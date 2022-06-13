Услід за "Опоблоком" суд заборонив проросійську партію "Соціалісти", - ЧЕСНО. ВIДЕО
Восьмий апеляційний адміністративний суд 13 червня у Львові заборонив партію "Соціалісти", яку РНБО і Мін’юст вважають проросійською.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЧЕСНО".
Також сьогодні у цьому ж суді має відбутися розгляд справи щодо заборони партії "Справедливості та розвитку", і Рух "ЧЕСНО" інформуватиме громадян із зали суду про те, як розгортатимуться події далі.
Майно партії "Соціалісти" та всіх її осередків, згідно з рішенням суду, передається державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному Суді.
Цього разу суд дав змогу почути позицію Мін’юсту - засідання було відкрите. Під час розгляду не було представника партії "Соціалісти", і відозву на позов вони не подали.
"На суді СБУ озвучила кілька тез щодо партії, які звучать, як серйозні звинувачення, варті не тільки заборони партії, але й кримінальних проваджень щодо її представників. Утім докази на підтвердження цих тез в рамках судового засідання так і не були озвучені й розглянуті. Можливо, такі докази є у матеріалах справи, але нам про це достеменно невідомо", - зазначає провідний аналітик з партійних фінансів Ігор Фещенко.
Лідерка Руху "ЧЕСНО" Віта Думанська наголошує, що лише однією забороною партій таку проблему не вирішити: "Політики, які керували цими партіями і обиралися від них можуть створювати нові партії і знову балотуватися. Таке ми спостерігали після заборони Компартії і після того, як "зникла" "Партія регіонів". Всі колаборанти та держзрадники мають бути притягнуті до відповідальності. Лише після вироку суду вони не можуть знову йти у політику. Саме для того, щоб ім’я кожного держзрадника-політика пам’ятали і правоохоронці і виборці ми ведемо Реєстр держZрадників. Правоохоронці і суди мають зробити все, щоб їх притягнули до відповідальності. А якщо через затяжні судові процеси злочинці не отримають свій вирок, тоді Рух "ЧЕСНО" буде нагадувати виборцям, за кого голосувати не можна".
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нарисуютнасоздают новых партий со старыми идеями и задачами .
Кожда будет опеляция? И востановление партии через ОАСК.
😁😁😁
Нужна люстрация этих яйцунов. Лишение права занимать должности во власти до конца их вонючих жизней.
Врятувати країну може тільки позбавлення громадянства осіб членів заборонених пропросійських партій та осіб засуджених за колаборацію. Паспорт негромадянина дає можливість проживати у країні. але позбавляє права голосу, та автоматично блокує потрапляння у владу проросійських партій та кандидатів. Особливо це буде актаульно після звільнення Криму, Донецької та Луганської областей. Кому не подобається подібний статус в Україні, може приспокійно прийняти громадянство ерефії та переїхати туди для постійного проживання.
Законодавчу базу потрібно готувати зараз, інакше Україна не виживе.
Хто їх реєструє ?
Яка зараза..
Більше 100 днів війни кацапів проти України, хоч один прокацапський ОПЗЖист і калоборант сидить у тюрязі ???
Я спочатку подумав на соціалістичну партію України - там був Мороз ...
І подумав - невже скурвилися ?
Але погуглив ...
Яка не боролася за встановлення незалежності та не виганяла Кучму
Просто , бо була створена у 2015 році
Враховуючи у свій час скандали з Рудьковським , який також був у соціалістичній партії України , а пізніше служив іншим "господарям" і втік до Раші ..., - партія "Соціалісти" - таки москальський проект !