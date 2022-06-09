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"Обещали охрану нефтяных вышек. Меня пацаны будят - мы уже Луганск проезжаем": Росія почала обманом завозити найманців на війну в Україну, - СБУ. ВIДЕО

"Нова партія" військовополонених з РФ, яких схопили на Луганщині, – мешканці республіки Марій Ел, Татарстану та Москви.

Проо це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Вони планували працювати охоронцями і техніками на нафтових вишках, захищати їх від піратів, а натомість опинилися на війні.

Усі троє були завербовані через приватну військову компанію "Євро Поліс" (м. Краснодар рф) за трудовими контрактами.

"И перед тем, как мы уедем на вахту, а вахта длится 4 месяца, мы заключали договор ГПХ (цивільно-правовий договір – прим.)" – розповідає окупант.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Отправляли людей просто на убой": вбивці-добровольці з усієї Росії скаржаться на керівництво армії РФ. ВIДЕО

Інший розказав, що по приїзду на Луганщину їм сказали: "назад пути нету, то есть, бежать смысла нету… Будете бежать – по вам сработают наши же".

Фактично вони стали "гарматним м’ясом" у боях із ЗСУ поблизу населених пунктів Богуславське, Комишуваха та Вікторівка на Луганщині. Їх покинув командир, а потім накрила власна артилерія.

Тепер полонені співпрацюють зі слідчими СБУ. Всі покази документуються, матеріали будуть передані до суду", - розповіли у відомстві.

Автор: 

СБУ (12809) полонені (2261) найманці рф (2053)


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Топ коментарі
+52
******* і чешуть. Відмазон такий. Довго ще у вуха срати будуть?
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09.06.2022 18:49
+33
vyshki byvajut raznie tozhe...

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09.06.2022 19:02
+31
на кого эти сказки рассчитаны? война девятый год, а у них все та же история про заблудились
хотя, если сбу и наши судьи всегда верят, то почему бы и нет
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09.06.2022 18:54
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******* і чешуть. Відмазон такий. Довго ще у вуха срати будуть?
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09.06.2022 18:49 Відповісти
обещали вышки, а вышли укропские ******

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09.06.2022 18:59 Відповісти
vyshki byvajut raznie tozhe...

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09.06.2022 19:02 Відповісти
Вернись, лесной Алень,
По своему хотению,
Умчись скорей, Алень,
В свою страну Алению,

поздно, Алень, поздно !
очутился ты в укропском супчике
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09.06.2022 19:02 Відповісти
то шпілі, то вишки)
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09.06.2022 19:31 Відповісти
ну так за ми єхалі на учєніє, вже не спрацює.
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09.06.2022 18:59 Відповісти
а почему бы и нет ?

три месяца в "анабиозе" чувак "ехал"

пока укроп в глаз не уйобнул
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09.06.2022 19:05 Відповісти
ta....****** kak dyshet - vse eto padlo znalo
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09.06.2022 18:51 Відповісти
На учения ехали.
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09.06.2022 18:54 Відповісти
не, нефтяные вышки охранять... от ракушек.

плять, это же одноклеточные инфузурии-туфельки!
но мотивированные на денацификацию укропов так, что охренеть !
суки, если бы не обменный фонд, сгодились бы только на компост
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09.06.2022 19:19 Відповісти
на кого эти сказки рассчитаны? война девятый год, а у них все та же история про заблудились
хотя, если сбу и наши судьи всегда верят, то почему бы и нет
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09.06.2022 18:54 Відповісти
Що робити у випадку примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях України.

У випадку вимушеного вступу до лав збройних сил рф, Ви будете розглядатись Україною як жертва воєнного злочину рф.

Якщо Вам не вдалося саботувати виконання військових обов'язків слідуйте наступним інструкціям.

Як тільки Ви потрапите на підконтрольну територію Україні за першої ж безпечної нагоди здавайтеся у полон і повідомляйте, що Ви громадянин України з тимчасово окупованих територій. Тоді Ви залишитесь в Україні лише жертвою воєнного злочину та зможете з часом повернутись додому живим.

