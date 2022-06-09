Воїни батальйону "Свобода" ефектно знищили боєкомплект ворога за допомогою аеророзвідки. Потрібна допомога з коштами на новий безпілотник. ВIДЕО
Для воїнів батальйону "Свобода", які за допомогою аеророзвідки знищили боєкомплект ворога, збирають кошти на новий безпілотник. Залишилось зібрати близько 36 тисяч гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Svoboda.Army.
"На цьому відео бійці батальйону "Свобода" вправно демонструють, для чого потрібні дрони. Завдяки роботі нашої аеророзвідки був знищений БК ворога!" - йдеться у повідомленні.
"Продовжуємо збір коштів на DJI MAVIC 3 DRONE. Більше дронів - більше знищених окупантів. Вже зібрано 108 748 гривень! Лишилося вже зовсім трохи, щоб ми разом досягли дуже необхідної суми збору!"- зазначають в Svoboda.Army.
Ціль: 144 000.00грн.
Номер картки Банки
5375 4112 0183 1653
Топ коментарі
+7 IgorYakovlevich
показати весь коментар09.06.2022 10:13
+4 Валентина Саюн
показати весь коментар09.06.2022 10:05
+4 Чайка Київ
показати весь коментар09.06.2022 10:39
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Красунчики. Бережи вас Господь
А не можна якось закрити питання з одним дроном із цього мільярду доларів?!
Слава Україні!