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Ексохоронець Медведчука Чорний "гіпнотизував" кума Путіна, щоб отримати підвищення і стати нардепом, - Bihus Info. ВIДЕО

Народний депутат Віктор Чорний, до потрапляння у Верховну Раду крім того, що працював охоронцем Віктора Медведчука, також проводив з кумом Путіна сеанси гіпнозу та платив за ритуали "покращення аури" проросійських політиків напередодні виборів.

Про це розповідає Bihus Info з посиланням на вміст жорсткого диска ноутбука Чорного, передає Цензор.НЕТ.

Чорний очолював приватну охоронну фірму "Шторм", яка надавала свої послуги Медведчуку та його родині. Улітку 2019 року Чорний зумів переконати кума Путіна надати йому місце в списку політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" на парламентських виборах, внаслідок чого він отримав депутатський мандат.

На відео, знайдених у файлах ноутбука Чорного, записано сеанси, де гіпнологи нібито вводять людину ("сліпера") в стан "гіпнотичного сну" й "переміщують" їх усередину свідомості Медведчука. Далі гіпнолог нібито "розмовляє" зі свідомістю Медведчука через іншу людину. До прикладу, на одному такому відео гіпнолог просить "сліпера" покращити "астральну енергію" Медведчука.

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На іншому відео гіпнолог просить "свідомість Медведчука", звертаючись до іншої людини із закритим ганчіркою обличчям, підвищити Віктора Чорного з посади охоронця та дозволити йому стати народним депутатом. "Сліпер-Медведчук" нібито вдає спантеличення, навіщо Чорного робити нардепом.

Крім того, на ноутбуці знайшли світлини українських політиків Володимира Зеленського, Петра Порошенка, Святослава Вакарчука, Юрія Бойка, Олександра Вілкула, Євгенія Мураєва і Вадима Новинського. Із фотографіями Зеленського, підписаними "президент України", та фотографіями Бойка, підписаними "прем’єр-міністр України", проводили якісь ритуали з металевим щитом.

На ще одному відео гіпнолог розпитує, як Чорному через Медведчука досягти успіху завдяки близьким стосункам Путіна зі своїм кумом. "Сліпер" каже, що Путін нібито вірить в усе, тому можна пробувати.

"Сліпери" буцімто обговорювали між собою плани зі знищення або поневолення "неправильних людей", зокрема "сильною країною". Крім того, "сліпери" з ноутбука Чорного протиставляють себе "сліперам" і гіпнотизерам російських спецслужб, Америки та Британії.

Із низки відеозаписів можна зробити висновок, що гіпнологи і "сліпери" з ноутбука Чорного мешкають у Росії, бо вони говорять "сюди до Росії", "їхня Вєрховная Рада" і "тут у Пітєрі".

Журналісти з'ясували, що в родини Чорного є низка нерухомості в Києва та в передмістях столиці, зокрема в його сина значний будинок. На його ноутбуку знайшли світлини Чорного на тлі банерів фірми Broker Service Group. Автори розслідування твердять, що ця компанія продає страхові поліси американської компанії MetLife за значний відсоток.

Зокрема він зберігав на ноутбуці світлини й відеозаписи своєї участі в корпоративах Broker Service Group, в тому числі музичні виступи з гітарою. Згідно з даними файлів, Чорний став агентом компанії у 2018 році – у травні того ж року зареєструвався як ФОП з основним видом діяльності "Агент страхової компанії".

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Журналісти перевірили мета-дані файлу та переконалися, що вони не були підроблені чи відредаговані. Крім того, серед файлів знайшли відеозаписи стеження за прибічниками націоналістичних організацій, у тому числі лідера організації "С14" Євгена Карася. Bihus Info знайшли відеозаписи охоронців фірми "Шторм" з їхньою участю.

Також серед файлів на ноутбуці Чорного знайшли численні скріншоти банківських платежів, квитків на літаки, телефони з особистими даними депутата Чорного.

