УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5797 відвідувачів онлайн
Новини Відео
1 888 3

Зеленський зустрівся з Воллесом: "Велика Британія послідовно показує своє лідерство у підтримці України". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський зустрівся із міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Зброя, фінанси, санкції – три речі, у яких Велика Британія послідовно показує своє лідерство у підтримці України. Цінуємо таку дійсно справжню, об’єднану роботу, коли слова, спілкування постійно переходять у дії. Вдячний міністру оборони Бену Воллесу та його команді за цей візит, а також загалом Великій Британії, уряду, Прем’єр-міністру за допомогу", - зазначив глава держави.

Читайте: Росія знівелювала всю боротьбу за ядерне роззброєння у світі, - Зеленський

Автор: 

Велика Британія (5578) Зеленський Володимир (23815) Воллес Бен (217)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мог бы побриться и костюм одеть из уважения к гостю и правил этикета. Увы уровень квартальный...
показати весь коментар
10.06.2022 15:55 Відповісти
"Зброя, фінанси, санкції" - як це він спочатку сказав про зброю, а не про фінанси?
До речі, просто цікаво, чи телефонував Джонсону декілька днів тому після голосування...
показати весь коментар
10.06.2022 15:55 Відповісти
що сказати? Щиро дякую, Британії! незважаючи ні на що, допомагають нам зробити правильний вибір і дають нам можливість, разом з іншими країнами-союзниками, цей вибір втілити в життя.
так, не без того, що переслідують і свої цілі, але в даному випадку нас цевлаштовує, я думаю ))
показати весь коментар
10.06.2022 16:31 Відповісти
 
 