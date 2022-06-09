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Путін порівняв себе з Петром I: На нашу долю теж випало повертати території. ВIДЕО

путін

Російський президент Володимир Путін вперше заговорив про те, що метою Росії зараз є "повернення" територій. При цьому він посилався на приклад царя Петра І.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Ось дослівна цитата: "Те, що нам доводиться захищати себе, боротися за це, то це очевидна річ. Ось зараз ми були на виставці, присвяченій 350-річчю Петра I. Майже нічого не змінилося. Дивно! Якось приходиш до цього розуміння.  Петро I Північну війну 21 рік вів... Здавалося б там, воював зі Швецією, щось відторгав... Нічого не відторгав! Він повертав!

Так і є! Там, де Петербург заснований - він колись заклав нову столицю, жодна з країн Європи не визнавала цю територію за Росією, всі визнавали її за Швецією. А там споконвіку поряд з фінно-угорськими народами жили слов'яни, причому територія перебувала під контролем російської держави. Те саме і в західному напрямку. Це стосується Нарви – його перших походів. Чого він поліз туди? Повертав. І зміцнював. Ось чого робив.

Ну, зважаючи на все, на нашу долю теж, значить, випало повертати і зміцнювати", - пояснив Путін.

Також читайте: Путін погрожує новими обстрілами України: "Завдаватимемо удари по об'єктах, які поки не чіпаємо"

Автор: 

путін володимир (23787)


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Топ коментарі
+61
Оба ган#оны. Что тот, что другой. Петр 1 ради мифов, своих зае#ов и территорий положил кучу народа. Величие страны у них определяется не качеством жизни народа и страны, а размером территории.
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09.06.2022 20:08
+57
пєрдо 1 прорубав вікно в європу, а куйло1 - це вікно забив назавжди.
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09.06.2022 20:02
+45
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09.06.2022 20:00
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Сторінка 3 з 3
Уявіть як він крутить мізками своїх громадян. "Вчора" народ Донбаса воював проти бандерівців. Далі спецоперація. Б'єм тільки по воєнних об'єктах. Сьогодні втовкує в їх дурні голови про те, що завоювання земель - це ок. А завтра скаже всім піти втопитись - і вони підуть і втопляться. Останнє це я так, помріяла трохи.
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09.06.2022 22:09 Відповісти
Це не тiльки ваша мрiя ...
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09.06.2022 22:21 Відповісти
©Лев Толстой, ПСС, М., 1936, т. 26
Съ Петра I начинаются особенно поразительные и особенно близкіе и понятные намъ ужасы русской исторіи.
Бѣснующійся, пьяный, сгнившій отъ сифилиса звѣрь 1/4 столѣтія губитъ людей, казнитъ, жжетъ, закапываетъ живыхъ въ землю, заточаетъ жену, распутничаетъ, мужеложствуетъ, пьянствуетъ, самъ забавляясь рубитъ головы, кощунствуетъ, ѣздитъ съ подобіемъ креста изъ чубуковъ въ видѣ дѣтородныхъ членовъ и подобіями Евангелій - ящикомъ съ водкой славить Христа, т. е. ругаться надъ вѣрою, коронуетъ ***** свою и своего любовника, раззоряетъ Россію и казнитъ сына и умираетъ отъ сифилиса, и не только не поминаютъ его злодѣйствъ, но до сихъ поръ не перестаютъ восхваленія доблестей этаго чудовища, и нѣтъ конца всякаго рода памятниковъ ему.
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11.06.2022 01:30 Відповісти
Так у цих нелюдів - дуже багато спільного: по-перше їх мамаш тарарахали грузини, по-друге в обоїх були потішні війська (у першого - гармати заряджали пареною ріпою або горохом, у другого - потішні війська їздять на БМП з дерев'яними сидіннями і жеруть ріпу та горох в сухпаї з простроченим терміном дії).
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09.06.2022 22:14 Відповісти
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09.06.2022 22:16 Відповісти
Вся твоя земля, петух плешивый, два на полтора, на байковом кладбище. Вот то и будет твоя и только твоя земля.
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09.06.2022 22:18 Відповісти
Шизанутый дурак , и будешь ты проклят людьми , сколько горя ты принес в этот мир ! Скорее бы ты сдох , мир станет чище...
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09.06.2022 22:18 Відповісти
Окончательное выпадения мозга.
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09.06.2022 22:19 Відповісти
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09.06.2022 22:22 Відповісти
Лев Толстой о пете I

