Воїни батальйону "Свобода" ефектно знищили боєкомплект ворога за допомогою аеророзвідки. Потрібна допомога з коштами на новий безпілотник. ВIДЕО

Для воїнів батальйону "Свобода", які за допомогою аеророзвідки знищили боєкомплект ворога, збирають кошти на новий безпілотник. Залишилось зібрати близько 36 тисяч гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Svoboda.Army.

"На цьому відео бійці батальйону "Свобода" вправно демонструють, для чого потрібні дрони. Завдяки роботі нашої аеророзвідки був знищений БК ворога!" - йдеться у повідомленні.

"Продовжуємо збір коштів на DJI MAVIC 3 DRONE. Більше дронів - більше знищених окупантів. Вже зібрано 108 748 гривень! Лишилося вже зовсім трохи, щоб ми разом досягли дуже необхідної суми збору!"- зазначають в Svoboda.Army.

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Ціль: 144 000.00грн.

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