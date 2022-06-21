Росія має відчувати постійне посилення санкційного тиску за війну проти України, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 118-го дня війни з Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Сьогодні був день дуже активної зовнішньополітичної роботи – майже марафон телефонних переговорів. Збільшуємо коло тих, хто за кандидатство для України та додаємо впевненості, що рішення Європейської ради у пʼятницю буде позитивним.

В усіх переговорах незмінно наголошую: сьомий пакет санкцій Європейського Союзу потрібен якнайшвидше. Росія має відчувати постійне посилення тиску за війну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми захищаємося від ядерної держави, яка має безлімітний доступ до грошей і відкинула будь-які ліміти на насильство, - Зеленський