Ексохоронець Медведчука Чорний "гіпнотизував" кума Путіна, щоб отримати підвищення і стати нардепом, - Bihus Info. ВIДЕО
Народний депутат Віктор Чорний, до потрапляння у Верховну Раду крім того, що працював охоронцем Віктора Медведчука, також проводив з кумом Путіна сеанси гіпнозу та платив за ритуали "покращення аури" проросійських політиків напередодні виборів.
Про це розповідає Bihus Info з посиланням на вміст жорсткого диска ноутбука Чорного, передає Цензор.НЕТ.
Чорний очолював приватну охоронну фірму "Шторм", яка надавала свої послуги Медведчуку та його родині. Улітку 2019 року Чорний зумів переконати кума Путіна надати йому місце в списку політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" на парламентських виборах, внаслідок чого він отримав депутатський мандат.
На відео, знайдених у файлах ноутбука Чорного, записано сеанси, де гіпнологи нібито вводять людину ("сліпера") в стан "гіпнотичного сну" й "переміщують" їх усередину свідомості Медведчука. Далі гіпнолог нібито "розмовляє" зі свідомістю Медведчука через іншу людину. До прикладу, на одному такому відео гіпнолог просить "сліпера" покращити "астральну енергію" Медведчука.
На іншому відео гіпнолог просить "свідомість Медведчука", звертаючись до іншої людини із закритим ганчіркою обличчям, підвищити Віктора Чорного з посади охоронця та дозволити йому стати народним депутатом. "Сліпер-Медведчук" нібито вдає спантеличення, навіщо Чорного робити нардепом.
Крім того, на ноутбуці знайшли світлини українських політиків Володимира Зеленського, Петра Порошенка, Святослава Вакарчука, Юрія Бойка, Олександра Вілкула, Євгенія Мураєва і Вадима Новинського. Із фотографіями Зеленського, підписаними "президент України", та фотографіями Бойка, підписаними "прем’єр-міністр України", проводили якісь ритуали з металевим щитом.
На ще одному відео гіпнолог розпитує, як Чорному через Медведчука досягти успіху завдяки близьким стосункам Путіна зі своїм кумом. "Сліпер" каже, що Путін нібито вірить в усе, тому можна пробувати.
"Сліпери" буцімто обговорювали між собою плани зі знищення або поневолення "неправильних людей", зокрема "сильною країною". Крім того, "сліпери" з ноутбука Чорного протиставляють себе "сліперам" і гіпнотизерам російських спецслужб, Америки та Британії.
Із низки відеозаписів можна зробити висновок, що гіпнологи і "сліпери" з ноутбука Чорного мешкають у Росії, бо вони говорять "сюди до Росії", "їхня Вєрховная Рада" і "тут у Пітєрі".
Журналісти з'ясували, що в родини Чорного є низка нерухомості в Києва та в передмістях столиці, зокрема в його сина значний будинок. На його ноутбуку знайшли світлини Чорного на тлі банерів фірми Broker Service Group. Автори розслідування твердять, що ця компанія продає страхові поліси американської компанії MetLife за значний відсоток.
Зокрема він зберігав на ноутбуці світлини й відеозаписи своєї участі в корпоративах Broker Service Group, в тому числі музичні виступи з гітарою. Згідно з даними файлів, Чорний став агентом компанії у 2018 році – у травні того ж року зареєструвався як ФОП з основним видом діяльності "Агент страхової компанії".
Журналісти перевірили мета-дані файлу та переконалися, що вони не були підроблені чи відредаговані. Крім того, серед файлів знайшли відеозаписи стеження за прибічниками націоналістичних організацій, у тому числі лідера організації "С14" Євгена Карася. Bihus Info знайшли відеозаписи охоронців фірми "Шторм" з їхньою участю.
Також серед файлів на ноутбуці Чорного знайшли численні скріншоти банківських платежів, квитків на літаки, телефони з особистими даними депутата Чорного.
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Це вони розказують яку фігню клепав В. Чорний!
