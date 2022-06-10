Українська авіація на Херсонщині вдарила по опорному пункту, понтонній переправі та польових складах військ РФ, - ОК "Південь". ВIДЕО

Українська авіація вдарила по опорному пункту, понтонній переправі та складах противника у п’ятьох різних населених пунктах Херсонщини.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, передає Цензор.НЕТ.

"Обстановка в нашій операційній зоні залишається стабільно напруженою. Противник веде бойові дії на займаних рубежах, укріплюється та мінує підступи до своїх позицій. Сил, ресурсів та мотивації вести наступальні дії не має. Нашою авіацією нанесено серію ударів по опорному пункту, місцях скупчення техніки та особового складу, по налаштованій понтонній переправі та польових складах противника в п’ятьох різних населених пунктах Херсонщини", - зазначив він.

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За результатами авіаударів та виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань знищено 33 окупанти, реактивну систему залпового вогню "Град", кілька одиниць броньованої техніки, 3 склади боєприпасів та 2 пально-мастильних матеріалів.

"Решта ворожих втрат уточнюється", - додав Назаров.

"Корабельне угруповання чорноморського флоту тримає напоготові до здійснення ракетних ударів 4 надводні кораблі та 1 підводний човен, разом з ними на чергуванні 1 ВДК. А значить, загроза ракетних атак залишається, вірогідність морської десантної операції – вочевидь поставлена на паузу", - зазначив він.