"Осколок в спине! Родной, ты только не отъезжай, а то я тебе #бало набью!", - робота українських медиків на передовій. ВIДЕО
Бійці ССО "Азов" опублікували відеозапис, на якому зафіксована робота бойових медиків на передовій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису лікарі надають допомогу бійцям, що дістали поранення під час захоплення ворожих позицій - українські воїни потрапили під артобстріл.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+65 YU ST
показати весь коментар10.06.2022 10:08
+57 Straight Ahead
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+55 Anastasiia Ka
показати весь коментар10.06.2022 10:08
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І все через одне божевільне пуйло з хворими амбіціями, яке вирішило відродити імперію у 21 столітті. Життя - несправедлива штука
увага!! і де ж там ненормативна лексика? ))))) тож слова по ситуації... бо і ситуація не нормативна!!!
****** ту тварючу русню забери!!!
в параше покажут как совещание в ставке гитлера..
Наші бійці, звичайні люди, що останнє віддають на порятунок країни і наша засмерділа ЗЕвлада це дві різні планети.
Ці хлопці не дадуть зелядям все на війну списати.