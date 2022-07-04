СБУ знешкодила російську агентуру, яка розвідувала позиції ЗСУ на півдні України. ВIДЕО

У ході спецоперації у Миколаївській області затримано 3 глибоко законспірованих ворожих агентів. Вони розвідували бойові позиції та переміщення підрозділів ЗСУ, а також геолокації стратегічних об’єктів критичної інфраструктури в регіоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.

"Для маскування злочинних дій зловмисники залучали своїх близьких родичів та інших місцевих жителів як інформаторів. Отримані відомості учасники групи передавали своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень і фотоматеріалів з координатами. Агентурна мережа була сформована представниками спецслужб РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності", - йдеться у повідомленні.

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Під час обшуків за місцями перебування російських агентів правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з доказами незаконних дій. Наразі затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.