Відповісти
Зеля так защищает, что морда от тягот стала в два раза шире , мерзость гундосая
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27.05.2022 23:45 Відповісти
А неголеність - вдвічі довша.
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27.05.2022 23:53 Відповісти
Гандон зелений
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27.05.2022 23:58 Відповісти
Це чмо і далі відосікі крутить.
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28.05.2022 00:05 Відповісти
Я просто нагадаю, що у цього довпойопа було 2.5 років і більше 100 млрд гривень аби добудувати і закупити у достатній кількості вітчизняний ракетний комплекс. А він просто ******* ці роки, а гроші розкірав зі своїми мародерами із кварталу95
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28.05.2022 00:15 Відповісти
Бути президентом, це не хріном на роялю грати.
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28.05.2022 00:33 Відповісти
А СЧЕТАХ СКОЛКО !?)
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28.05.2022 00:47 Відповісти
Левитан
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28.05.2022 02:30 Відповісти
згинь буратин зеленомордый -от тебя и твоего шобла беда Украину не покидает
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28.05.2022 04:55 Відповісти
А оскільки, я просрав ВЕСЬ ресурс за два роки, тому захищаємось, як можемо...ваш Зе-призидент.
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28.05.2022 07:37 Відповісти
 
 