Бандити під час обстрілів пограбували Держспецзв’язок на 90 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На початку березня, коли довкола лунали обстріли, зловмисники проникли до приміщення Держспецзвязку та викрали з поштових відправлень ювелірні вироби й готівку на загальну суму близько 90 млн грн.
Про затримання бандитів повідомили у ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
В Бюро зазначили, що до складу банди входили колишні правоохоронці.
Зараз затримано троє людей. Під час обшуків у них вилучили готівку, близько 8 кг ювелірних виробів, зброю та снаряди.
Затриманих підозрюють у крадіжці у великих розмірах (ч. 4 ст. 185 КК), їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
Топ коментарі
+17 FT FT
показати весь коментар04.07.2022 12:39
+14 Nik Home #491151
показати весь коментар04.07.2022 12:27
+13 Frol Fedoroff
показати весь коментар04.07.2022 12:18
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а то я сразу не поверил, что такая кража возможна. Но так думаю, что не обошлось без наводки работников почты
"...підозрюють у крадіжці у великих розмірах..."
что за х.йня? під час воєнного стану це мародерство! чому вони, для початку, не прив'язані без штанів до стовпа?
своїх, падли, покривають?
так випадково попасти на куш мало шансів,
якесь падло скористалось війною щоб помародерити