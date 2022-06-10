Українська авіація на Херсонщині вдарила по опорному пункту, понтонній переправі та польових складах військ РФ, - ОК "Південь". ВIДЕО
Українська авіація вдарила по опорному пункту, понтонній переправі та складах противника у п’ятьох різних населених пунктах Херсонщини.
Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, передає Цензор.НЕТ.
"Обстановка в нашій операційній зоні залишається стабільно напруженою. Противник веде бойові дії на займаних рубежах, укріплюється та мінує підступи до своїх позицій. Сил, ресурсів та мотивації вести наступальні дії не має. Нашою авіацією нанесено серію ударів по опорному пункту, місцях скупчення техніки та особового складу, по налаштованій понтонній переправі та польових складах противника в п’ятьох різних населених пунктах Херсонщини", - зазначив він.
За результатами авіаударів та виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань знищено 33 окупанти, реактивну систему залпового вогню "Град", кілька одиниць броньованої техніки, 3 склади боєприпасів та 2 пально-мастильних матеріалів.
"Решта ворожих втрат уточнюється", - додав Назаров.
"Корабельне угруповання чорноморського флоту тримає напоготові до здійснення ракетних ударів 4 надводні кораблі та 1 підводний човен, разом з ними на чергуванні 1 ВДК. А значить, загроза ракетних атак залишається, вірогідність морської десантної операції – вочевидь поставлена на паузу", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
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На протяжении прошлой и нынешней недель, оперативная обстановка там менялась весьма динамично и достаточно существенно. Скажем так, в начале прошлой недели она очень существенно отличалось от той, которую мы можем наблюдать сегодня...
Итак, поехали...
На данном операционном направлении нашим войскам противостоит группировка войск противника, основу которой составляют части и подразделения 49-й общевойсковой армии (ОА) Южного военного округа (ЮВО) вс рф (г. Ставрополь), а так же формирования 22-го армейского корпуса (АК) Береговых войск ЧФ-а. Есть небольшие "вкрапления" 58-й ОА... но от общего объёма группировки, они незначительны.
Общее и оперативное руководство войсками этой группировки (в российской интерпретации - группировка войск "Юг") осуществляет первый заместитель командующего Южного военного округа генерал-полковник С.Кузовлёв. Делает он это с вспомогательного пункта управления (ВПУ) войск округа, развёрнутого в районе Новой Каховки (Херсонская область).
На сегодняшний день, командования этой группировки войск противника сосредотачивает свои усилия на удержание ранее занимаемых позиций, накоплении предметов материально-технического снабжения, а так же подготовке и создании условий для перехода к активным, наступательным действиям на Николаевском и Криворожском направлениях.
Это если в общем...
Если же углубиться в оперативно-тактические детали, то станет понятно, что главной заботой командования войск противника в этой зоне, на данный момент, есть удержание Херсонско-Бериславского плацдарма, как главного условия выполнения вышеуказанных мною задач... именно на этом и концентрируются его усилия сегодня...
Особенно актуальным это стало после того, как части и подразделения Сил обороны Украины приблизительно около полутора недаль назад перешли к активным наступательным действиям в этой зоне и сумели добиться достаточно ощутимых успехов. Или, лучше сказать, сопоставимых... с результатами российских войск в районе Изюма.
Вчера и сегодня, командование войск противника предпринимало целый комплекс мер, направленных на недопущения дальнейшего развития наступления ВСУ, его остановки и нанесение разгрома наступающим подразделениям украинских войск.
И следует констатировать, что наступление передовых подразделений ВСУ на ряде участков командованию войск противника действительно удалось таки приостановить... на время... пока. Однако, общее развитие ситуации явно не способствует выполнению войсками противника этой задачи...
В частности, на участке Андреевка - Сухой Ставок, а так же Давыдов Брод - Белогорка подразделения противника, усиленные дополнительными резервами, предпринимали неоднократные контр-атаки в попытке рассечь удерживаемый нашими войсками Ингулецкий плацдарм и отбросить их за реку. На сегодняшний вечер, все эти попытки закончились безрезультатно... Точно так же противник действовал против наших плацдармов в районе Шестаково и Архангельское, стремясь отбросить наши передовые подразделения ЗА Ингулец... впрочем, с тем же результатом что и у Давыдова Брода.
Более того, на целом ряде других участков Херсонского плацдарма противника украинские войска перешли к активным действиям и добились определённого прогресса. Так, в районе Снигуривки, они сумели выйти к ней самой и продвинутся до Новопетровки. Сейчас там идут упорные бои и уже есть некие, правда непроверенные сведения (они, конечно, нуждаются в перепроверке) о том, что передовые подразделения ВСУ ведут бои уже в северной и северо-западной части Снигуривки.
В районе Посад-Покровского ВСУ сумели продвинутся вперёд и освободить Благодатное, в направлении на Киселёвку. В свою очередь на фланговых районах плацдарма противника тоже ситуация развивается, скажем так, не в его пользу.
