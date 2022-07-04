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Окупанти обстріляли журналістів France 24, рятувальників та цивільних на Донеччині. ВIДЕО

Російські окупаційні війська відкривали вогонь по житловим кварталам Донеччині, обстріл зафільмували журналісти France 24

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Робота над сюжетом журналістів французького телеканалу FRANCE 24 про роботу українських рятувальників на Донеччині була перервана обстрілом росіян.

Під обстріл потрапили мешканці, які прийшли по воду, підвезену надзвичайниками, наші хлопці та французькі журналісти. Кадри рашистських "прильотів" журналісти із сюжету не вирізали", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські снаряди вбили дітей на Донеччині. Задокументовано 18 ударів на добу, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

журналістика (1759) обстріл (28472) Донецька область (8459) ДСНС (5106)


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Топ коментарі
+4
цікаво. а що мужик про зеленського сказав?
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04.07.2022 12:02
+3
ці французи також напишить що обстреляли українські сепаратісти
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04.07.2022 12:02
+3
Интересно что там ватные бабки про Зеленского говорили? Наверное что не хочет пойти путену в жопу заглянуть и подписать капитуляцию
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04.07.2022 12:03
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цікаво. а що мужик про зеленського сказав?
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04.07.2022 12:02 Відповісти
...чем думает Зеленский , головой или задницей? реакция на отсутствие воды и газа...
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04.07.2022 12:22 Відповісти
вот такие недовольства ...
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04.07.2022 12:24 Відповісти
...и тут же прилетел ответ
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04.07.2022 12:28 Відповісти
вот и ответ - кто виноват. Но до мужика и этих баб не дойдет. тк они думают пропагандой кремлевской.
Короче после освобождения всех местных лишить права голоса и платить 1 тыс грн за голос - они радостно продадут. Право голоса возвращать только тем кто докажет что патриот Украины. Время на разработку- как это делать - есть. Не зря в США был период Реконструкции после Гражданской войны. все кто был в армии Конфедератов были лишены права голоса.
и нужна активная проукраинская пропаганда. Других причин почему там мозги набекрень - нет. Только кремлевская пропаганда и полное отсутствие украинской.
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04.07.2022 12:55 Відповісти
ці французи також напишить що обстреляли українські сепаратісти
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04.07.2022 12:02 Відповісти
Жєнема шпааа сюю жюггг...
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04.07.2022 12:03 Відповісти
Messieurs, je n'ai pas mangé depuis six jours
в фильме соврали
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04.07.2022 16:12 Відповісти
Интересно что там ватные бабки про Зеленского говорили? Наверное что не хочет пойти путену в жопу заглянуть и подписать капитуляцию
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04.07.2022 12:03 Відповісти
Реально що там ватні бабульки з дєдом про Зеленського казали?
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04.07.2022 12:40 Відповісти
воды мало привез.
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04.07.2022 12:58 Відповісти
у лягушков така певча мова -хоть посмотрят на петушки оранжеви.. а не на макарона..
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04.07.2022 16:09 Відповісти
 
 