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"Сделали утечку газа. Женщин и детей отдельно, а мужчин позабирали в автобусы", - полонений окупант розповів, що рашисти хитрощами виманюють з дому ухилянтів від насильницької мобілізації. ВIДЕО

Рашисти влаштовують витоки газу в луганських багатоповерхівках, аби вигнати на вулицю чоловіків, які ховаються від мобілізації.

Про це СБУ розповів військовополонений з Луганська, якого ворог мобілізував у квітні цього року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"В одном из многоквартирных домов сделали утечку газа. Женщин и детей отдельно, а потом мужчин - позабирали в автобусы", - розказує горе-загарбник.

Як зазначається, він сам був непридатним для війська, але хронічне захворювання судин не допомогло уникнути тотальної мобілізації в так званій "лнр".

Після призову з нього, помічника продавця, впродовж тижневих навчань зробили механіка-водія БМП, показали як правильно тримати автомат і відправили на бойове завдання: закріпитися в промзоні Сєверодонецька.

За першої ж нагоди "вояк" здався в полон. Каже, що не стріляв і звертається до земляків: "…прячьтесь, делайте, что хотите, но не идите на эту войну".

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Наразі з ним працюють слідчі СБУ, щоб з’ясувати ступінь його причетності до злочинів проти України.

Автор: 

газ (10428) окупація (6687) полон (1561) СБУ (12812) мобілізація (3054) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+8
врут они все....мой крестник из горловки и его одногрупники из политехнического колледжа донецка сами все пошли в военкомат добровольцами
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22.06.2022 14:09
+6
а вы рассказываете, что украинские власти не эвакуируют население, у которых родители больные или сами дебильные. Вот пришли оккупанты и всех эвакуировали. И родители выздоровели и сами пойдут против Украины воевать.
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22.06.2022 12:01
+3
Якщо дядько реально одразу ж по можливості здався, ні в кого з наших не вистрілив - який сенс завдавати йому шкоду? Він лише заручник обставин.
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22.06.2022 14:47
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eto tolko mene tak kazhetsa shto u nevo zubov slishkom mnogo ?
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22.06.2022 11:55 Відповісти
Якщо дядько реально одразу ж по можливості здався, ні в кого з наших не вистрілив - який сенс завдавати йому шкоду? Він лише заручник обставин.
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22.06.2022 14:47 Відповісти
а вы рассказываете, что украинские власти не эвакуируют население, у которых родители больные или сами дебильные. Вот пришли оккупанты и всех эвакуировали. И родители выздоровели и сами пойдут против Украины воевать.
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22.06.2022 12:01 Відповісти
врут они все....мой крестник из горловки и его одногрупники из политехнического колледжа донецка сами все пошли в военкомат добровольцами
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22.06.2022 14:09 Відповісти
Добровольно? А за что воевать будут? Цель какая?
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22.06.2022 22:40 Відповісти
хорловка это дно Бамбаса
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22.06.2022 23:10 Відповісти
Первое правило: не верь кацапам
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22.06.2022 14:56 Відповісти
Уклонист от могилизации.
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22.06.2022 15:33 Відповісти
То кацапи-військовополонені ,а це зрадник з лугандонії і з ними потрібно розмовляти як з колаборантами .
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22.06.2022 17:49 Відповісти
 
 