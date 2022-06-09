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"Я підбив його з "Джавеліна". Дуже великий приплив енергії був", - боєць ЗСУ Петро про свій перший російський танк. ВIДЕО

Боєць ЗСУ Петро розповів про свій перший знищений на полі бою російський танк.

"На нас наступала колона російських танків, за ними їхали БМП і взвод піхоти. Коли перший танк підїхав на відстань одного кілометра, я підбив його з протитанкового комплексу "Джавелін". Коли ми підбили російський танк, їхні БМП почали втікати. В той же час, нам вдалося зв'язатися з нашою артилерією і навести її на російську колону", - розповів він деталі бойового зіткнення кореспонденту Цензор.НЕТ Михайлу Ухману.

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Автор: 

Ухман Михайло (237)


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Топ коментарі
+26
удачной охоты !!! (бережи вас Боженька!)
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09.06.2022 16:18
+15
це так перший раз з усіма так буває потім як по маслу
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09.06.2022 16:15
+11
Ну, думаю, что и у оккупантов-танкистов тоже был офигенный мимолетный приток знергии. )
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09.06.2022 17:46
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Боевая эйфория
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09.06.2022 16:12 Відповісти
Боєц прийняв таблетку "Окупан" - вбивати орків стало же легше
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09.06.2022 16:27 Відповісти
Ну, думаю, что и у оккупантов-танкистов тоже был офигенный мимолетный приток знергии. )
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09.06.2022 17:46 Відповісти
Кінетичної
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09.06.2022 20:37 Відповісти
По инерции
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10.06.2022 08:23 Відповісти
це так перший раз з усіма так буває потім як по маслу
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09.06.2022 16:15 Відповісти
и чем больше , тем лучше
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09.06.2022 18:43 Відповісти
удачной охоты !!! (бережи вас Боженька!)
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09.06.2022 16:18 Відповісти
куди там тим екстрасенсам з припливом енергії до джавеліна ))
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09.06.2022 16:24 Відповісти
Петро-бажаю тобі якомога більше трофеїв...
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09.06.2022 16:28 Відповісти
то як втратити цнотливість
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09.06.2022 16:29 Відповісти
Даже лучше. в женской лунке много ума не нада. А вот зашкварить кацапский ********* танк это круче любого оргазма 😈😈😈
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10.06.2022 08:25 Відповісти
Хай твоя рука не затерпне, хоробрий лицарю.
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09.06.2022 16:32 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ!
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09.06.2022 16:34 Відповісти
Бідний пацан... Виявилося, що танковий оргазм крутіший ніж з кобітою...
Тепер усе життя буде шукати кацапські танки...
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09.06.2022 16:52 Відповісти
Кому що , а курці просо

Він не бідний - він Герой !
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09.06.2022 17:08 Відповісти
Всегда можно слетать в Турцию и проломить череп пьяному ***********. Были бы финансовые возможности. Кацапу проломить голову. Самку *******. Ребенка пухитить на органы. А что?
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10.06.2022 08:27 Відповісти
Мужньому воїну побажаю одного , це повернутися живим додому !

Молодець 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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09.06.2022 17:07 Відповісти
Молодець! Так тримати! Чим більше кацапів піде за руzzкім карабльом на концерт кабзона - тим швидше закінчиться війна нашою перемогою.
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09.06.2022 17:27 Відповісти
Герою Слава! Так тримати. Бережи тебе бог.
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09.06.2022 17:41 Відповісти
да обычная работа типа атб ичо теперь...смотрите фильм ,рожденный 4 июля с том Крузом..
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09.06.2022 18:42 Відповісти
 
 