Автор: 

ВР (14971) Медведчук Віктор (1707) путін володимир (23811) росія (65146) шаман (8) Чорний Віктор (5)


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Топ коментарі
+19
Бігуси якусь фігню клепають.
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09.06.2022 23:18
+16
Лаврову устроили «теплую» встречу в Ереване

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09.06.2022 23:23
+11
Бігус- *обаний розслідувач не хоче знайти, хто розмінував Чонгар, бо до цього помагав тільки ФСБ.

2. Знову мій рідний Львів. Бігус знімає сюжет для програми "Наші гроші", де повідомляє ворожу розвідку, що на Львівському авіаремонтному заводі саме зараз ремонтують пошкоджені українські винищувачі. Після виходу програми з-над акваторії Чорного моря запускають крилаті ракети повітряного базування. Завод і літаки, які готувалися до бойових завдань, знищені. Наші льотчики тепер знімають відео й просять світ купити їм бойові літаки. Особа й знімальна група, які спрямували вогонь на військовий завод, поспіхом видалили сюжет, покарані не були. Ще згодяться, коли треба буде Порошенка оббріхувати. Єдина реакція: голова Львівської ОВА Козицький заборонив працівникам військових підприємств спілкуватися з пресою щодо суті своєї роботи.
https://t.me/Chornovil_official/5064
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09.06.2022 23:45
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Бігуси якусь фігню клепають.
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09.06.2022 23:18 Відповісти
До тебе не дійшло?
Це вони розказують яку фігню клепав В. Чорний!
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10.06.2022 00:02 Відповісти
Бігуси і по броніках клепали -тепер їх немає, і по Свинарчукам.
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10.06.2022 06:41 Відповісти
Это что было? Вот это "журналист--расследователь"! Давайте теперь всех мало на чем сдвинутых будем исследовать и хайповать. Бигус! В стране -война! Вон кучу гаматитарки тырят-иди расследуй! Или Бихус токо по заказам работает?
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10.06.2022 09:01 Відповісти
ех, подвьол циганскій гіпноз...
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09.06.2022 23:19 Відповісти
Сеанс гіпнозу заключався в дрочінні свого прутня перед Медведчуком
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10.06.2022 09:40 Відповісти


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09.06.2022 23:21 Відповісти
Салем, Всі Жінки Відьми, Фантастичні Тварі: Злочини Єрмакденвальда
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09.06.2022 23:21 Відповісти
Лаврову устроили «теплую» встречу в Ереване

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09.06.2022 23:23 Відповісти
На відео, знайдених у файлах ноутбука Чорного, записано сеанси, де гіпнологи нібито вводять людину ("сліпера") в стан "гіпнотичного сну" й "переміщують" їх усередину свідомості Медведчука. Далі гіпнолог нібито "розмовляє" зі свідомістю Медведчука через іншу людину

