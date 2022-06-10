Знищено базу "вагнерівців" на окупованій Луганщині, вижив лише один рашист, - Гайдай. ВIДЕО

Українські захисники знищили базу "вагнерівців" на окупованій Луганщині.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього разу запалала база ПВК "Вагнер". Збройні Сили України завдали по ній влучного удару. Вижив лише один рашист.



Ворожа база розташована на місцевому стадіоні в Кадіївці, яку росіяни нахабно окупували у 2014 році", - зазначив глава ОВА.

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