Ситуація на Донбасі дуже важка. Захищаємо нашу землю так, як дає змогу наявний оборонний ресурс, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський виступив із щоденним зверненням до українців 27 травня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.
"Ситуація на Донбасі, як і передбачалося, дуже важка. Окупанти намагаються хоча б до ста днів війни досягнути тих цілей, які сподівалися реалізувати в перші дні після 24 лютого. Тому вони зосередили на Донбасі максимум артилерії, максимум резервів. Там і ракетні удари, і авіація.
Захищаємо нашу землю так, як дає змогу наявний на сьогодні оборонний ресурс. І робимо все для того, щоб посилити його", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+36 Олександр Карін
показати весь коментар27.05.2022 23:28
+24 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар27.05.2022 23:36
+15 Wxox Gxox
показати весь коментар27.05.2022 23:39
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І саме тому вони намагалися оточити та захопити Київ. На Донбасі.
Щось у мене кукуха поїхала услід за гундосиком.
Так кто у нас опаздывает с резервами и логистикой.
А как хвалили себя, как мазали)