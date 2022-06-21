Росія має відчувати постійне посилення санкційного тиску за війну проти України, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 118-го дня війни з Росією.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Сьогодні був день дуже активної зовнішньополітичної роботи – майже марафон телефонних переговорів. Збільшуємо коло тих, хто за кандидатство для України та додаємо впевненості, що рішення Європейської ради у пʼятницю буде позитивним.
В усіх переговорах незмінно наголошую: сьомий пакет санкцій Європейського Союзу потрібен якнайшвидше. Росія має відчувати постійне посилення тиску за війну.
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"Дружбан Зеленского Кошевой, которому нельзя на фронт, потому что его там застрелит снайпер, кайфует в Вене. И да, в Вене они могут выступать на родном русском языке, не крывляясь".
А як же цинічна відповідь млн заробітчан на петицію - це не до мене, а до родичів загиблих.
Ааааа, ето савсєм другоє.