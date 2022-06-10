Зеленський зустрівся з Воллесом: "Велика Британія послідовно показує своє лідерство у підтримці України". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський зустрівся із міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Зброя, фінанси, санкції – три речі, у яких Велика Британія послідовно показує своє лідерство у підтримці України. Цінуємо таку дійсно справжню, об’єднану роботу, коли слова, спілкування постійно переходять у дії. Вдячний міністру оборони Бену Воллесу та його команді за цей візит, а також загалом Великій Британії, уряду, Прем’єр-міністру за допомогу", - зазначив глава держави.

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