Не виконуйте злочинних наказів, що можуть призвести до жертв.

Детальніше можна проконсультуватись, зателефонувавши на гарячу лінію Міністерства оборони України за номером: +38 098 342 79 31.

Листівку з інструкцією та порядком здачі у полон можете завантажити за посиланням https://drive.google.com/file/d/1h90ynH4Yya68f1ANCv959hSqWXtMmQ50/view https://drive.google.com/file/d/1h90ynH4Yya68f1ANCv959hSqWXtMmQ50/view

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09.06.2022 19:39 Відповісти
за водолаза не врёт. явно его, мамка с водолазом и подгуляла. по генетике видно, породу не пропил )
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09.06.2022 18:56 Відповісти
Нову "відмазку" придумали? "Учения" і "заблудились", уже "не катят"?
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09.06.2022 18:59 Відповісти
кто то еще верит в этот бред ?
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09.06.2022 19:00 Відповісти
"отказываться было нерезонно" ну ну
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09.06.2022 19:01 Відповісти
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09.06.2022 19:06 Відповісти
три месяца война идет
ничего тупее придумать не мог?
неожиданно он в луганске проснулся
телепортацию кто то придумал??
на кого расчитал этот бред идиота
ему мало по голове настучали еще
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09.06.2022 19:11 Відповісти
Как в плен попал - не помню...
Помню - хотел родственников в Украине навестить ...
С попуткой повезло и ребята хорошие , как раз туда на танке ехали...
Ночью - когда похолодало, одели меня в свою одежду...
 Ещё помню - кто-то попросил автомат подержать...
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09.06.2022 19:27 Відповісти
Плечо отбил правое, бурлаком на Волге подрабатывал..
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09.06.2022 20:23 Відповісти
все мы учились чему нибудь и как нибудь и даже если ты ХОДИЛ а школу, а не учился там, то по окружающему тебя можно определить, что ты ну никак не в норвегии. охраник буровых вышек от пиратов.
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09.06.2022 19:13 Відповісти
До чого тут Норвегія? Кацапи вкрали нафтові вишки в 2014-му, зараз вони в криму. "Вишки Бойка" називаються... https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%BA_%C2%AB%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83%C2%BB Захоплення бурових вишок «Чорноморнафтогазу»
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09.06.2022 20:09 Відповісти
я жив серед кацапів і стверджую на 100%, що більшість з них ось так і виглядає, як шматок лайна
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09.06.2022 19:15 Відповісти
небензя не бензи!!!! ))))

Постпред рф в ООН заявил, что в Николаеве украинские бойцы ведут обстрел собственных жилых кварталов



Он ответил на вопросы Би-би-си в программе HardTalk - русская служба пересказывает основные фрагменты этого интервью.

В частности, отвечая на вопрос о том, что эксперты ООН сообщают о сотнях погибших в Украине детей, о разрушенных обстрелами школах и больницах, небензя предложил ведущему подумать, возможно ли, что описываемые разрушения стали результатом обстрелов не российской армии, а украинской, бойцы которой, по его словам, «с первого дня задействовали военные объекты, включая бронетехнику и тяжелую артиллерию в районе жилых кварталов и объектов социальной инфраструктуры: школ, больниц и детских садов».

«Они продолжают это делать до сих пор, - уверяет небензя, - в Николаеве, Краматорске, Славянске и Одессе. Они ведут обстрел собственных жилых кварталов, и в качестве подтверждения у нас есть свидетельства украинских военнопленных», - заявил российский постпред ООН.

