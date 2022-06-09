Путін порівняв себе з Петром I: На нашу долю теж випало повертати території. ВIДЕО

Російський президент Володимир Путін вперше заговорив про те, що метою Росії зараз є "повернення" територій. При цьому він посилався на приклад царя Петра І.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Ось дослівна цитата: "Те, що нам доводиться захищати себе, боротися за це, то це очевидна річ. Ось зараз ми були на виставці, присвяченій 350-річчю Петра I. Майже нічого не змінилося. Дивно! Якось приходиш до цього розуміння. Петро I Північну війну 21 рік вів... Здавалося б там, воював зі Швецією, щось відторгав... Нічого не відторгав! Він повертав!

Так і є! Там, де Петербург заснований - він колись заклав нову столицю, жодна з країн Європи не визнавала цю територію за Росією, всі визнавали її за Швецією. А там споконвіку поряд з фінно-угорськими народами жили слов'яни, причому територія перебувала під контролем російської держави. Те саме і в західному напрямку. Це стосується Нарви – його перших походів. Чого він поліз туди? Повертав. І зміцнював. Ось чого робив.

Ну, зважаючи на все, на нашу долю теж, значить, випало повертати і зміцнювати", - пояснив Путін.

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