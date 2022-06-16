"Воювати не збираюся, у мене навичок немає, снайпер одразу вб'є" - актор "95 кварталу" Кошовий, друг президента Зеленського. ВIДЕО

Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий заявив, що поки що не збирається боронити Україну зі зброєю в руках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" і пояснив, що мало принесе користі в боях, адже не має навіть мінімальної військової підготовки.

"У мене ніяких навичок нема. Мене у перший же день ловить снайпер і стріляє. І чим я допоміг країні? Нічим. Тільки те, що хейтери будуть хайпувати на цьому і казати: "Слава Богу він помер..." та давай гулянки влаштовувати. Ні-ні, я поки що не збираюся", - сказав Кошовий.

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