Окупанти обстріляли журналістів France 24, рятувальників та цивільних на Донеччині. ВIДЕО
Російські окупаційні війська відкривали вогонь по житловим кварталам Донеччині, обстріл зафільмували журналісти France 24
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Робота над сюжетом журналістів французького телеканалу FRANCE 24 про роботу українських рятувальників на Донеччині була перервана обстрілом росіян.
Під обстріл потрапили мешканці, які прийшли по воду, підвезену надзвичайниками, наші хлопці та французькі журналісти. Кадри рашистських "прильотів" журналісти із сюжету не вирізали", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+4 Claudia Smith
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+3 Nikolai Chizhevsky
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+3 Valter Valter
показати весь коментар04.07.2022 12:03
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Короче после освобождения всех местных лишить права голоса и платить 1 тыс грн за голос - они радостно продадут. Право голоса возвращать только тем кто докажет что патриот Украины. Время на разработку- как это делать - есть. Не зря в США был период Реконструкции после Гражданской войны. все кто был в армии Конфедератов были лишены права голоса.
и нужна активная проукраинская пропаганда. Других причин почему там мозги набекрень - нет. Только кремлевская пропаганда и полное отсутствие украинской.
в фильме соврали