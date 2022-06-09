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Новини Відео Війна
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"Пуля, куди ти несешся? Не туди. Там близько до вибухів", - "бойова" такса бійців батальйону "Свобода" ховається від обстрілів в Сєверодонецьку. ВIДЕО

Бійці батальйону "Свобода", які захищають Сєверодонецьк, опублікували кумедне відео, на якому їхня "бойова" такса на ім'я Пуля, намагається знайти прихисток від обстрілів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такса залізла на плечі одному з бійців і намагалася там примоститися. Її дії викликали щирий сміх в українських воїнів.

"Незважаючи на пекельні бої із орками, під постійними обстрілами та бомбардуванням у Сіверськодонецку, наші бійці батальйону "Свобода" щиро радіють компанії бойової такси на ім'я Пуля. На відео можна побачити, як Пуля ставиться до вибухів на подвір'ї. Вона щиро переконана, що наші хлопці точно її захистять", - йдеться у дописі до відео.

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Автор: 

тварини (462) обстріл (28435) Сєверодонецьк (508)


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Топ коментарі
+55
Українські справжні воїни-ви найкращі в світі.Боже-бережи наших воїнів...
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09.06.2022 10:15
+49
Бережи вас Господь, хлопці, і вашу Пулю
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09.06.2022 10:23
+36
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09.06.2022 10:17
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Українські справжні воїни-ви найкращі в світі.Боже-бережи наших воїнів...
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09.06.2022 10:15 Відповісти
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09.06.2022 10:17 Відповісти
Бережи вас Господь, хлопці, і вашу Пулю
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09.06.2022 10:23 Відповісти
розповідь як агент Єрмака-ФСБ арестович наводить артилерію РФ на українські позиції👇



Отец Солдата.

@uspenovka19632

·
https://twitter.com/uspenovka19632/status/1534681060134486016 7 ч

Арестович сообщил врагу о том,что он ****** в Северодонецке по оставленныс нашими позициям.Иначе это,чем корректировкой огня врага,не назовешь.Списать это на глупость -не катит,он же умный.Значит,...сознательно СДАЛ,предупредив врага в открытом эфире.Разведчик,но ЧЕЙ?



Отец Солдата.

@uspenovka19632

·
https://twitter.com/uspenovka19632/status/1534796082714230786 13 мин

Аккурат,после видосика Арестовича,враг перенес огонь дальше,вглубь.Так что,Алексей,Алешенька,сынок,врагу помог,скорректировал,молодец!Подтвердили это из неск подразделений ЗСУ и НГУ.Просто,совпало.Враг перенес огонь.Молодец,хуйло даст орден.

https://youtu.be/2lNPsbm4244
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09.06.2022 10:30 Відповісти
да Люса забыла снять буденовку и отцепить парашют и пришла так в прямой эфир...
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09.06.2022 10:33 Відповісти
Якісь занадто систематичні у плісняви обмовки про виробництво КБ, ремонтні майстерні, нафтобази, позиції, госпіталі.
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09.06.2022 11:01 Відповісти
только с таким настроением можно делать хорошую работу. удачи вам хлопцы. берегите себя и Пулю
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09.06.2022 10:32 Відповісти
Як раз той випадок, коли "пуля - не дура" ))))
ПС. Як же шкода наших людей і тварин. путін - та здохни вже!
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09.06.2022 10:49 Відповісти
Справжні вої, повіяло часами Святослава хороброго. Гарної вдачи вам хлопці. Перебувайте завжди в доброму гуморі. Перемога за вами!
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09.06.2022 10:54 Відповісти
Дуже схожі на казкових богатирів. Із казок про Київську Русь.
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09.06.2022 12:33 Відповісти
Треба бронік для Кулі зробити.
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09.06.2022 10:56 Відповісти
треба зробити бронік як у Патрончіка
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11.06.2022 00:45 Відповісти
Я подумав, що це про Гадю Савченко, в ней же погримуха "Пуля" була.
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09.06.2022 10:57 Відповісти
..так у Гаді *Пуля-дура*... а тут нормальненька розумна дівчинка..такса Пуля..))) та й що Ви лайно до собаки рівняєте..)))
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09.06.2022 11:56 Відповісти
Красавцы
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09.06.2022 10:59 Відповісти
При складних обставинах люди воюют. Мужні герої нашої країни. Нехай вас бог береже.
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09.06.2022 11:22 Відповісти
Обожнюю чоловіків, які ******* собак. Які ж ви класні!
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09.06.2022 11:35 Відповісти
Красені!
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09.06.2022 11:48 Відповісти
які ж вони щирі. Тільки в очах війна вже оселилась. Бережи вас Бог
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09.06.2022 11:51 Відповісти
Молимось за Вас , наші рідненькі хлопці і за Пулю Вашого також 👍🏼💪✊🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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09.06.2022 13:03 Відповісти
а ви помітили що переглядаючи це відео ви також по-доброму посміхаєтесь...
від захвату ними, від їхньої щирості, від їхньої справжності і любові до тої "пулі" )))
я с десяток разів передивився )))
дай вам Боже довгого щасливого життя в Незалежній Україні поряд зі своїми близькими...
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09.06.2022 13:05 Відповісти
и этих ЛЮДЕЙ кацапы уничтожают!!!! Лучшее что у нас есть!
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09.06.2022 23:29 Відповісти
👍😃✌
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09.06.2022 13:08 Відповісти
Красавчики,доречi один з них украiiнський актор Володимир Ращук
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09.06.2022 14:43 Відповісти
наші хлопці з песиками йдуть на фронт а великі чини СБУ тікають за кордон з купою грошей ,позорище, ганьба.
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11.06.2022 00:49 Відповісти
 
 