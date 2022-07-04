УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4169 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
12 742 18

Російська пропаганда вкрала українське відео та видає його за знищення нашого танка. ВIДЕО

Російські пропагандисти намагаються видати відео знищення свого власного танка за здобуток окупаційних військ.

Ці кадри вони публікують у своїх пропагандистських телеграм-каналах, повідомляє Цензор.НЕТ.

На відео українські протитанкові ракети наносять удари по російському танку. При цьому пропагандисти пишуть, що це "Ураження Т-72М1 ЗСУ з числа польських постачать розрахунком ПРЗК ЗС ЗСРФ".

На те, що опис відео не відповідає реальності, звернув увагу український блогер Necro Mancer.

"Ну і хвилинка нездорового сміху: вгадайте з одного разу, хто сп#здив відео та видає його за ураження українського танку? Що, невже знову роспроп? Ай-ай-ай, ніколи такого не було, і от знову", - пише він.

Також дивіться: "Них#я себе герой! Да не было такого вообще!", - "герой" пропаганди РФ Краснов сам розвінчав фейк про свій "подвиг". ВIДЕО

Автор: 

пропаганда (2801) фейк (744)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+24
У них все крадене від історії до цьооо відео
показати весь коментар
04.07.2022 10:12
+6
герб укралі у Золотій Орді.
флаг укралі у фашистского колаборанта - генерала Власова.
гімн укралі у ссср-ского леніна.
ну і т.д., т.п.
показати весь коментар
04.07.2022 10:42
+5
«Першою жертвою війни стає правда». © Джонсон Хайрам
показати весь коментар
04.07.2022 10:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У них все крадене від історії до цьооо відео
показати весь коментар
04.07.2022 10:12 Відповісти
+

Фейкові болота з фейковою історією
показати весь коментар
04.07.2022 10:29 Відповісти
герб укралі у Золотій Орді.
флаг укралі у фашистского колаборанта - генерала Власова.
гімн укралі у ссср-ского леніна.
ну і т.д., т.п.
показати весь коментар
04.07.2022 10:42 Відповісти
«Першою жертвою війни стає правда». © Джонсон Хайрам
показати весь коментар
04.07.2022 10:15 Відповісти
Так с их слов у нас уже давно нет танков.
показати весь коментар
04.07.2022 10:17 Відповісти
Ну, так Польща поставила, а вони одразу добивають.
показати весь коментар
04.07.2022 10:22 Відповісти
рузький патріотизм - це ненависть до інших націй, включаючи і до власних народів. рузькі традиції - це крадіжка надбань інших народів. рузька політика - це шантаж і террор.
показати весь коментар
04.07.2022 10:20 Відповісти
власні народи? це народи які потрапили в кріпацтво і все одно, як би русскіє не намогалися їх знищити, вони лишаються більш життєздатними ніж всі ці пихаті москалі і пітерці. тому й ненавидять, вони знають, абсолютно точно знають, що гірше за тих, кого підмяли під себе в будь-якому плані гірше.
показати весь коментар
04.07.2022 12:27 Відповісти
Про це відео раніше вони ж писали, що постановка, ви фсьо врети,
показати весь коментар
04.07.2022 10:23 Відповісти
по танку с пзрк
показати весь коментар
04.07.2022 10:24 Відповісти
А шо не так - орк 1 ракетою спочатку збив 10 байрактарів, потім ракета зрикошетила 100 разів і знищила всю авіацію ЗСУ, а потім вже тільки зверху впала на танк на гіперпупершвидкості здетонувавши бк!
показати весь коментар
04.07.2022 13:10 Відповісти
русскаие они такие. вон, в белгороде, они умудрились сбить украинскую ракету и она осколками расхерачила 11 домов в труху. вот бы каждый раз так
показати весь коментар
04.07.2022 14:17 Відповісти
у нас давным давно танков нет-что они там могли подбить? сноповязалку разве
показати весь коментар
04.07.2022 10:28 Відповісти
https://****.com/view/33kboh залишу це тут
показати весь коментар
04.07.2022 10:34 Відповісти
Страна Цапцарапия
показати весь коментар
04.07.2022 10:45 Відповісти
Ну и хер с ними,мы то знаем правду)))Но ради справедливости,Бутусов как крутил,работу Азербайджанцев по Армянам???Выдавая Карабах за ДНР????Коменты были топ...все поняли и ничего)))
показати весь коментар
04.07.2022 10:53 Відповісти
Шо ты бред несешь.Покаж ссылочку.
показати весь коментар
05.07.2022 09:23 Відповісти
Ви же дивуєтесь.
Дивуватись треба коли кацапи не крадуть
показати весь коментар
04.07.2022 18:24 Відповісти
 
 