старая песня от старого затасканного небензи !!!
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09.06.2022 19:15 Відповісти
Даже Геббельс не смог бы выдумать такую чудовищную ложь, что, типа, "это советская авиация и артиллерия бомбили и обстреливали Сталинград и полностью разрушили его, а не немцы"..
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09.06.2022 19:27 Відповісти
Железные доказательства - свидетельства пленных военных, полученные при пытках
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09.06.2022 19:34 Відповісти
так они и 8 лет говорили что "украинцы сами себя бомбят"
и когда была война в чечне так же говорили что они себя сами бомбят

все просто ждут пока рашка приходит, потом начинают себя бомбить
почему то раньше это не делают
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09.06.2022 20:03 Відповісти
Да-да, это чеченцы разбомбили до основания Грозный а не русские.. Чеченцы одолжили несколько десятков самолетов у близлежащих государств и бомбили, бомбили, бомбили Грозный, чтобы потом нагло обвинить в этом совершенно невинных русских..
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09.06.2022 20:22 Відповісти
Теперь его с вышек охранять будут.
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09.06.2022 19:16 Відповісти
Да все они не знали. Не знали как насиловать. Не знали как убивать стариков. Не знали что их будут пистдить. "Незнали" это рабсияне. Они даже когда написано "Не курить, взрывоопасно!" в больнице будут рассказывать "не знали".
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09.06.2022 19:16 Відповісти
Только идиот скажет что он ехал насиловать пытать и убивать.
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09.06.2022 19:16 Відповісти
вся жизнь кацапа - сплошная брехня, не верить ни единому слову, исходить из того что почти все врет
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09.06.2022 19:16 Відповісти
Российский историк Николай Карамзин: «Русскому соврать, что высморкаться. Их ложь исходит из их рабской сущности. Народ никогда не знавший и не говоривший правды-народ рабов духовных и физических. Убогие люди».
Русский писатель Максим Горький: «Главной чертой российского национального характера является жестокость, и то жестокость садистическая. Говорю не об отдельных взрывах жестокости, а о психике, о душе народной».

Президент Франции Шарль де Голль: «Русские люди никогда не будут счастливы, зная что кто-то живет лучше их. А так как к прогрессу они не способны - злоба и фрустрация являются постоянным душевным состоянием русских».

Русский писатель Александр Солженицын: «Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные».
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09.06.2022 19:35 Відповісти
где это такая мифическая вышка?
прям нигде не пишут где же ты будешь охранять вышки
ну и врут складно

пусть поинтерисуются, в рашке никаких часных "военных" компаний быть не может
это запрещено их типа законами
так что врать пусть перестанут
никакое фсб не даст, чтобы какая то левая фирма нанимала людей и еще на какой то полигон
отправляла тренироваться
полигон то военный, значит это министерство обороны

они че всех за идиотов держат?
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09.06.2022 19:17 Відповісти
где это такая мифическая вышка?
Он с баяном (бойко) переписывался в фейсбуке
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09.06.2022 22:31 Відповісти
У кацапсин нова вєрсія відмазок на випадок потрапляння в полон. Спочатку були, ми на учьєнія єхалі, не зналі ничєво. Тепер тіпа вишки охороняти. Кацапсятині повірити себе неповажати...
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09.06.2022 19:18 Відповісти
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09.06.2022 19:20 Відповісти
Йа плакалъ. **** меня оно, его отмазка и гнилой базар?
СБУ, вы в куда?
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09.06.2022 19:23 Відповісти
"Понімаєтє, я за кєфіром пошол, а тут оні... пірати."
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09.06.2022 19:24 Відповісти
только у срочников, бесправного мяса, должен быть шанс выжить в плену.
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09.06.2022 19:25 Відповісти
Скоро новая легенда "Мы агрономы-семеноводы ехали на элеватор проверять посевной материал...,но нас привезли не на тот элеватор?"
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09.06.2022 19:34 Відповісти
И автоматы нам дали отсреливаться от долгоносиков и клопов
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09.06.2022 19:42 Відповісти
Едем значит мы поездом, через Луганск, на морские нефтяные вышки в Африку, от пиратов охранять, а тут раз служба безпеки Украины…
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09.06.2022 19:37 Відповісти
Мамі дали щоб дитина подзвонила?.
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09.06.2022 19:39 Відповісти
Самое непонятное накуя эту куйню выдаёт наше сбу?

