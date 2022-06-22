"Очень интересно. Она вниз падает. П#здец" - невдалий запуск російської крилатої ракети з Білгородської області РФ. ВIДЕО
В мережі опублікований відеозапис невдалого запуску російської крилатої ракети з території Білгородської області РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Inform Napalm, найімовірніше, йдеться про запуск з ракетного комплексу 9К720 "Іскандер". На запису видно, що за кілька секунд після старту ракета вибухає.
"Очень интересно. Она вниз падает... П#здец", - коментують ситуацію очевидці, що відзняли запуск на відео.
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Топ коментарі
+74 SergeyRam
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кто год служил на космодроме
тот лично видел как летит
ракета стартовав внезапно
под общий возглас ***** куда
дымилась падая ракета
и от неё бежал расчёт
кто хоть однажды видел это
тот в космонавты хрен пойдёт
Теперь запросто можно смоделировать развитие событий при запусках советского ЯО...
Но всякое возможно)
Они давно выпрашивали себе атомную прививку.
Им пора переключиться на свои проблемы.
Чи миші проводку погризли...
Тому їх і запускають з літаків над морем , над Каспієм і Чорним , щоб хоча б падали не на суші . . Судячи з усього , дно морів усіяне тими ракетами .
Зорян і Шкіряк схвалюють 🤣
Нежве українське ППО працює вже у Бідгородській області?
"***** его в рот" - пожежник ідеально резюмував ситуацію... коротко й чітко...
Все одно небезпечні.