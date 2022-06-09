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Артилеристи знищили приховані позиції окупантів та спалили замасковану бронетехніку армії РФ. ВIДЕО безпілотника

Артилеристи 28-ї механізованої бригади на південному фронті знищили приховані позиції окупантів та спалили замасковану бронетехніку армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували в соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Політ башти ворожого танку після прямого влучання в бронемашину з британської гаубиці М777. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227) артилерія (787)


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Топ коментарі
+33
Красівоє! Артилеристам 28-ї респект
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09.06.2022 12:38
+28
Возможно с натовских пушек☝ 155. Точность хорошая👍
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09.06.2022 12:45
+22
Красівоє!
Бережи вас Господь, хлопці.
Героям слава!!!
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09.06.2022 12:40
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Красівоє! Артилеристам 28-ї респект
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09.06.2022 12:38 Відповісти
Возможно с натовских пушек☝ 155. Точность хорошая👍
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09.06.2022 12:45 Відповісти
Красівоє!
Бережи вас Господь, хлопці.
Героям слава!!!
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09.06.2022 12:40 Відповісти
зразу могили собі повикопували рашики-
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09.06.2022 12:44 Відповісти
нє всьо так однозначно, падлюки використали залізобетонні плити
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09.06.2022 12:54 Відповісти
Бачиш, як організували собі поховання
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09.06.2022 13:34 Відповісти
Заботливые☝Не забыли про надгробье❗❓
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09.06.2022 17:12 Відповісти
Бить по оркам нещадно, чтобы сами в Крым уползли, а оттуда - по мосту на Кубань. И побыстрее чтобы уползли, пока мост стоит.
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09.06.2022 12:45 Відповісти
Эпоха маскировочных сетей прошла, квадрокоптеры и беспилотники над головами летают, и никакие капониры не помогут, т. е. это еще борьба за насыщенность разведсредств в воздухе, и своевременную компенсацию их убыли.
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09.06.2022 12:45 Відповісти
Да не сказал бы, у них дальность небольшая, разведка заметная (информирует противника о том, что его заметили), ну и главное в том, что при РЭБ многие просто работать не будут. Другое дело, что с обоих сторон с этим проблемы и многие из квадриков и БПЛА летают безнаказанно. А спутники все еще видят плохо. Ну и надувная техника очень бы пригодилась, в том числе и в самом начале войны.
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09.06.2022 12:57 Відповісти
Если танки вкопаны при самое небалуйся то толку что они заметят беспилотник? Сразу за час выкопают новый блиндаж на три метра и перекинут бетонную плиту? Для этого мобильность нужна, они окопались капитально. Тут или накроет или нет.
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09.06.2022 20:19 Відповісти
Switchblade 600. Крупный барражирующий боеприпас Switchblade 600 весит 23 кг, но его можно носить с собой и подготовить к использованию за 10 минут. Он предназначен для полёта на 40 км за 20 минут, затем может барражировать в воздухе ещё 20 минут (что даёт ему общую дальность полёта 80 км) и атаковать с максимальной скоростью 185 км/ч. Несёт противотанковую боевую часть типа «https://ru.wikipedia.org/wiki/FGM-148_Javelin Javelin »,
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09.06.2022 12:56 Відповісти
Каждому военному по такой штуке.
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09.06.2022 12:59 Відповісти
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09.06.2022 13:02 Відповісти
Если наши делают точно, аккуратно стараясь минимизировать расход боеприпасов, то орки поливают по площадям, снарядов хватает. Так и напрашивается аналогия: хирург скальпелем и мясник топором.
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09.06.2022 13:12 Відповісти
Песенка беспилотника: "Если превратишься ты цветочком в поле
Я пчёлкой лепестки твои найду
Хоть прячься, хоть не прячься - всё равно моя ты
Ду-ду-ду"
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09.06.2022 13:13 Відповісти
Шашлік буІІть однако...
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09.06.2022 13:13 Відповісти
Кацапи не полінилися , та вирили траншеі і там заникали своє барахло ,
але наші хлопці молодці , знайшли і знищили , респект 👍🏼👍🏼👍🏼💪✊🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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09.06.2022 13:21 Відповісти
у 777-х свой "лайк" для 200-х и 300-х Вонюш
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09.06.2022 16:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc Арта - Пирятин ! Прекрасно ляжет на это видео.
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09.06.2022 17:40 Відповісти
Ржу с этих дебилов, окопались, замаскировались будто у всех украинцев зрение минус 20. Вообще безпаливно никто бы и не догадался!))
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09.06.2022 19:04 Відповісти
Они не маскировались. Просто окопались. Неплохо в целом, но при прямом попадании 155мм все равно бесполезно. При наличии высокоточного вооружения смертники по сути.
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09.06.2022 20:22 Відповісти
Ай умнички!!!
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10.06.2022 11:33 Відповісти
 
 