Действуя из района Таврийского в направлении на Александровку передовые подразделения ВСУ сумели продвинутся до озера Солонец и выйти на ближние подступы к самой Александровке и Александровскому заказнику... На правом фланге плацдарма противника, украинские войска продвинувшись вдоль Днепра, вышли на рубеж северо-восточнее Петровка - Хрещеневка - Золотая Балка.
Таким образом, особо благоприятной ситуацию для войск противника не назовёшь.
Естественно, что в данном случае, он пытается её исправить - если не отбросить наши войска, то по крайней мере, надолго их остановить. Для этого он практически в режиме нон-стоп проводит постоянные контр-атаки, пытается массировать огонь своей артиллерии, активно применяя армейскую авиацию(АА) по боевым порядкам наших войск (главным образом, по их переднему краю и ближайшим тактическим тылам), а так же наращивая силы и средства в своих контр-атакующих тактических группах...
Тем более, что "инструментария" у него, судя по всему, для таких действий вполне хватает.
Например, на сегодняшний день фиксируется достаточно значительная группировка ствольной и реактивной артиллерии войск противника, сосредоточенная на этом направлении, которая постоянно оказывает огневое воздействие на наши войска. Только в течение последних 2-х дней зафиксировано развёртывание ДОПОНИТЕЛЬНО к уже сосредоточенным здесь силам и средствам артиллерии противника следующих подразделений:
- район Чкалово - до реабтр (5 ПУ) 122-мм РСЗО БМ-21 "Град"
- район п. Садок - сабтр (4 единицы) 203-мм СО 2С7 "Пион"
- район Молодецкое - реабтр (4 ПУ) - 122-мм РСЗО БМ-21 "Град" (2 единицы) и 300-мм РСЗО 9К58 "Смерч" (2 единицы)
- Новопетровки - до реабтр (6 ПУ) 122-мм РСЗО БМ-21 "Град"
- северо-западнее Давыдов Брод (юго-восточнее Малой Александровки) - до габтр (6 орудий) 152-мм гаубиц типа "Мста-Б"
- район Раковки - до реабтр (4 единицы) 122-мм РСЗО БМ-21 "Град"
- район Схидного - сабтр (4 единицы) 203-мм СО 2С7 "Пион"
Командование войск противника явно пытается резко усилить группировку именно реактивной и дальнобойной артиллерии, стремясь решить свои проблемы с "пехотой противника", которая всё никак не остановится, и с контр-батарейной борьбой, которая с прибытием 155-мм украинской арты, вообще как-то совсем не задалась...
В свою очередь, командование войск противника достаточно активно наращивает и свои обороняющиеся и контра-атакующие тактические группы.
Так, 205-я омсбр 49-й ОА, действующая всеми своими тремя БТГр на Криворожском направлении (да, практически вся бригада находится тут), в северо-западной части плацдарма, дополнительно усиливается отдельными танковыми ротами, правда на Т-62БМ... но всё-таки. Очевидно, что переброска этих танков, которые возможно использовать преимущественно в обороне, должна, по мысли командования противника, нарастить оборонительные возможности его мотострелковых батальонов.
В свою очередь, из района Тамарино на Костромку противник начал подтягивать ещё одну "свежую" мотострелковую БТГр, явно собираясь контратаковать после её переброски по направлению на Сухой Ставок - Андреевку или же сразу на Белогорку с целью рассечь весь Ингулецкий плацдарм на две части... Очевидно, что противник продолжает стягивать к флангам тех участков фронта, где наши войска сумели продвинутся, свои контр-атакующие группировки. Всё как по учебнику, прям кафедра оперативного искусства акамедии Фрунзе... ну-ну, декаденты, продолжайте в том же стиле..
Теперь, немного о дальнейших перспективах на Херсонском направлении...
Лично у меня, нет никакого сомнения в том, что противник у Херсона рано или поздно "укатается". Причём, скорее - рано, нежели - поздно.
Дело вот в чём, если вы заметили, ВСУ в этой операционной зоне стремятся действовать на максимально широком фронте. То тут наступать, то там, то вообще слева, то где-то справа... постоянно чередуя свои вспышки активности как по времени, так и по месту...
Причём, все эти действия не отличаются какими-либо особыми претензиями на глубину и размах с далеко идущими целями... так, некие своеобразные тактические оплеухи. И наносятся они противнику именно в тех местах, где потенциально могут достаточно существенно угрожать ему лишь в дальнейшем, уже на оперативно-тактическом уровне. Всё это далеко не случайно.... Можете сами додумать к чему это приводит в конечном итоге, ну а я лучше помолчу на сей счёт...
Резюмируем...
На мой субъективный взгляд, глядя на реакцию командования войск противника в Херсонской операционной зоне на всё это пресловутое "наступление ВСУ", у меня складывается впечатление, что оно так и не поняло, с чем именно оно имеет дело... По-моему, они даже близко не представляют суть замысла украинского командования и даже не подозревают к чему это всё идёт. И меня это радует...
Машовец