"Обещали охрану нефтяных вышек. Меня пацаны будят - мы уже Луганск проезжаем": Росія почала обманом завозити найманців на війну в Україну, - СБУ. ВIДЕО

"Нова партія" військовополонених з РФ, яких схопили на Луганщині, – мешканці республіки Марій Ел, Татарстану та Москви.

Проо це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Вони планували працювати охоронцями і техніками на нафтових вишках, захищати їх від піратів, а натомість опинилися на війні.

Усі троє були завербовані через приватну військову компанію "Євро Поліс" (м. Краснодар рф) за трудовими контрактами.

"И перед тем, как мы уедем на вахту, а вахта длится 4 месяца, мы заключали договор ГПХ (цивільно-правовий договір – прим.)" – розповідає окупант.

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Інший розказав, що по приїзду на Луганщину їм сказали: "назад пути нету, то есть, бежать смысла нету… Будете бежать – по вам сработают наши же".

Фактично вони стали "гарматним м’ясом" у боях із ЗСУ поблизу населених пунктів Богуславське, Комишуваха та Вікторівка на Луганщині. Їх покинув командир, а потім накрила власна артилерія.

Тепер полонені співпрацюють зі слідчими СБУ. Всі покази документуються, матеріали будуть передані до суду", - розповіли у відомстві.