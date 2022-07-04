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"За то, что ты русский, тебе кофе не подадут. А если подадут - половина ресторана туда плюнет. Неприятно", - пропагандист Караулов про ставлення до росіян в Європі. ВIДЕО

Російський пропагандист Андрій Караулов, який підтримує війну з Україною, поскаржився на погане ставлення до росіян у Європі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за його словами, приміром, росіянам у європейських ресторанах не цураються наплювати у каву.

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Автор: 

пропаганда (2801) росія (65162)


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Топ коментарі
+79
пить путинскую мочу ему приятно, а слюну европейцев неприятно. какие-то неправильные, брезгливые швайнехунды пошли
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04.07.2022 10:38
+68
Неприятно, видишь ли, пропагандону. А мне неприятно, что Европа пускает к себе таких мразей.
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04.07.2022 10:44
+67
до прокаженних в середньовіччі краще відносились ніж тепер до цих підлих рашистських орків
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04.07.2022 10:38
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Кацап, подякуй за те що тобі в харю не плюнули. Бо все тільки починається...
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04.07.2022 15:03 Відповісти
Треба щоб і українцям маскалмовним у каву плювали. Як можна громадянам яких гвалтують і вбивають використовувати мову ворога?
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04.07.2022 15:06 Відповісти
Плевок в чашку кофе русскому это норма, надо туда еще и ссать..
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04.07.2022 16:01 Відповісти
Всегда хотела с начала войны, дожить до того момента, когда русских начнут гнобить и плевать. Спасибо, Господи, дожила.
Дальше будет лучше и интереснее)))
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04.07.2022 16:44 Відповісти
Це неподобство.
Чому в каву плюнуло дише пів ресторана, а не весь ресторан?
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04.07.2022 17:15 Відповісти
ця половина заплатила за таку можливість
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07.07.2022 17:23 Відповісти
Не приємно йому.А мені приємно бути бомжем і дивитьсяна зруйнований мій Маріуполь.
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04.07.2022 19:33 Відповісти
іксперд і блохєр андруша засумував
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04.07.2022 22:55 Відповісти
але ж він правий, це правда неприємно. Половина ресторану в каву плюнула, а що ж інші?
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06.07.2022 19:40 Відповісти
Хахахахаха!!!!!! Вас, кацапы, скоро пи**дить будут везде, где токо рыло своё покажете
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06.07.2022 20:58 Відповісти
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