Це підкацапники Inception косплеїли, чи шо?
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09.06.2022 23:23 Відповісти
Випередили)
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09.06.2022 23:28 Відповісти
Яка маячня
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09.06.2022 23:23 Відповісти
Inception: Реінкарнація
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09.06.2022 23:26 Відповісти
в дупу екстрасенсів. гарантований приплив енергії і ********* і спостерігачам, буде коли вжарити по ньому з джавеліну. бійці ЗСУ гарантують!! ))
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09.06.2022 23:26 Відповісти
хаахахахахахахах
бігус інфо лять! це п3дць!!! русняві стандарти щдьондролістики у всій красі
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09.06.2022 23:27 Відповісти
они там что , повернутые все на этой херне, к бабкам гадалкам , колдунам бегают............безвольные овощи
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09.06.2022 23:27 Відповісти
шоу ..піпл хаває
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09.06.2022 23:36 Відповісти
Як повідомляє "вигрібна яма"!
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09.06.2022 23:27 Відповісти
Что за бред ??
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09.06.2022 23:29 Відповісти
охоронець ґіпнотизер? - ванга плаче ...
все жевтіе і жевтіе шанoвний Цензор....
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09.06.2022 23:30 Відповісти
Коли ж вилізе Вечірній балабол?
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09.06.2022 23:32 Відповісти
друга ноздря - а вже потім.
майте терпіння, шановний...
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09.06.2022 23:49 Відповісти
прафесара Мгимо Салавья нах вигнали з інституту..От він вирішив дурням голову забивати різними байками..треба ж бабло заробляти.. про шаманство...шо )(уйло скоро здохне..шо в пуйла болячки...шо в Салавья звязки тайні в кремлі і він всьо знає.. про якогось тайного генерала СВР.. ..Цікаво було спостерігати .за дурниками ,які відкрив рот то всьо хавали.
Його навіть були раз в кутузку повязали,для наглядності ,що він крутий опозиціонер..але в той же день випустили..
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09.06.2022 23:35 Відповісти
Эти клоуны в детстве книжек не дочитались или перечитались?
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09.06.2022 23:40 Відповісти
индейцы севера Америки, были более бледнолицые чем Королева Англии

Это так, на вскидку
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10.06.2022 00:11 Відповісти
ах да, с волосами у них что то не срослось
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10.06.2022 00:18 Відповісти
Бігус- *обаний розслідувач не хоче знайти, хто розмінував Чонгар, бо до цього помагав тільки ФСБ.

2. Знову мій рідний Львів. Бігус знімає сюжет для програми "Наші гроші", де повідомляє ворожу розвідку, що на Львівському авіаремонтному заводі саме зараз ремонтують пошкоджені українські винищувачі. Після виходу програми з-над акваторії Чорного моря запускають крилаті ракети повітряного базування. Завод і літаки, які готувалися до бойових завдань, знищені. Наші льотчики тепер знімають відео й просять світ купити їм бойові літаки. Особа й знімальна група, які спрямували вогонь на військовий завод, поспіхом видалили сюжет, покарані не були. Ще згодяться, коли треба буде Порошенка оббріхувати. Єдина реакція: голова Львівської ОВА Козицький заборонив працівникам військових підприємств спілкуватися з пресою щодо суті своєї роботи.
https://t.me/Chornovil_official/5064
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09.06.2022 23:45 Відповісти
В основу https://www.youtube.com/watch?v=lGTf2nUyxfw гучного серіалу "Бігус.Інфо" лягла закупівля висотомірів для ремонту казахського літака АН . Станом на 2015 рік майже вся техніка ЗСУ мала радянське походження, і деталі для неї або вироблялись лише в РФ, або не вироблялись взагалі, і їх потрібно було шукати на складах або знімати з іншої техніки.

З очевидних причин про прямі закупівлі такого товару у виробника чи МО РФ не йшлося взагалі. Для того, щоб військова техніка змогла бодай доїхати до передової, як і для її обслуговування, потрібно було знайти спосіб купити запчастини так, щоб покупця не можна було пов'язати з держструктурами в Україні. Така практика не є унікальною і використовується у всьому світі, часто, щоб обійти накладені на покупця чи продавця санкції.

Для цього зазвичай використовують приватні компанії, які зареєстровані в третіх країнах. Така компанія купує необхідну продукцію начебто для власних потреб, після чого напряму, чи частіше ще через кількох посередників, продає її кінцевому користувачу. Звісно, подібні операції ні покупець, ні посередник не афішує, також з очевидних причин, першою з яких є втрата можливості отримувати необхідну продукцію, як це і відбулось у випадку з Україною. Невдовзі після публікації розслідування ФСБ РФ перекрила канали закупівлі необхідних ЗСУ деталей, про що повідомлялиhttps://www.youtube.com/watch?v=T2KQejKEKw4 на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради в березні 2019 року.

