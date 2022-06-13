Услід за "Опоблоком" суд заборонив проросійську партію "Соціалісти", - ЧЕСНО. ВIДЕО

Восьмий апеляційний адміністративний суд 13 червня у Львові заборонив партію "Соціалісти", яку РНБО і Мін’юст вважають проросійською.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЧЕСНО".

Також сьогодні у цьому ж суді має відбутися розгляд справи щодо заборони партії "Справедливості та розвитку", і Рух "ЧЕСНО" інформуватиме громадян із зали суду про те, як розгортатимуться події далі.

Майно партії "Соціалісти" та всіх її осередків, згідно з рішенням суду, передається державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному Суді.

Цього разу суд дав змогу почути позицію Мін’юсту - засідання було відкрите. Під час розгляду не було представника партії "Соціалісти", і відозву на позов вони не подали.

"На суді СБУ озвучила кілька тез щодо партії, які звучать, як серйозні звинувачення, варті не тільки заборони партії, але й кримінальних проваджень щодо її представників. Утім докази на підтвердження цих тез в рамках судового засідання так і не були озвучені й розглянуті. Можливо, такі докази є у матеріалах справи, але нам про це достеменно невідомо", - зазначає провідний аналітик з партійних фінансів Ігор Фещенко.

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Лідерка Руху "ЧЕСНО" Віта Думанська наголошує, що лише однією забороною партій таку проблему не вирішити: "Політики, які керували цими партіями і обиралися від них можуть створювати нові партії і знову балотуватися. Таке ми спостерігали після заборони Компартії і після того, як "зникла" "Партія регіонів". Всі колаборанти та держзрадники мають бути притягнуті до відповідальності. Лише після вироку суду вони не можуть знову йти у політику. Саме для того, щоб ім’я кожного держзрадника-політика пам’ятали і правоохоронці і виборці ми ведемо Реєстр держZрадників. Правоохоронці і суди мають зробити все, щоб їх притягнули до відповідальності. А якщо через затяжні судові процеси злочинці не отримають свій вирок, тоді Рух "ЧЕСНО" буде нагадувати виборцям, за кого голосувати не можна".