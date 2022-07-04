Російська пропаганда вкрала українське відео та видає його за знищення нашого танка. ВIДЕО
Російські пропагандисти намагаються видати відео знищення свого власного танка за здобуток окупаційних військ.
Ці кадри вони публікують у своїх пропагандистських телеграм-каналах, повідомляє Цензор.НЕТ.
На відео українські протитанкові ракети наносять удари по російському танку. При цьому пропагандисти пишуть, що це "Ураження Т-72М1 ЗСУ з числа польських постачать розрахунком ПРЗК ЗС ЗСРФ".
На те, що опис відео не відповідає реальності, звернув увагу український блогер Necro Mancer.
"Ну і хвилинка нездорового сміху: вгадайте з одного разу, хто сп#здив відео та видає його за ураження українського танку? Що, невже знову роспроп? Ай-ай-ай, ніколи такого не було, і от знову", - пише він.
Топ коментарі
+24 Autorare Autorare
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+6 saimansay
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+5 николай николаенко #464850
показати весь коментар04.07.2022 10:15
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