"За то, что ты русский, тебе кофе не подадут. А если подадут - половина ресторана туда плюнет. Неприятно", - пропагандист Караулов про ставлення до росіян в Європі. ВIДЕО

Російський пропагандист Андрій Караулов, який підтримує війну з Україною, поскаржився на погане ставлення до росіян у Європі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за його словами, приміром, росіянам у європейських ресторанах не цураються наплювати у каву.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Них#я себе герой! Да не было такого вообще!", - "герой" пропаганди РФ Краснов сам розвінчав фейк про свій "подвиг". ВIДЕО