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Знищено базу "вагнерівців" на окупованій Луганщині, вижив лише один рашист, - Гайдай. ВIДЕО

Українські захисники знищили базу "вагнерівців" на окупованій Луганщині.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього разу запалала база ПВК "Вагнер". Збройні Сили України завдали по ній влучного удару. Вижив лише один рашист.

Ворожа база розташована на місцевому стадіоні в Кадіївці, яку росіяни нахабно окупували у 2014 році", - зазначив глава ОВА.

Також читайте: Українські воїни взяли у полон 7 російських окупантів із ПВК "Вагнер" на Луганщині, - Бутусов

Автор: 

ПВК Вагнер (1540) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4877)


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Топ коментарі
+83
Походу местная проститутка. Всех клиетов разом убило
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10.06.2022 08:47
+82
А что там за ******* плачет на заднем плане? Ватная свинаматка ? 😁😁😁😈😈😈👍👍👍
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10.06.2022 08:35
+72
По сдохшей русне на стадионе "Победа" - пока есть разная информация о количестве
Разговоры ходят от 150 до 300 (с)
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10.06.2022 08:42
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" - "Динамо" горит?
- Все горят! "
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10.06.2022 12:43 Відповісти
точно "вагнерівці" ? свято значить.

а покажіт морду того шо залишився. !
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10.06.2022 14:07 Відповісти
Нельзя! Это теперь музейный экспонат..
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10.06.2022 23:51 Відповісти
Отличная работа. ВСУ- сила!
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10.06.2022 16:50 Відповісти
КРАСІВОЄЄЄ!!
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10.06.2022 16:53 Відповісти
ватка ноет или то новое тугосеря родившиеся после 2014...
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10.06.2022 18:30 Відповісти
Яке прикре самогубство ...
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10.06.2022 22:18 Відповісти
Це вона плаче бо занадто локально і трохи слабо горить, я так розумію?
Не плач - наступного разу буде ще краще!
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10.06.2022 23:56 Відповісти
Давно не чув таких щирих сльоз радості)
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11.06.2022 00:17 Відповісти
Яке горе, а Єнотика немає.
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11.06.2022 09:39 Відповісти
Та курили ********* рашистские как всегда в неположенном месте вот оно всё и загорелось… шо тут непонятного?
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11.06.2022 12:02 Відповісти
оптовики, что в сирии на буровой от сша "скупились", что у нас. Слава ЗСУ, смерть врагам!
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11.06.2022 15:39 Відповісти
Гарно горить
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11.06.2022 19:50 Відповісти
Шкода що то не Кремль.
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11.06.2022 20:12 Відповісти
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