В основу https://www.youtube.com/watch?v=lGTf2nUyxfw гучного серіалу "Бігус.Інфо" лягла закупівля висотомірів для ремонту казахського літака АН . Станом на 2015 рік майже вся техніка ЗСУ мала радянське походження, і деталі для неї або вироблялись лише в РФ, або не вироблялись взагалі, і їх потрібно було шукати на складах або знімати з іншої техніки.

З очевидних причин про прямі закупівлі такого товару у виробника чи МО РФ не йшлося взагалі. Для того, щоб військова техніка змогла бодай доїхати до передової, як і для її обслуговування, потрібно було знайти спосіб купити запчастини так, щоб покупця не можна було пов'язати з держструктурами в Україні. Така практика не є унікальною і використовується у всьому світі, часто, щоб обійти накладені на покупця чи продавця санкції.

Для цього зазвичай використовують приватні компанії, які зареєстровані в третіх країнах. Така компанія купує необхідну продукцію начебто для власних потреб, після чого напряму, чи частіше ще через кількох посередників, продає її кінцевому користувачу. Звісно, подібні операції ні покупець, ні посередник не афішує, також з очевидних причин, першою з яких є втрата можливості отримувати необхідну продукцію, як це і відбулось у випадку з Україною. Невдовзі після публікації розслідування ФСБ РФ перекрила канали закупівлі необхідних ЗСУ деталей, про що повідомлялиhttps://www.youtube.com/watch?v=T2KQejKEKw4 на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради в березні 2019 року.

https://bykvu.com/ua/mysli/bihus-vs-hladkovskyi-chomu-zhurnalisty-prohraly-sud/
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09.06.2022 23:49 Відповісти
Бігуса вдруге кантузило.
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09.06.2022 23:51 Відповісти
Что я прочитал?
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09.06.2022 23:51 Відповісти
Про це росказав Фігус і г+г
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10.06.2022 00:02 Відповісти
Нарешті Бігус зайнявся тим до чого у його талант. Ждемо сюжети "Рептилоїди посеред нас, або хто такі порохоботи", "Ківа і альтернативні всесвіти", "Арахамія - розвиток лібертаріанства через комунізм" і т.д. і т.п.
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10.06.2022 00:03 Відповісти
Какой *******! Еще и наших оленей зомбируют

АЛЛЕ, вы не в 90-х...очнитесь
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10.06.2022 00:07 Відповісти
Бухуса не цікавить хто розмінував Чонгар, здав південь і Маріуполь???
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10.06.2022 00:16 Відповісти
а шо, іншого компромату на Пороха в тому ноуті (окрім фоток) не знайшли?
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10.06.2022 00:37 Відповісти
Я конечно дико извиняюсь, но это пиз.здец.маги шмаги, гипноз, ****. ть! Масоны, жиды, жидомассоны. Заговор, слиперы, ***, *****.ь! Как не интересно я живу, ***!! П. С. Я ещё и одесский жидобандеровец!!! ****, нах, нет слов!!!!
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10.06.2022 01:02 Відповісти
Любопытно, почему возмущение комментаторов направлено не на дебила устроившего этот балаган, а на следователей, которые выяснили детали балагана.
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10.06.2022 01:27 Відповісти
Дуже просто: організатор "балагана" людям просто нецікавий, бо ми крутіші "балагани" вже три роки спостерігаємо: "Велике крадівництво", "мільярд дерев", "інститут майбутнього" (що я ще забув?) А от "розслідувачі" цікавіші : людям неймовірно цікаво - наскільки безпринципними і продажними вони можуть ще стать!
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10.06.2022 04:51 Відповісти
Потому что это бесполезное "создание шокового контента". Тот самый балаган и есть. Как золотой батон Януковича. Ну был у него тот батон, что это меняет? Зато Лещенко пропиарился.
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10.06.2022 15:21 Відповісти
 
 