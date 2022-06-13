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Услід за "Опоблоком" суд заборонив проросійську партію "Соціалісти", - ЧЕСНО. ВIДЕО

Восьмий апеляційний адміністративний суд 13 червня у Львові заборонив партію "Соціалісти", яку РНБО і Мін’юст вважають проросійською.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЧЕСНО".

Також сьогодні у цьому ж суді має відбутися розгляд справи щодо заборони партії "Справедливості та розвитку", і Рух "ЧЕСНО" інформуватиме громадян із зали суду про те, як розгортатимуться події далі.

Майно партії "Соціалісти" та всіх її осередків, згідно з рішенням суду, передається державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному Суді.

Цього разу суд дав змогу почути позицію Мін’юсту - засідання було відкрите. Під час розгляду не було представника партії "Соціалісти", і відозву на позов вони не подали.

"На суді СБУ озвучила кілька тез щодо партії, які звучать, як серйозні звинувачення, варті не тільки заборони партії, але й кримінальних проваджень щодо її представників. Утім докази на підтвердження цих тез в рамках судового засідання так і не були озвучені й розглянуті. Можливо, такі докази є у матеріалах справи, але нам про це достеменно невідомо", - зазначає провідний аналітик з партійних фінансів Ігор Фещенко.

Услід за Опоблоком суд заборонив проросійську партію Соціалісти, - ЧЕСНО 01

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Лідерка Руху "ЧЕСНО" Віта Думанська наголошує, що лише однією забороною партій таку проблему не вирішити: "Політики, які керували цими партіями і обиралися від них можуть створювати нові партії і знову балотуватися. Таке ми спостерігали після заборони Компартії і після того, як "зникла" "Партія регіонів". Всі колаборанти та держзрадники мають бути притягнуті до відповідальності. Лише після вироку суду вони не можуть знову йти у політику. Саме для того, щоб ім’я кожного держзрадника-політика пам’ятали і правоохоронці і виборці ми ведемо Реєстр держZрадників. Правоохоронці і суди мають зробити все, щоб їх притягнули до відповідальності. А якщо через затяжні судові процеси злочинці не отримають свій вирок, тоді Рух "ЧЕСНО" буде нагадувати виборцям, за кого голосувати не можна".

Автор: 

заборона (1451) Львів (3069) партія (367) росія (65162) суд (11679) опозиційний блок (269) ЧЕСНО (111) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+5
Замыливание глаз . Когда всех членов этих партий посадят , тогда будет результат от решений судов . А так они себе ещё нарисуют насоздают новых партий со старыми идеями и задачами .
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13.06.2022 12:38
+5
Эти запрещения до сраки. Они назовутся партией "Веселые ***" и снова полезут (и пролезут) во власть.
Нужна люстрация этих яйцунов. Лишение права занимать должности во власти до конца их вонючих жизней.
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13.06.2022 12:53
+5
Під час війни ворогів треба знищувати, а не забороняти.
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13.06.2022 13:09
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Замыливание глаз . Когда всех членов этих партий посадят , тогда будет результат от решений судов . А так они себе ещё нарисуют насоздают новых партий со старыми идеями и задачами .
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13.06.2022 12:38 Відповісти
Не будет больше социалистов, теперь будут поциалисты. Но с другой стороны, что это изменит?
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13.06.2022 12:38 Відповісти
И че?
Кожда будет опеляция? И востановление партии через ОАСК.
😁😁😁
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13.06.2022 12:40 Відповісти
Нащо? вони в назві одне слово замінили і вже нова партія і всі як були депутатами так і лишились
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13.06.2022 13:09 Відповісти
Эти запрещения до сраки. Они назовутся партией "Веселые ***" и снова полезут (и пролезут) во власть.
Нужна люстрация этих яйцунов. Лишение права занимать должности во власти до конца их вонючих жизней.
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13.06.2022 12:53 Відповісти
А вони відкрили ще вчора умовне "ПРО-ЧЕСНО". Тупо.
Врятувати країну може тільки позбавлення громадянства осіб членів заборонених пропросійських партій та осіб засуджених за колаборацію. Паспорт негромадянина дає можливість проживати у країні. але позбавляє права голосу, та автоматично блокує потрапляння у владу проросійських партій та кандидатів. Особливо це буде актаульно після звільнення Криму, Донецької та Луганської областей. Кому не подобається подібний статус в Україні, може приспокійно прийняти громадянство ерефії та переїхати туди для постійного проживання.
Законодавчу базу потрібно готувати зараз, інакше Україна не виживе.
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13.06.2022 12:55 Відповісти
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13.06.2022 13:06 Відповісти
Ага, Бойко, Шуфрич і інші підари досі депутати. Бо в них же партія не ОПЗЖ.
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13.06.2022 13:07 Відповісти
Під час війни ворогів треба знищувати, а не забороняти.
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13.06.2022 13:09 Відповісти
забули про партію ЗЕееееееееееееееееееееееееееееее.....................
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13.06.2022 13:10 Відповісти
Не знаю за соціалістів, але те що після ОПЗЖ найбільш проросійська партія - Слуга урода - це без сумнівів.
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13.06.2022 13:26 Відповісти
а сразу всех ********* запретить нельзя или только по частям?!
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13.06.2022 13:51 Відповісти
В нас такі є ??
Хто їх реєструє ?
Яка зараза..
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13.06.2022 13:54 Відповісти
ну это же цирк. вон партию регионов и коммунистов запретили в 2014, и че? все ****** остались на местах. В зеленый сейчас перекрасились.
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13.06.2022 13:54 Відповісти
ПИТАННЯ -

Більше 100 днів війни кацапів проти України, хоч один прокацапський ОПЗЖист і калоборант сидить у тюрязі ???
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13.06.2022 13:58 Відповісти
Чому Добкіни на свободі, Клюєви, Бойки, Рабіновічі та інша проросйська наволоч чомусь не в тюрязі. У нас війна з кацапами чи театральна постановка від Зе кварталу ???
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13.06.2022 14:04 Відповісти
Блін , в Україні партій розвелося - цвіте демократія
Я спочатку подумав на соціалістичну партію України - там був Мороз ...
І подумав - невже скурвилися ?
Але погуглив ...
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13.06.2022 14:51 Відповісти
Є в Україні ще і партія "Соціалісти" - зовсім інша ...
Яка не боролася за встановлення незалежності та не виганяла Кучму
Просто , бо була створена у 2015 році
Враховуючи у свій час скандали з Рудьковським , який також був у соціалістичній партії України , а пізніше служив іншим "господарям" і втік до Раші ..., - партія "Соціалісти" - таки москальський проект !
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13.06.2022 15:08 Відповісти
так навіть сама назва вже говорить що це москальський проект. Соціалісти, курво, якім тільки волю дай і будь-який "безчеловечний капіталізм" сльозами в кутку умоється.
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13.06.2022 15:25 Відповісти
 
 