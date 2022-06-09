"Пуля, куди ти несешся? Не туди. Там близько до вибухів", - "бойова" такса бійців батальйону "Свобода" ховається від обстрілів в Сєверодонецьку. ВIДЕО
Бійці батальйону "Свобода", які захищають Сєверодонецьк, опублікували кумедне відео, на якому їхня "бойова" такса на ім'я Пуля, намагається знайти прихисток від обстрілів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, такса залізла на плечі одному з бійців і намагалася там примоститися. Її дії викликали щирий сміх в українських воїнів.
"Незважаючи на пекельні бої із орками, під постійними обстрілами та бомбардуванням у Сіверськодонецку, наші бійці батальйону "Свобода" щиро радіють компанії бойової такси на ім'я Пуля. На відео можна побачити, як Пуля ставиться до вибухів на подвір'ї. Вона щиро переконана, що наші хлопці точно її захистять", - йдеться у дописі до відео.
Топ коментарі
+55 Александр Чуднивец #474549
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+49 Чайка Київ
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+36 частный сектор
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Отец Солдата.
@uspenovka19632
·
https://twitter.com/uspenovka19632/status/1534681060134486016 7 ч
Арестович сообщил врагу о том,что он ****** в Северодонецке по оставленныс нашими позициям.Иначе это,чем корректировкой огня врага,не назовешь.Списать это на глупость -не катит,он же умный.Значит,...сознательно СДАЛ,предупредив врага в открытом эфире.Разведчик,но ЧЕЙ?
Отец Солдата.
@uspenovka19632
·
https://twitter.com/uspenovka19632/status/1534796082714230786 13 мин
Аккурат,после видосика Арестовича,враг перенес огонь дальше,вглубь.Так что,Алексей,Алешенька,сынок,врагу помог,скорректировал,молодец!Подтвердили это из неск подразделений ЗСУ и НГУ.Просто,совпало.Враг перенес огонь.Молодец,хуйло даст орден.
https://youtu.be/2lNPsbm4244
обмовкипро виробництво КБ, ремонтні майстерні, нафтобази, позиції, госпіталі.
ПС. Як же шкода наших людей і тварин. путін - та здохни вже!
від захвату ними, від їхньої щирості, від їхньої справжності і любові до тої "пулі" )))
я с десяток разів передивився )))
дай вам Боже довгого щасливого життя в Незалежній Україні поряд зі своїми близькими...