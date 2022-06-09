"Обещали охрану нефтяных вышек. Меня пацаны будят - мы уже Луганск проезжаем": Росія почала обманом завозити найманців на війну в Україну, - СБУ. ВIДЕО
"Нова партія" військовополонених з РФ, яких схопили на Луганщині, – мешканці республіки Марій Ел, Татарстану та Москви.
Проо це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Вони планували працювати охоронцями і техніками на нафтових вишках, захищати їх від піратів, а натомість опинилися на війні.
Усі троє були завербовані через приватну військову компанію "Євро Поліс" (м. Краснодар рф) за трудовими контрактами.
"И перед тем, как мы уедем на вахту, а вахта длится 4 месяца, мы заключали договор ГПХ (цивільно-правовий договір – прим.)" – розповідає окупант.
Інший розказав, що по приїзду на Луганщину їм сказали: "назад пути нету, то есть, бежать смысла нету… Будете бежать – по вам сработают наши же".
Фактично вони стали "гарматним м’ясом" у боях із ЗСУ поблизу населених пунктів Богуславське, Комишуваха та Вікторівка на Луганщині. Їх покинув командир, а потім накрила власна артилерія.
Тепер полонені співпрацюють зі слідчими СБУ. Всі покази документуються, матеріали будуть передані до суду", - розповіли у відомстві.
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По своему хотению,
Умчись скорей, Алень,
В свою страну Алению,
поздно, Алень, поздно !
очутился ты в укропском супчике
три месяца в "анабиозе" чувак "ехал"
пока укроп в глаз не уйобнул
плять, это же одноклеточные инфузурии-туфельки!
но мотивированные на денацификацию укропов так, что охренеть !
суки, если бы не обменный фонд, сгодились бы только на компост
хотя, если сбу и наши судьи всегда верят, то почему бы и нет
У випадку вимушеного вступу до лав збройних сил рф, Ви будете розглядатись Україною як жертва воєнного злочину рф.
Якщо Вам не вдалося саботувати виконання військових обов'язків слідуйте наступним інструкціям.
Як тільки Ви потрапите на підконтрольну територію Україні за першої ж безпечної нагоди здавайтеся у полон і повідомляйте, що Ви громадянин України з тимчасово окупованих територій. Тоді Ви залишитесь в Україні лише жертвою воєнного злочину та зможете з часом повернутись додому живим.
Не виконуйте злочинних наказів, що можуть призвести до жертв.
Детальніше можна проконсультуватись, зателефонувавши на гарячу лінію Міністерства оборони України за номером: +38 098 342 79 31.
Листівку з інструкцією та порядком здачі у полон можете завантажити за посиланням https://drive.google.com/file/d/1h90ynH4Yya68f1ANCv959hSqWXtMmQ50/view https://drive.google.com/file/d/1h90ynH4Yya68f1ANCv959hSqWXtMmQ50/view
ничего тупее придумать не мог?
неожиданно он в луганске проснулся
телепортацию кто то придумал??
на кого расчитал этот бред идиота
ему мало по голове настучали еще
Помню - хотел родственников в Украине навестить ...
С попуткой повезло и ребята хорошие , как раз туда на танке ехали...
Ночью - когда похолодало, одели меня в свою одежду...
Ещё помню - кто-то попросил автомат подержать...
Постпред рф в ООН заявил, что в Николаеве украинские бойцы ведут обстрел собственных жилых кварталов
Он ответил на вопросы Би-би-си в программе HardTalk - русская служба пересказывает основные фрагменты этого интервью.
В частности, отвечая на вопрос о том, что эксперты ООН сообщают о сотнях погибших в Украине детей, о разрушенных обстрелами школах и больницах, небензя предложил ведущему подумать, возможно ли, что описываемые разрушения стали результатом обстрелов не российской армии, а украинской, бойцы которой, по его словам, «с первого дня задействовали военные объекты, включая бронетехнику и тяжелую артиллерию в районе жилых кварталов и объектов социальной инфраструктуры: школ, больниц и детских садов».
«Они продолжают это делать до сих пор, - уверяет небензя, - в Николаеве, Краматорске, Славянске и Одессе. Они ведут обстрел собственных жилых кварталов, и в качестве подтверждения у нас есть свидетельства украинских военнопленных», - заявил российский постпред ООН.
старая песня от старого затасканного небензи !!!
и когда была война в чечне так же говорили что они себя сами бомбят
все просто ждут пока рашка приходит, потом начинают себя бомбить
почему то раньше это не делают
Русский писатель Максим Горький: «Главной чертой российского национального характера является жестокость, и то жестокость садистическая. Говорю не об отдельных взрывах жестокости, а о психике, о душе народной».
Президент Франции Шарль де Голль: «Русские люди никогда не будут счастливы, зная что кто-то живет лучше их. А так как к прогрессу они не способны - злоба и фрустрация являются постоянным душевным состоянием русских».
Русский писатель Александр Солженицын: «Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные».
прям нигде не пишут где же ты будешь охранять вышки
ну и врут складно
пусть поинтерисуются, в рашке никаких часных "военных" компаний быть не может
это запрещено их типа законами
так что врать пусть перестанут
никакое фсб не даст, чтобы какая то левая фирма нанимала людей и еще на какой то полигон
отправляла тренироваться
полигон то военный, значит это министерство обороны
они че всех за идиотов держат?
Он с баяном (бойко) переписывался в фейсбуке
СБУ, вы в куда?
Они ж прекрасно знают шо это чистый киздёшь для отмазки.
Наше сбу наверное хочет шоб мы начали сочувствовать бедненьким обманутым рашензольдатен? Диугого объяснения этой ******* я не вижу.
Кредит берут -тоже вредно. Простить и вернуть деньги ,здоровье- без Вариантов .
Зато раздолье с автоматом , когда "случайно маршрутку перепутал" .И ,опля ,пожурили ,накормили и мамку позвали....
буряты-братья ?! __
Жодна людина не повірить в брехню про найманців-охоронців.
Баканов пропонує їм вірити.
"Росія почала обманом завозити найманців на війну в Україну, - СБУ."
Джерело:
"Униженный человек всегда будет пытаться унизить других, тем самым компенсируя собственную униженность.
То, что российские войска творили у нас... Первоначально это было странно, мы все же жили в одной стране когда-то...
Первоначально мы воспринимали их как "срочников, мальчишек". Так вот, эти "срочники-мальчишки" наносили больший урон. Зачистки, расстрелы мирных колон, мародерство, насилие, грабеж. Все это творили эти "мальчишки", о которых так любят вспоминать солдатские матери. Попав в плен, они вели себя так же, как у вас. Попав в плен, они вызывали жалость. А теперь я понимаю, что их нельзя было жалеть. Потому что когда мы их отпускали, они возвращались. Умудренные опытом, еще более жестокими.
То, что я сейчас вижу на экранах, - все эти преступления, мы это прошли. Это для меня не ново. Как не ново для любого чеченца. Как не ново это для жителей Грузии, которые подверглись таким же актам варварства и вандализма. "
Племянник Джохара Дудаева, представитель Чеченской Республики Ичкерия во Франции Муса ******
вот пусть запятую сам поставит, если знает, что єто такое
а ЗЕ Влада незаконно роздає повістки біля метро і на автозаправках. Так яка суттєва різниця між Рашистами і Зе Дебілами?