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"Осколок в спине! Родной, ты только не отъезжай, а то я тебе #бало набью!", - робота українських медиків на передовій. ВIДЕО

Бійці ССО "Азов" опублікували відеозапис, на якому зафіксована робота бойових медиків на передовій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису лікарі надають допомогу бійцям, що дістали поранення під час захоплення ворожих позицій - українські воїни потрапили під артобстріл.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "У цього будильник х#ярить! У нього пів голови немає - він вже не проснеться", - переможний ближній бій бійців ССО "Азов". ВIДЕО

Автор: 

медицина (2118) Азов (777) медична допомога (113)


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Топ коментарі
+65
Ми хочемо не миру, а перемоги. Миру без перемоги не буває.
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10.06.2022 10:08
+57
Після перегляду таких відеороликів лише одне спадає на думку: ці всі пацани, замість того, щоб зараз водити своїх дітей до школи, займатися власним бізнесом чи працювати в інших місцях, будувати будинок, вибирати собі автомобіль, планувати відпочинок з сім'єю десь в Туреччині чи в українському Скадовську, ходити на стадіони на футбольні матчі змушені проходити через ось це пекло, терпіти біль, муки, ризикувати життям щодня...
І все через одне божевільне пуйло з хворими амбіціями, яке вирішило відродити імперію у 21 столітті. Життя - несправедлива штука
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10.06.2022 10:26
+55
Здоров'я і сил медикам і воїнам 💙💛
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10.06.2022 10:08
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Ми хочемо не миру, а перемоги. Миру без перемоги не буває.
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10.06.2022 10:08 Відповісти
Поняття "перемоги" у цій війні, на жаль, неоднозначне... Ми ще на цьому етапі не знаємо, що в результаті нам доведеться прийняти як перемогу. Все залежить від наших воїнів, а тим, хто зараз в безпечному тилу, залишається лише спостерігати за ходом подій.
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10.06.2022 11:34 Відповісти
Здоров'я і сил медикам і воїнам 💙💛
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10.06.2022 10:08 Відповісти
Віримо у ЗСУ, медиків, волонтерів та перемогу України!
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10.06.2022 10:12 Відповісти
💛💙💛💙💛💙 это самая лучшая консультация самого лучшего врача самого лучшего приемного отделения!!😂👍 смех сквозь слезы.
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10.06.2022 10:14 Відповісти
Аналогічні відчуття )) Брутальна медицина у найкращому значенні цих слів 👍 💛💙
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10.06.2022 20:35 Відповісти
Які ж вони всі молодці. І ті хто рятує і ті кого рятують.
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10.06.2022 10:15 Відповісти
настоящие мужики а не кацапы
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10.06.2022 10:22 Відповісти
Після перегляду таких відеороликів лише одне спадає на думку: ці всі пацани, замість того, щоб зараз водити своїх дітей до школи, займатися власним бізнесом чи працювати в інших місцях, будувати будинок, вибирати собі автомобіль, планувати відпочинок з сім'єю десь в Туреччині чи в українському Скадовську, ходити на стадіони на футбольні матчі змушені проходити через ось це пекло, терпіти біль, муки, ризикувати життям щодня...
І все через одне божевільне пуйло з хворими амбіціями, яке вирішило відродити імперію у 21 столітті. Життя - несправедлива штука
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10.06.2022 10:26 Відповісти
Если бы одно пуйло. Их там в мордоре более 70%.
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10.06.2022 15:52 Відповісти
Сльози на очах і Гордість! Гордість, що ми не такі, як кацапня! Слава ЗСУ!
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10.06.2022 10:28 Відповісти
блін, капець хлопці. молодці просто. саме головне, що гумор є. він має бути. переможемо.
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10.06.2022 10:30 Відповісти
Нажаль, всі стандарти, всі УЗД ретельно та планомірно закатані в асфальт, там же й новітня наша зброя, котру могли б виготовити наші оборонні підприємсива і тоді б загиблих та поранених наших хлопців було б набагато менше... Хлопцям низький уклін і тим, хто лікує і тим, хто воює, вони єдина надія та захист України, справжні Герої!!! Без брехливих гламурно-креативних гнусавих понтов
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10.06.2022 13:45 Відповісти
Господи, бережи наших янголів - парамедиків, військових і волонтерів
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10.06.2022 11:07 Відповісти
Герої.
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10.06.2022 11:22 Відповісти
Ось так кується перемога.
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10.06.2022 11:29 Відповісти
правда життя !!! і не крику тобі ні стогону!!! Герої просто справжні Герої.. дорогенькі нащі !!!
увага!! і де ж там ненормативна лексика? ))))) тож слова по ситуації... бо і ситуація не нормативна!!!
****** ту тварючу русню забери!!!
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10.06.2022 12:05 Відповісти
Наші Айболіти вміють все!
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10.06.2022 12:38 Відповісти
Миленько.
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10.06.2022 12:47 Відповісти
классика телеги
в параше покажут как совещание в ставке гитлера..
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10.06.2022 18:29 Відповісти
"*бать яйця нема" - та він жартує.. Гострі шутєєчкі в них там)
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10.06.2022 18:54 Відповісти
У якомусь ґамериканському бойовику був момент, коли один герой каже іншому - "если ты умрешь, я тебя убью!" Одразу згадалося )))
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10.06.2022 20:37 Відповісти
Ото думаю собі, наскільки меньше було б таких поранених хлопців і скільки б залишилось живими , якби в Украіні влада була б в руках краінців, а не оцих покидьків, що 30 років лише Украіну грабували. Ім до останнього було насрати на оборону, на армію, та якби не купка недобитих до кінця офіцерів і генералів, то не було б кому і зараз організувати опір кацапам, і повторилась би знов ганьба 14 року, коли не було кому накази віддавати, та й не дуже багато було тих, хто готовий був іх виконувати.
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10.06.2022 20:45 Відповісти
Переглянув це відео, згадалася інша сьогоднішня новина про затримання у Сербії зрадника Наумова, якого навіть у розшук не оголосили.
Наші бійці, звичайні люди, що останнє віддають на порятунок країни і наша засмерділа ЗЕвлада це дві різні планети.
Ці хлопці не дадуть зелядям все на війну списати.
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11.06.2022 00:39 Відповісти
БУЛА КРАЇНА ЗЕМЛЕРОБІВ, А ЗАРАЗ СТАНЕ ЩЕ Й ФЕЛЬДШЕРІВ !) ТІЛЬКИ ЯК СВІТ ЦЕ ЦІНИТЬ !!!??? ЧИ ЇМ, КОРРУПЦІОНЕРАМ ВСЬОГО СВІТУ Й СВОЇХ ВИСТАЧИТЬ !!!???
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11.06.2022 03:16 Відповісти
ПИТАННЯ ДО ВЛАДИ СКІЛЬКИ БУДЕ НОВИХ БОМБОСХОВИЩ Й КОЛИ !!!???
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11.06.2022 04:33 Відповісти
Ви впевненні, що цей уряд є спроможний?Подивіться статистику ,промисловість падала ще до початку масштабних бойових дій!Люди ті самі залишилися, на тих самих посадах.
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11.06.2022 13:19 Відповісти
Слів нема - РЕСПЕКТ!
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11.06.2022 23:08 Відповісти
 
 