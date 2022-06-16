"Воювати не збираюся, у мене навичок немає, снайпер одразу вб'є" - актор "95 кварталу" Кошовий, друг президента Зеленського. ВIДЕО
Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий заявив, що поки що не збирається боронити Україну зі зброєю в руках.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" і пояснив, що мало принесе користі в боях, адже не має навіть мінімальної військової підготовки.
"У мене ніяких навичок нема. Мене у перший же день ловить снайпер і стріляє. І чим я допоміг країні? Нічим. Тільки те, що хейтери будуть хайпувати на цьому і казати: "Слава Богу він помер..." та давай гулянки влаштовувати. Ні-ні, я поки що не збираюся", - сказав Кошовий.
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Топ коментарі
+141 Right Right #460828
показати весь коментар16.06.2022 15:02
+95 Михаил Сомов #454446
показати весь коментар16.06.2022 14:58
+92 Right Right #460828
показати весь коментар16.06.2022 15:01
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Только в столовой это порося можно было споймать...
А сходить на пару месяцев к Марусе Звиробий на полигон в учебку - не было идеи ?
пока не прогнали))) - жрет много и на местности демаскируект))))
К. хитрожопа курва.
Це вже як мульйон замахів на боневтіка...
намародерил знатно!
Тоді їзди по Європам ногами дригать і щось там в підтримку України блєять, яку раніше називав "актрісой із нємєцкіх порнофільмов"."
І публікує фотку, де лисий на чолі 95-го розважають касапів (напевне, в Юрмалі)
Куди треба призначити лисого з "квартала" раз він не пригодний до армії, бо нічого "нє уміє" і йому все *****?
Anonymous Poll
14% - Контролювати ЗСУ разом з Безуглою
7% - Спецпредставником до НАТО
80% - Одразу президентом замість Зеленського
Не хочешь - заставят.
СКАЖИ МЕНІ ХТО ТВІЙ ДРУГ І Я СКАЖУ ХТО ТИ Є
Ну а то что никто из них не пойдет воевать-это итак понятно:у них есть пример:четыреждыоткосивший Зеленский