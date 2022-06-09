"Я підбив його з "Джавеліна". Дуже великий приплив енергії був", - боєць ЗСУ Петро про свій перший російський танк. ВIДЕО

Боєць ЗСУ Петро розповів про свій перший знищений на полі бою російський танк.

"На нас наступала колона російських танків, за ними їхали БМП і взвод піхоти. Коли перший танк підїхав на відстань одного кілометра, я підбив його з протитанкового комплексу "Джавелін". Коли ми підбили російський танк, їхні БМП почали втікати. В той же час, нам вдалося зв'язатися з нашою артилерією і навести її на російську колону", - розповів він деталі бойового зіткнення кореспонденту Цензор.НЕТ Михайлу Ухману.

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