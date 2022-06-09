"На більшості напрямків тривають позиційні бої. Окупанти намагаються атакувати в чотирьох місцях на Луганщині", - Наєв. ВIДЕО

У ході робочої поїздки до Луганської, Донецької та Запорізької областей командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав райони виконання бойових завдань угрупувань військ, які боронять Україну в північно-східній, східній та південно-східній операційних зонах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами командувача, обстановка в районах виконання завдань відповідними угрупуваннями сил оборони залишається складною.

- На більшості з напрямків тривають позиційні бої. Найбільш гаряче саме на Луганщині, де ворог намагається проводити атакуючі дії на Світлодарському, Попаснянському, Сєвєродонецькому та Святогірському напрямках, - наголосив Наєв.

Як повідомив командувач, командир, який командує даним угрупуванням військ – досвідчений бойовий генерал.

"За дуже короткий термін він зосередив відповідні зусилля особового складу щодо адекватного реагування на ворожі наміри. На даний час їх виконання триває та не припиняється", - підкреслив командувач сил оборони.

Під час перебування на передових позиціях, командувач сил оборони передав особовому складу однієї з бригад, яка мужньо боронить нашу країну на Донеччині, генератори, акумулятори, прилади нічного бачення та медичне обладнання.

"Дана окрема механізована бригада вже понад місяць відбиває атаки противника та героїчно виконує покладені на неї завдання. Командир бригади, командири батальйонів, рот та взводів виконують все, що необхідно для підвищення стійкості оборони. А сержанти та солдати вміло тримають займані оборонні рубежі, - зазначив Наєв. - Щодня й щоночі наші героїчні воїни відбивають численні атаки та спроби противника просунутись і здійснити оперативне оточення наших військ. Але задля підвищення рівня виконання завдань ми передаємо військовослужбовцям бригади вкрай необхідне майно та обладнання. Вірю в наших воїнів, вірю в мудрість командирів!"

Окрім гуманітарної допомоги, цього дня воїни, які відзначилися ефективним діями у боях із противником, урочисто отримали відомчі відзнаки прямо на передовій.

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