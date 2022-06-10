Зеленський зустрівся з Воллесом: "Велика Британія послідовно показує своє лідерство у підтримці України". ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський зустрівся із міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Зброя, фінанси, санкції – три речі, у яких Велика Британія послідовно показує своє лідерство у підтримці України. Цінуємо таку дійсно справжню, об’єднану роботу, коли слова, спілкування постійно переходять у дії. Вдячний міністру оборони Бену Воллесу та його команді за цей візит, а також загалом Великій Британії, уряду, Прем’єр-міністру за допомогу", - зазначив глава держави.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
До речі, просто цікаво, чи телефонував Джонсону декілька днів тому після голосування...
так, не без того, що переслідують і свої цілі, але в даному випадку нас цевлаштовує, я думаю ))