Они ж прекрасно знают шо это чистый киздёшь для отмазки.
Наше сбу наверное хочет шоб мы начали сочувствовать бедненьким обманутым рашензольдатен? Диугого объяснения этой ******* я не вижу.
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09.06.2022 19:47 Відповісти
😬😂
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09.06.2022 22:19 Відповісти
Йому брехати, як собаці мух хапати.
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09.06.2022 19:50 Відповісти
******* его побольше надо, он вам следую дую версию выложит, потом следующую, потом ещё, и так до бесконечности… это же кацапы-рашисты, им верить себя не уважать. Эту вышку ему в жопу воткнуть!!!
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09.06.2022 20:06 Відповісти
Кацапские ммм-щики разводят нацменов кацапских десятилетиями.
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09.06.2022 20:25 Відповісти
Нехай працюють, переконуючи інших росіян у таких історіях. Це посилить соціальну напругу в Росії.
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09.06.2022 20:39 Відповісти
__ВодкУ,когда покупают -никто не предупреждает ,что очень вредно
Кредит берут -тоже вредно. Простить и вернуть деньги ,здоровье- без Вариантов .
Зато раздолье с автоматом , когда "случайно маршрутку перепутал" .И ,опля ,пожурили ,накормили и мамку позвали....
буряты-братья ?! __
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09.06.2022 21:03 Відповісти
Баканов відмазує вбивць, катів українців.
Жодна людина не повірить в брехню про найманців-охоронців.
Баканов пропонує їм вірити.

"Росія почала обманом завозити найманців на війну в Україну, - СБУ."

Джерело:
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09.06.2022 21:05 Відповісти
Всех в таз, залить цементом и в море, вышки охранять.
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09.06.2022 21:11 Відповісти
ВРАНЬЁ !!!
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09.06.2022 21:29 Відповісти
Это ошибка верить врагам всем, в том числе плачущим молодым мразям.

"Униженный человек всегда будет пытаться унизить других, тем самым компенсируя собственную униженность.

То, что российские войска творили у нас... Первоначально это было странно, мы все же жили в одной стране когда-то...

Первоначально мы воспринимали их как "срочников, мальчишек". Так вот, эти "срочники-мальчишки" наносили больший урон. Зачистки, расстрелы мирных колон, мародерство, насилие, грабеж. Все это творили эти "мальчишки", о которых так любят вспоминать солдатские матери. Попав в плен, они вели себя так же, как у вас. Попав в плен, они вызывали жалость. А теперь я понимаю, что их нельзя было жалеть. Потому что когда мы их отпускали, они возвращались. Умудренные опытом, еще более жестокими.

То, что я сейчас вижу на экранах, - все эти преступления, мы это прошли. Это для меня не ново. Как не ново для любого чеченца. Как не ново это для жителей Грузии, которые подверглись таким же актам варварства и вандализма. "

Племянник Джохара Дудаева, представитель Чеченской Республики Ичкерия во Франции Муса ******
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09.06.2022 21:31 Відповісти
Эта песня для ватных ушей судей.
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09.06.2022 21:33 Відповісти
поскользнулся, упал, потерял сознание, очнулся - сижу на бетеэре с автоматом.
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09.06.2022 21:47 Відповісти
казнить нельзя помиловать...
вот пусть запятую сам поставит, если знает, что єто такое
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09.06.2022 23:44 Відповісти
брехня
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10.06.2022 00:29 Відповісти
"Росія почала обманом завозити найманців на війну в Україну Джерело"

а ЗЕ Влада незаконно роздає повістки біля метро і на автозаправках. Так яка суттєва різниця між Рашистами і Зе Дебілами?
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10.06.2022 01:12 Відповісти
Нагло врут твари! ЗАРЕЖЬТЕ ИХ!
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10.06.2022 11:28 Відповісти
 
 