"Зелена" енергетика, IT і агро, - Зеленський назвав пріоритетні галузі для інвестицій. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський закликав інвесторів розвивати проєкти в Україні, назвавши "зелену" енергетику, сектор IT, агропромисловість і локалізацію виробництва як пріоритетні напрямки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент сказав у зверненні до учасників Dragon Capital's Ukraine Virtual Investor Conference.

"Запропонував розглянути довгостроковий горизонт співпраці з Україною. Які конкретно це можливості? Я назву пʼять: Європа, IT, агро, "зелена" енергетика та локалізація виробництва. Все це – пріоритети для мене, а отже, це може стати пріоритетами і для вас", - зазначив Зеленський.

Президент зауважив, що ці проєкти можна реалізовувати уже зараз.

"Ніде у світі не знайти усіх цих економічних чинників одночасно. Вони є тільки в Україні, і долучатися до роботи з ними можна вже зараз", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, за останні 5 років Україна залучила приблизно 10 млрд євро інвестицій у відновлювану енергетику. Частка IT-послуг у структурі експорту збільшилася майже вдвічі, а експортна виручка від поставок агропродукції зрівнялася з основою української економіки – гірничо-металургійним комплексом.

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