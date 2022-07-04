"За то, что ты русский, тебе кофе не подадут. А если подадут - половина ресторана туда плюнет. Неприятно", - пропагандист Караулов про ставлення до росіян в Європі. ВIДЕО
Російський пропагандист Андрій Караулов, який підтримує війну з Україною, поскаржився на погане ставлення до росіян у Європі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за його словами, приміром, росіянам у європейських ресторанах не цураються наплювати у каву.
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+79 акаб акабіч
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+68 vlah
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+67 Віталій Маркович
показати весь коментар04.07.2022 10:38
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Чому в каву плюнуло дише пів ресторана, а не весь ресторан?