"Зелена" енергетика, IT і агро, - Зеленський назвав пріоритетні галузі для інвестицій. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський закликав інвесторів розвивати проєкти в Україні, назвавши "зелену" енергетику, сектор IT, агропромисловість і локалізацію виробництва як пріоритетні напрямки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це президент сказав у зверненні до учасників Dragon Capital's Ukraine Virtual Investor Conference.
"Запропонував розглянути довгостроковий горизонт співпраці з Україною. Які конкретно це можливості? Я назву пʼять: Європа, IT, агро, "зелена" енергетика та локалізація виробництва. Все це – пріоритети для мене, а отже, це може стати пріоритетами і для вас", - зазначив Зеленський.
Президент зауважив, що ці проєкти можна реалізовувати уже зараз.
"Ніде у світі не знайти усіх цих економічних чинників одночасно. Вони є тільки в Україні, і долучатися до роботи з ними можна вже зараз", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, за останні 5 років Україна залучила приблизно 10 млрд євро інвестицій у відновлювану енергетику. Частка IT-послуг у структурі експорту збільшилася майже вдвічі, а експортна виручка від поставок агропродукції зрівнялася з основою української економіки – гірничо-металургійним комплексом.
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Перед войной послал всю Европу с её зеленой энергетикой в Украине, кинул всех западных зеленых инвесторов на бабки, а теперь говорит вкладывайте ещё ))
Завдяки ним можна дізнатися, що з початку березня у Харківській області дерева не висаджували, а от у Чернігівській висадили 10 млн!
І навіть в окупованій Херсонській висадили майже 400 тисяч дерев. Про Херсонську - це дуже цікаво. Тут два варіанти. Або хтось забув відключити автоматичне збільшення висадження на сайті, або хтось і далі "освоює" бюджетні кошти та вносить цифры для звітування.
https://t.me/BerezaJuice/15836?single
ну єсли так же готовился к проєктам как к нападению варваров, то инвесторы ломанутся колоннами похлеще орков - будет как в фильме, только наоборот - все бегут за убегающей Зелей с баблом: На дэнги, дэнги на!!!1111
Одним оборонпромом ти не зробиш зарплатню для бійців.
тепер інше... великеп*здивництво знову на обрії встає....ручечки чухаються...кишеньки спорожніли?
пздц длбйб....
Ему с три короба соврешь
И делай с ним шо хошь.
В країні війна, всі думки повинні бути на фронті, а він про НьюВасюки.
Напевне свіжий, якісний кокс надійшов?
Пізно спохватились як завжди... та і зараз одні розмови а дій ніяких....
И вообще инвестиций в Украину уже не будет.
Второе, это IT - я так понимаю Зеля мечтает начать доить єту отрасль ради валютной выручки активнее, но он видимо не в курсе, что как только границы откроются на выезд, половина айтишников уедут в более спокойные страны, где станут налоговыми резидентами и будут получать от заказчиков по инвойсам евро и доллары, а не гривну по курсу 29.25. Поэтому и тут мимо
Третье - агро, но тут всем понятно, что в условиях когда вывоз урожая без портов и выхода к морю затруднет эта отрасль будет усыхать от года к году, постоянно сталкиваясь с локальными кризисами будь то сезонный дефицит дизеля, удобрений, нехватки валюты для закупки техники. И года через 3-4 мы скатимся к урожаям времен начала 90х, когда нам еле-еле будет хватать для самих себя