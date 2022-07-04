Український воїн тягне пораненого під обстрілом, не здається в полон, та гине разом з пораненим. Російське ВIДЕО

Російські окупанти опублікували відеозапис, на якому двоє українських воїнів до останнього подиху ведуть бій із загарбниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису останнього бою один з українських воїнів стріляє по окупантам, даючи можливість пораненому побратиму спробувати вийти із зони обстрілу. Коли той втрачає сили - починає тягнути його під обстрілом. За мить ворожа куля потрапляє і в нього.

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