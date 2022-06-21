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Росія має відчувати постійне посилення санкційного тиску за війну проти України, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 118-го дня війни з Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Сьогодні був день дуже активної зовнішньополітичної роботи – майже марафон телефонних переговорів. Збільшуємо коло тих, хто за кандидатство для України та додаємо впевненості, що рішення Європейської ради у пʼятницю буде позитивним.

В усіх переговорах незмінно наголошую: сьомий пакет санкцій Європейського Союзу потрібен якнайшвидше. Росія має відчувати постійне посилення тиску за війну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми захищаємося від ядерної держави, яка має безлімітний доступ до грошей і відкинула будь-які ліміти на насильство, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) санкції (11824)


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Топ коментарі
+5
Це ми і без тебе знаємо. Коли звільниш захисників Азовсталі?
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21.06.2022 23:10
+4
Заборони Сватів - Введи санкції !!
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21.06.2022 23:14
+4
А "санкции" за сдачу Куйлу юга Украины будут предусмотрены? Если да- к кому???
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21.06.2022 23:16
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Це ми і без тебе знаємо. Коли звільниш захисників Азовсталі?
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21.06.2022 23:10 Відповісти
Заборони Сватів - Введи санкції !!
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21.06.2022 23:14 Відповісти
А "санкции" за сдачу Куйлу юга Украины будут предусмотрены? Если да- к кому???
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21.06.2022 23:16 Відповісти
Желательно с мылом и верёвкой.
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21.06.2022 23:16 Відповісти
Чомусь президент не виявляє бажання посилити санкційний тиск на Рашку шляхом припинення власного бізнесу з орками, видно кінолайно від шапіто-95 поза політикою, а кривавим грошам в офшорам комфортно.
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21.06.2022 23:17 Відповісти
Не на часі )))
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21.06.2022 23:18 Відповісти
Так приятно призывать Запад к увеличению санкционного давления на русню, когда сам со своими друганами вполне спокойно продаешь свою продукцию той же русне.
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21.06.2022 23:17 Відповісти
Расєя має відчути всю силу животворящих піздюлей!
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21.06.2022 23:20 Відповісти
Ми маємо демонструвати світу як потрібно ставитись до окупантів. Коли ми вимагаємо запровадження санкцій проти ********** ми маємо бути прикладом в цьому. Кацапів потрібно гнобити на всіх можливих рівнях і навіть ввести якусь народну винагороду за найдошкульніші для кацапів пропозиції які можна втілити в життя. Кожного дня ми маємо впроваджувати щось нове і фатально несподіване для кацапів і швидкими темпами відновлювати ВПК (патрони, снаряди, ракети). Сподіваюсь це вже робиться бо таки небезпечно стояти з протянутим загрібайлом...
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21.06.2022 23:30 Відповісти
А тим часом кацапи розганяють огидне відео
"Дружбан Зеленского Кошевой, которому нельзя на фронт, потому что его там застрелит снайпер, кайфует в Вене. И да, в Вене они могут выступать на родном русском языке, не крывляясь".

А як же цинічна відповідь млн заробітчан на петицію - це не до мене, а до родичів загиблих.
Ааааа, ето савсєм другоє.
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22.06.2022 00:32 Відповісти
А як стосовно наших озжешників і їх сімей котрі накликали орків на нашу землю?
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22.06.2022 08:13 Відповісти
 
 