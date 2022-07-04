Окупанти обстріляли журналістів France 24, рятувальників та цивільних на Донеччині. ВIДЕО

Російські окупаційні війська відкривали вогонь по житловим кварталам Донеччині, обстріл зафільмували журналісти France 24

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Робота над сюжетом журналістів французького телеканалу FRANCE 24 про роботу українських рятувальників на Донеччині була перервана обстрілом росіян.

Під обстріл потрапили мешканці, які прийшли по воду, підвезену надзвичайниками, наші хлопці та французькі журналісти. Кадри рашистських "прильотів" журналісти із сюжету не вирізали", - йдеться в повідомленні.

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