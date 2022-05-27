Ситуація на Донбасі дуже важка. Захищаємо нашу землю так, як дає змогу наявний оборонний ресурс, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із щоденним зверненням до українців 27 травня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.

"Ситуація на Донбасі, як і передбачалося, дуже важка. Окупанти намагаються хоча б до ста днів війни досягнути тих цілей, які сподівалися реалізувати в перші дні після 24 лютого. Тому вони зосередили на Донбасі максимум артилерії, максимум резервів. Там і ракетні удари, і авіація.

Захищаємо нашу землю так, як дає змогу наявний на сьогодні оборонний ресурс. І робимо все для того, щоб посилити його", - сказав Зеленський.

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