"Съ петра I начинаются особенно поразительные и особенно близкіе и понятные намъ ужасы русской исторіи.
Бѣснующійся, пьяный, сгнившій отъ сифилиса звѣрь 1/4 столѣтія губитъ людей, казнитъ, жжетъ, закапываетъ живыхъ въ землю, заточаетъ жену, распутничаетъ, мужеложствуетъ, пьянствуетъ, самъ забавляясь рубитъ головы, кощунствуетъ, ѣздитъ съ подобіемъ креста изъ чубуковъ въ видѣ дѣтородныхъ членовъ и подобіями Евангелій - ящикомъ съ водкой славить Христа, т. е. ругаться надъ вѣрою, коронуетъ ***** свою и своего любовника, раззоряетъ Россію и казнитъ сына и умираетъ отъ сифилиса, и не только не поминаютъ его злодѣйствъ, но до сихъ поръ не перестаютъ восхваленія доблестей этаго чудовища, и нѣтъ конца всякаго рода памятниковъ ему. Послѣ него начинается рядъ ужасовъ и безобразій подобныхъ его царствованію, одна блудница за другой безчинствуютъ на престолѣ мучаетъ и губитъ народъ и заставляетъ однихъ мучать другихъ и воцаряется безъ всякихъ правъ на престолъ, мужеубійца, ужасающая своимъ развратомъ блудница, дающая полный просторъ звѣрства своимъ перемѣняющимся любовникамъ, и всѣ ужасы - казни, убійство мужа, мученія и убійство законнаго наслѣдника, закрѣпощеніе половины Россіи, войны, развращеніе и раззореніе народа, все забывается и до сихъ поръ восхваляется какое то величіе мудрость, чуть не нравственная высота этой мерзкой *****. Мало того, что восхваляютъ ее, возхваляютъ ея звѣрей любовниковъ. То же съ отцеубійцей Александромъ. То же съ Палкинымъ. Все забыто. И выдуманы несуществующія доблести и заслуги для отечества".
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09.06.2022 22:23 Відповісти
чмоня узкоглазая, ботокс первый
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09.06.2022 22:24 Відповісти
Країна, яка, нібито, ніколи ні на кого не нападала, стала найбільшою за площею у світі. Цікаво, а Іван 4 коли нищив Казань та Астрахань теж звільняв споконвічні території словян? Урал і Сибір, Чукотка і Якутія, врешті Сахалін, теж споконвічно слов'янські? Цікаво уявити собі Шольца, який би заїкнувя про перевернення Калінінграда (який дійсно є споконвічною німецькою територією).
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09.06.2022 22:24 Відповісти
в общем, тут только ракетами по бункеру мозги вправятся и то не факт. так что кацапских "силовиков" и технику нужно уничтожать максимально для уменьшения общего ущерба экологии.
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09.06.2022 22:39 Відповісти
І как бы этот маньяк не изголялся, но в Украине есть некто, страждущий заглядывания ему в глазные отверстия и разговоров-переговоров с ним!
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09.06.2022 22:48 Відповісти
Думаю главное здесь не сравнение, а надежда на длительную войну как у петра 1, в 21 год. Все ради только этой информации. Собственно это результат действий по сохранению "лица" и не предоставления оружия, способного ударить по мацкве и дальше. Результатом будет незатухающая война.
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09.06.2022 22:54 Відповісти
Часто мнит себя ворона,
Рядом с розой,- соловьём.
(с) Шота Руставели
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09.06.2022 22:57 Відповісти
Придурок и есть придурок. Однако с ОПАСНОЙ инициативой. ПОРА ликвидировать, чтобы не МЕШАЛ развиваться ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ цивилизации.
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09.06.2022 23:21 Відповісти
Это когда это территория, где сейчас Петербург, до Петра І контролировалась "российской державой" ??? Что он несёт ???
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09.06.2022 23:28 Відповісти
муйню як завжди
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11.06.2022 01:33 Відповісти
Палата номер 6.Нехай купить карту Радянського Союзу.Там чітко визначені території всіх колишніх республік.Чи існування союзу росія не визнає?.
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09.06.2022 23:34 Відповісти
Рецепт для лікування тих, хто себе вважає Петром-І давно відомий - по кумполу ногой... https://www.youtube.com/watch?v=JivbXx-UW_M
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10.06.2022 00:17 Відповісти
НастоящиЙ ПИ@АР 1
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10.06.2022 00:20 Відповісти
Пуйло І
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10.06.2022 00:23 Відповісти
Боже,яке воно кончене.
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10.06.2022 00:24 Відповісти
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10.06.2022 01:08 Відповісти
***** Перший, так точніше буде...
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10.06.2022 01:32 Відповісти
... Борис Чичибабин

ПРОКЛЯТИЕ ПЕТРУ

Будь проклят, император Петр,
стеливший душу, как солому!
За боль текущего былому
пора устроить пересмотр.