Це підкацапники Inception косплеїли, чи шо?
бігус інфо лять! це п3дць!!! русняві стандарти щдьондролістики у всій красі
все жевтіе і жевтіе шанoвний Цензор....
майте терпіння, шановний...
Його навіть були раз в кутузку повязали,для наглядності ,що він крутий опозиціонер..але в той же день випустили..
Это так, на вскидку
2. Знову мій рідний Львів. Бігус знімає сюжет для програми "Наші гроші", де повідомляє ворожу розвідку, що на Львівському авіаремонтному заводі саме зараз ремонтують пошкоджені українські винищувачі. Після виходу програми з-над акваторії Чорного моря запускають крилаті ракети повітряного базування. Завод і літаки, які готувалися до бойових завдань, знищені. Наші льотчики тепер знімають відео й просять світ купити їм бойові літаки. Особа й знімальна група, які спрямували вогонь на військовий завод, поспіхом видалили сюжет, покарані не були. Ще згодяться, коли треба буде Порошенка оббріхувати. Єдина реакція: голова Львівської ОВА Козицький заборонив працівникам військових підприємств спілкуватися з пресою щодо суті своєї роботи.
https://t.me/Chornovil_official/5064
З очевидних причин про прямі закупівлі такого товару у виробника чи МО РФ не йшлося взагалі. Для того, щоб військова техніка змогла бодай доїхати до передової, як і для її обслуговування, потрібно було знайти спосіб купити запчастини так, щоб покупця не можна було пов'язати з держструктурами в Україні. Така практика не є унікальною і використовується у всьому світі, часто, щоб обійти накладені на покупця чи продавця санкції.
Для цього зазвичай використовують приватні компанії, які зареєстровані в третіх країнах. Така компанія купує необхідну продукцію начебто для власних потреб, після чого напряму, чи частіше ще через кількох посередників, продає її кінцевому користувачу. Звісно, подібні операції ні покупець, ні посередник не афішує, також з очевидних причин, першою з яких є втрата можливості отримувати необхідну продукцію, як це і відбулось у випадку з Україною. Невдовзі після публікації розслідування ФСБ РФ перекрила канали закупівлі необхідних ЗСУ деталей, про що повідомлялиhttps://www.youtube.com/watch?v=T2KQejKEKw4 на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради в березні 2019 року.
В основу https://www.youtube.com/watch?v=lGTf2nUyxfw гучного серіалу "Бігус.Інфо" лягла закупівля висотомірів для ремонту казахського літака АН . Станом на 2015 рік майже вся техніка ЗСУ мала радянське походження, і деталі для неї або вироблялись лише в РФ, або не вироблялись взагалі, і їх потрібно було шукати на складах або знімати з іншої техніки.
З очевидних причин про прямі закупівлі такого товару у виробника чи МО РФ не йшлося взагалі. Для того, щоб військова техніка змогла бодай доїхати до передової, як і для її обслуговування, потрібно було знайти спосіб купити запчастини так, щоб покупця не можна було пов'язати з держструктурами в Україні. Така практика не є унікальною і використовується у всьому світі, часто, щоб обійти накладені на покупця чи продавця санкції.
Для цього зазвичай використовують приватні компанії, які зареєстровані в третіх країнах. Така компанія купує необхідну продукцію начебто для власних потреб, після чого напряму, чи частіше ще через кількох посередників, продає її кінцевому користувачу. Звісно, подібні операції ні покупець, ні посередник не афішує, також з очевидних причин, першою з яких є втрата можливості отримувати необхідну продукцію, як це і відбулось у випадку з Україною. Невдовзі після публікації розслідування ФСБ РФ перекрила канали закупівлі необхідних ЗСУ деталей, про що повідомлялиhttps://www.youtube.com/watch?v=T2KQejKEKw4 на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради в березні 2019 року.
https://bykvu.com/ua/mysli/bihus-vs-hladkovskyi-chomu-zhurnalisty-prohraly-sud/
АЛЛЕ, вы не в 90-х...очнитесь