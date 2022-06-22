"Очень интересно. Она вниз падает. П#здец" - невдалий запуск російської крилатої ракети з Білгородської області РФ. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис невдалого запуску російської крилатої ракети з території Білгородської області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Inform Napalm, найімовірніше, йдеться про запуск з ракетного комплексу 9К720 "Іскандер". На запису видно, що за кілька секунд після старту ракета вибухає.

"Очень интересно. Она вниз падает... П#здец", - коментують ситуацію очевидці, що відзняли запуск на відео.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія зосередила в чорному морі 5 надводних кораблів і підводний човен, споряджені 44 крилатими ракетами типу "Калібр", - ОК "Південь"