От крови пролитой горяч,
будь проклят, плотник саардамский,
мешок с дерьмом, угодник дамский,
печали певческой палач!

Сам брады стриг? Сам главы сек!
Будь проклят, царь-христоубийца,
за то, что кровию упиться
ни разу досыта не смог!

А Русь ушла с лица земли
в тайнохранительные срубы,
где никакие душегубы
ее обидеть не могли.

Будь проклят, ратник сатаны,
смотритель каменной мертвецкой,
кто от нелепицы стрелецкой
натряс в немецкие штаны.

Будь проклят, нравственный урод,
ревнитель дел, громада плоти!
А я служу иной заботе,
а ты мне затыкаешь рот.

Будь проклят тот, кто проклял Русь -
сию морозную Элладу!
Руби мне голову в награду
за то, что с ней не покорюсь.

1972
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10.06.2022 02:05 Відповісти
Чичибабин, - старший мастер материально-заготовительной службы (счетовод) харьковского трамвайно-троллейбусного управления.
По слову, - російська людина, по духу, - антиімперський поет, харків'янин, відсидів сталінські табори...

И, чьи мы дочки и сыны
во тьме глухих годин,
того народа, той страны
не стало в миг один.

При нас космический костёр
беспомощно потух.
Мы просвистали свой простор,
проматерили дух.

К нам обернулась бездной высь,
и меркнет Божий свет…
Мы в той отчизне родились,
которой больше нет.
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10.06.2022 20:27 Відповісти
Хухуя собі! Оце ********!
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10.06.2022 05:58 Відповісти
пыня уже куку где шлем мантия и скипетр в виде большого пипски купленной у вокзала...
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10.06.2022 07:02 Відповісти
***** - сбрендивший идейный террорист с императорскими замашками. И поступить с ним надо, как со сбрендившим террористом. Саддам Хусейн этот способ оценил. А ***** заслужил
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10.06.2022 07:26 Відповісти
Они очень похожи. Петр с детства страдал психическими расстройствами ( после убийства брата Софьей, боятся за жизнь, припадки....) Во всех успехах обязан козакам ( к сожалению) - Полтава, Азов .. Плохо читал. Из за запойного пьянства и секс извращений ( занимался как главным этим в ю жизнь- здох от сифилиса и алкоголизма ). Подло предал Мазепу - нарушив Коломенские правила- ввёл войска на территорию Гетьманщины, призывал в армию козаков и не выступил против шведов , когда те вошли в Гетьманщину. Все , что ,, собирал,: отдал за свою поганую жизнь приразгроме под Яссами - подписав грамоту,, я свинья сын свинью бязуюсь быть рабом......и не появляться на территории Гетьманщины - отдалвсе причерноморье, Азов, и весь флот - московины не воняли в Крыму до кратковременного похода Миниха на Бахчи Сарай. Взяв под протекторат Крым в 1778 году и до конца 19 века в Крыму свинособак было около 2х процентов. .....Два придурка одноклеточных, не полноценные психи. Второй сделал не излечимо больными зверособаками всех всоих поддданых - лечения нет , как от бешенства - только полная 100 утилизация - угроза Человечеству.
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10.06.2022 07:52 Відповісти
Гебня забула, що вийшла з ч/к- більшовиків, які як раз, були проти імперії? ***** навіть у пеклі розстріляють - свої ж, ягода, бєрія, дзєржинскій..
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10.06.2022 08:19 Відповісти
Пыня не Петр Первый, а Вован Последний! 🖕
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10.06.2022 12:22 Відповісти
все руснявые правители ублюдки!но ***** хуже всех!
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10.06.2022 15:35 Відповісти
Да, путін "приумножил" росию. На ноль.
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11.06.2022 08:59 Відповісти
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