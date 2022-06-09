Артилеристи знищили приховані позиції окупантів та спалили замасковану бронетехніку армії РФ. ВIДЕО безпілотника

Артилеристи 28-ї механізованої бригади на південному фронті знищили приховані позиції окупантів та спалили замасковану бронетехніку армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували в соцмережі.

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