"Пуля, куди ти несешся? Не туди. Там близько до вибухів", - "бойова" такса бійців батальйону "Свобода" ховається від обстрілів в Сєверодонецьку. ВIДЕО

Бійці батальйону "Свобода", які захищають Сєверодонецьк, опублікували кумедне відео, на якому їхня "бойова" такса на ім'я Пуля, намагається знайти прихисток від обстрілів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такса залізла на плечі одному з бійців і намагалася там примоститися. Її дії викликали щирий сміх в українських воїнів.

"Незважаючи на пекельні бої із орками, під постійними обстрілами та бомбардуванням у Сіверськодонецку, наші бійці батальйону "Свобода" щиро радіють компанії бойової такси на ім'я Пуля. На відео можна побачити, як Пуля ставиться до вибухів на подвір'ї. Вона щиро переконана, що наші хлопці точно її захистять", - йдеться у дописі до відео.

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