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Український воїн тягне пораненого під обстрілом, не здається в полон, та гине разом з пораненим. Російське ВIДЕО

Російські окупанти опублікували відеозапис, на якому двоє українських воїнів до останнього подиху ведуть бій із загарбниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису останнього бою один з українських воїнів стріляє по окупантам, даючи можливість пораненому побратиму спробувати вийти із зони обстрілу. Коли той втрачає сили - починає тягнути його під обстрілом. За мить ворожа куля потрапляє і в нього.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардійці дають відсіч російським окупантам в Сєверодонецьку. ВIДЕО бою

Автор: 

смерть (6750) бойові дії (3804)


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Топ коментарі
+119
Дякуємо нашим воїнам за їхній подвиг. Ми ніколи не повинні забувати їхню самопожертву заради нашого майбутнього.
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04.07.2022 11:10
+115
Вічна пам'ять полеглим героям. Спіть спокійно. Ми за вас помстимося
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04.07.2022 11:09
+89
Москалям які читають цей комент. Будьте впевнені я за мету в житті поставлю вбити максимально багато росіян. Будь де. У бідь якій країні.
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04.07.2022 11:11
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значна частина бід України і через вас: Зеленський Ніякий (хіба що чтЄц-дєкламатор), татарва, портнов, дермак, вересчук, гидьманцев та інші коломойші.. вам - пзда, якщо просиратимете і надалі Подвиг Українців.. блді зелені, поїхали вже за баблом для зеликого відбуцімництва.. с.ки..
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04.07.2022 15:15 Відповісти
Фактично держава грабує громадян, що зафіксовано та доведено, а поліція та суди переслідують громадян та знищують докази
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05.07.2022 07:44 Відповісти
Нам не хватает жестокости по отношению к рашистам, мы слишком гуманны.
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04.07.2022 15:15 Відповісти
А ГДЕ ФАНТОМЫ !!!??? ГДЕ ОСТАЛЬНЫЕ ИЛИ ОНИ ВДВОЕМ ТАМ ВОЮЮТ !!!???
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04.07.2022 15:50 Відповісти
Здохни росія, просто здохни
Бути росіянином це зараз все одно щоб бути обісраним бомжем
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04.07.2022 16:27 Відповісти
А про це випадок Зе клоун як і з сержантом Журавелем нічого не скаже ....
Головне дороги, а ви Українці дохніть із за мене і моєї халатності і моїх роботодавців Коломойш.
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04.07.2022 16:30 Відповісти
Важке відео... О так хлопці мають гинути, без надії. А русняві коментатори, далі називають себе українцями і виписують на кацапській!
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04.07.2022 16:31 Відповісти
слыш ты тролль а если эти парни русскоязычные? так что - ты тогда должен убитьсяапстену
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05.07.2022 05:30 Відповісти
дуже тяжке відео. поранений не втратив сили. йому куля влучила у голову. на відео це видно. дуже сумно і тяжко це дивитися. Слава героям !
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04.07.2022 16:43 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!

Кацапам смерть!!!!!!!!!
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04.07.2022 17:33 Відповісти
Будьте вы прокляты кацапы,будьте прокляты вы и ваши матери дети внуки
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04.07.2022 17:46 Відповісти
Слава Героям. Яка вірність солдата своєму товаришу. Вражає до сліз. Ці російські свині ніколи не зможуть перемогти таких людей.
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04.07.2022 19:11 Відповісти
У меня слезы на глазах.
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04.07.2022 20:05 Відповісти
какие ****** лайкнули?
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04.07.2022 20:19 Відповісти
Російські окупанти опублікували відеозапис, на якому двоє українських воїнів до останнього подиху ведуть бій із загарбниками. Джерело:
Тоб то у росіян є і очі і засоби нападу, а українська армія досі не забеспечена найєлементарнішим квадракоптерами - очами і засобами пригнічування снайперського вогню та ворожих квадракоптерій. Ну це ж вже не противо-ракетні засоби цім же можно було забеспечить армію на рівні не взводів як в НАТО а хоча б рот. Хто за це відповість що українськи солдати остаються тосі без прикриття. Хто повинин цим займатися? - волонтери чи депутати з міністрами ?
А вони замість забеспечення армії всім необхідним зібрались приймати закон для людей першого сорту ПРО ТЕ ЩО У КТО ЗАРОБИВ ГРОШІ В УКРАЇНІ НА ЗАКОРДОННУ НЕРУХОМІСТЬ ТОЙ МОЖЕ ВИЇЗДЖАТИ НА ЧАС ВІЙНИ . ТОБ ТО ХТО КРАВ І НЕ ЗАБЕСПЕЧУВАВ АРМІЮ ТОЙ МОЖЕ СПОКІЙНО ВІДЇЗЖАТИ.
Навпаки всі держслужбовці вищого рангу бувші і нинішні прокурорі судді депутати міністри президенті всі кто відповідав за керування державою а також їх сімьї повинні дати підписку про невиїзд і тоді армія зразу буде забеспечена не тільки гуманітаркою а і зброєю.
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04.07.2022 22:18 Відповісти
Навіщо нам квадрокоптери чи ракети, у нас є якісні дороги, по яких кацапу буде комфортно везти нам ,,русский мир". спасибі 73%. І взагалі, ,,какая разница?"
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04.07.2022 22:31 Відповісти
Сколько людей вы своим асфальтосрачем спасли? Сколько вы своим асфальтосрачем помогли ВСУ?
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04.07.2022 23:40 Відповісти
Што, *****? Вы тупой? Асфальтосрач - это напоминание зеленопупым *********, которые вместо подготовки к войне выбрали хер знает что! И именно из-за этого сейчас большие потери, а будут ещё больше, потому что слитый юг нужно будет как-то освобождать
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05.07.2022 03:57 Відповісти
у нас нет якiсних дорог - классные дороги это в Норвегии Германии а у нас ямочный ремонт для бомжей
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05.07.2022 05:32 Відповісти
Будь вы прокляты Кучмы, Януковичи все комунисты и партия регионов. Ахметовы с о всеми олигархами.
Все кто грабил страну, довел до катастрофы, а теперь наткраденые у народа деньги живет сладко за границей .
Пусть вашим детям поперек горла эти деньги станут.
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05.07.2022 04:59 Відповісти
Тим часом зелені віже готуються освоювати західну допомогу. Вже створено комітет. Вгадайте, хо очолює
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05.07.2022 10:03 Відповісти
ЗЕуродам показывайте видео, в этом тоже их вина.
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05.07.2022 10:47 Відповісти
Ніколи не прощу своїм кацапським родичам цієї війни.
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30.07.2022 19:18 Відповісти
Вічна пам'ять Воїнам... 😴. Це справжні сини своєї країни, і справжні воїни!
А не оті свинособаки залишені по дорозі з Лиману, нікому не потрібні, ні своїй недокраїні ні рідним ні командирам 🤐
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05.10.2022 21:23 Відповісти
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