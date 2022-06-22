Херсонські партизани полонили двох окупантів: "Скоро для вас настане українська ніч - ніч розплати". ВIДЕО

Херсонські партизани полонили двох окупантів та отримали важливу інформацію про дислокацію російських підрозділів у захопленому місті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому українські підпільники розповідають про вдалу операцію, опублікований у соцмережах.

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