Артилеристи знищили приховані позиції окупантів та спалили замасковану бронетехніку армії РФ. ВIДЕО безпілотника
Артилеристи 28-ї механізованої бригади на південному фронті знищили приховані позиції окупантів та спалили замасковану бронетехніку армії РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували в соцмережі.
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Топ коментарі
+33 Mykola Trofimenko
показати весь коментар09.06.2022 12:38
+28 Цитаты, притчи, афоризмы.
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+22 Чайка Київ
показати весь коментар09.06.2022 12:40
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Бережи вас Господь, хлопці.
Героям слава!!!
Я пчёлкой лепестки твои найду
Хоть прячься, хоть не прячься - всё равно моя ты
Ду-ду-ду"
але наші хлопці молодці , знайшли і знищили , респект 👍🏼👍🏼👍🏼💪✊🙏🏼🙏🏼🙏🏼