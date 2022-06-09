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Новини Відео Війна
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Воїни батальйону "Свобода" ефектно знищили боєкомплект ворога за допомогою аеророзвідки. Потрібна допомога з коштами на новий безпілотник. ВIДЕО

Для воїнів батальйону "Свобода", які за допомогою аеророзвідки знищили боєкомплект ворога, збирають кошти на новий безпілотник. Залишилось зібрати близько 36 тисяч гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Svoboda.Army.

"На цьому відео бійці батальйону "Свобода" вправно демонструють, для чого потрібні дрони. Завдяки роботі нашої аеророзвідки був знищений БК ворога!" - йдеться у повідомленні.

"Продовжуємо збір коштів на DJI MAVIC 3 DRONE. Більше дронів - більше знищених окупантів. Вже зібрано 108 748 гривень! Лишилося вже зовсім трохи, щоб ми разом досягли дуже необхідної суми збору!"- зазначають в Svoboda.Army.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтерка Юсупова просить допомогти з коштами для придбання дрона з дисплеєм для десантного розвідбатальйону. ФОТО

Воїни батальйону Свобода ефектно знищили боєкомплект ворога за допомогою аеророзвідки. Потрібна допомога з коштами на новий безпілотник 01Ціль: 144 000.00грн.

Воїни батальйону Свобода ефектно знищили боєкомплект ворога за допомогою аеророзвідки. Потрібна допомога з коштами на новий безпілотник 02Номер картки Банки

5375 4112 0183 1653

Автор: 

безпілотник (4148) благодійність (569) знищення (7221)


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Топ коментарі
+7
Дрон не дешевый, но что-то мне подсказывает, что уничтоженный БК стоил на пару порядков больше. С другой стороны, если бы орковские снаряды полетели бы к нам, нам бы это обошлось дороже, чем пара-тройка новых дронов.
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09.06.2022 10:13
+4
Перевожу регулярно на карту племінника, а він через Койотів далі Свободі. Його партія!
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09.06.2022 10:05
+4
+
Красунчики. Бережи вас Господь
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09.06.2022 10:39
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дроны надо беречь, особенно 3-и мавики, шож это такое 1 дрон, одна цель...
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09.06.2022 09:23 Відповісти
Видно московити вже приловчились їх знищувати. Потрібно щось змінювати в тактиці їхнього застосування.
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09.06.2022 09:38 Відповісти
Дрон не дешевый, но что-то мне подсказывает, что уничтоженный БК стоил на пару порядков больше. С другой стороны, если бы орковские снаряды полетели бы к нам, нам бы это обошлось дороже, чем пара-тройка новых дронов.
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09.06.2022 10:13 Відповісти
вообще, сегодняшний мир, мир расходников. просто людям нужно время изменить отношение к вещам. всё покупается сейчас для какой то цели, на какое то время. не так как раньше - шоб і внуки ще могли юзать. общество потребления. а на войне - вещи последнего технического поколения приносят максимальную пользу и спасают жизни.
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09.06.2022 10:44 Відповісти
Перевожу регулярно на карту племінника, а він через Койотів далі Свободі. Його партія!
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09.06.2022 10:05 Відповісти
Я не эксперт. Но это какой-то пожар.
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09.06.2022 10:05 Відповісти
А взрывы не видишь? Очки надень!
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09.06.2022 12:51 Відповісти
+
Красунчики. Бережи вас Господь
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09.06.2022 10:39 Відповісти
Цікаво, що в одній стрічці дві новини, що стосуються одного і того ж: "бійці вправно використовують дрон і збирають кошти на новий" та "Україна отримала перший мільярд доларів із сорока від США"
А не можна якось закрити питання з одним дроном із цього мільярду доларів?!
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09.06.2022 10:59 Відповісти
Да вказуйте не тільки номер а й назву банку.Куди перераховувати?
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09.06.2022 11:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc Гімн Українскої Артилерії! )))
Слава Україні!
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09.06.2022 17:27 Відповісти
 
 