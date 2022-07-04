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Бандити під час обстрілів пограбували Держспецзв’язок на 90 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На початку березня, коли довкола лунали обстріли, зловмисники проникли до приміщення Держспецзвязку та викрали з поштових відправлень ювелірні вироби й готівку на загальну суму близько 90 млн грн.

Про затримання бандитів повідомили у ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

В Бюро зазначили, що до складу банди входили колишні правоохоронці.

Зараз затримано троє людей. Під час обшуків у них вилучили готівку, близько 8 кг ювелірних виробів, зброю та снаряди.

Затриманих підозрюють у крадіжці у великих розмірах (ч. 4 ст. 185 КК), їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

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Бандити під час обстрілів пограбували Держспецзв’язок на 90 млн грн 01
Бандити під час обстрілів пограбували Держспецзв’язок на 90 млн грн 02
Бандити під час обстрілів пограбували Держспецзв’язок на 90 млн грн 03
Бандити під час обстрілів пограбували Держспецзв’язок на 90 млн грн 04
Бандити під час обстрілів пограбували Держспецзв’язок на 90 млн грн 05
Бандити під час обстрілів пограбували Держспецзв’язок на 90 млн грн 06
Бандити під час обстрілів пограбували Держспецзв’язок на 90 млн грн 07
Бандити під час обстрілів пограбували Держспецзв’язок на 90 млн грн 08
Бандити під час обстрілів пограбували Держспецзв’язок на 90 млн грн 09
Бандити під час обстрілів пограбували Держспецзв’язок на 90 млн грн 10
Бандити під час обстрілів пограбували Держспецзв’язок на 90 млн грн 11
Бандити під час обстрілів пограбували Держспецзв’язок на 90 млн грн 12
Бандити під час обстрілів пограбували Держспецзв’язок на 90 млн грн 13
Бандити під час обстрілів пограбували Держспецзв’язок на 90 млн грн 14
Бандити під час обстрілів пограбували Держспецзв’язок на 90 млн грн 15
Бандити під час обстрілів пограбували Держспецзв’язок на 90 млн грн 16
Бандити під час обстрілів пограбували Держспецзв’язок на 90 млн грн 17
Бандити під час обстрілів пограбували Держспецзв’язок на 90 млн грн 18

Автор: 

пограбування (576) крадіжка (657) Держспецзв’язок (351) ДБР (3492)


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Топ коментарі
+17
Опять мусора прославились. Всегда говорил что мусора это те же бандиты только под государственной крышей
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04.07.2022 12:39
+14
"Бандити під час обстрілів пограбували ..."
"...підозрюють у крадіжці у великих розмірах..."

что за х.йня? під час воєнного стану це мародерство! чому вони, для початку, не прив'язані без штанів до стовпа?
своїх, падли, покривають?
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04.07.2022 12:27
+13
Без наводки не обошлось. А вообще "спец.связь" это особо охраняемый объект, а результат на 90 лямов
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04.07.2022 12:18
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Без наводки не обошлось. А вообще "спец.связь" это особо охраняемый объект, а результат на 90 лямов
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04.07.2022 12:18 Відповісти
Ложечка знайшлась!
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04.07.2022 12:19 Відповісти
" зазначили, що до складу банди входили колишні правоохоронці." Джерело:
а то я сразу не поверил, что такая кража возможна. Но так думаю, что не обошлось без наводки работников почты
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04.07.2022 12:20 Відповісти
Шо в біса робили купи ювелірки і 90 млн готівки в приміщеннях Держспецзв'язку? Думаю на це питання не лише я хочу почути відповідь.
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04.07.2022 12:23 Відповісти
https://dpsz.ua/ зайдите на сайт и прочитайте. Это самый защищённый оператор доставки считался, через него ювелирные изделия отправляли, важную документацию, а черные археологи, посредники предметы исторического наследия.
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04.07.2022 12:54 Відповісти
"Бандити під час обстрілів пограбували ..."
"...підозрюють у крадіжці у великих розмірах..."

что за х.йня? під час воєнного стану це мародерство! чому вони, для початку, не прив'язані без штанів до стовпа?
своїх, падли, покривають?
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04.07.2022 12:27 Відповісти
Хотіли написати обікрали. А получилось пограбували.
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04.07.2022 12:29 Відповісти
Потрібно добавити банда мусорів
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04.07.2022 12:37 Відповісти
Опять мусора прославились. Всегда говорил что мусора это те же бандиты только под государственной крышей
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04.07.2022 12:39 Відповісти
То б то, під час обстрілу охорона побігла в укриття і залишила двері відчиненими ?
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04.07.2022 12:46 Відповісти
За таке зухвале пограбування до 8 років? В військовий час? Ви там адекватні?
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04.07.2022 12:48 Відповісти
Умовно, тільки умовно, та в добавку УБД, льготи і пенсію.
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04.07.2022 13:03 Відповісти
Зате СБУ охороняє приватні маєтки "слуг народу" *****
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04.07.2022 12:50 Відповісти
А чим їм ще займатись, тим більш під час війни? Ну ви чуднi.
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04.07.2022 12:57 Відповісти
А після війни добавиться іще дві важливі роботи, це ординами та медалями позвякувати і по ТБ про свій героїзм щоки роздувати.
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04.07.2022 17:00 Відповісти
точно хтось навів,
так випадково попасти на куш мало шансів,

якесь падло скористалось війною щоб помародерити
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04.07.2022 12:55 Відповісти
Да щоб наші поліцаї, да щоб обікрали, да ювелірні вироби. Не повірю ! Неможе такого бути. Вони даже на окупованих територіях на сторону кацапів не переходять.
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04.07.2022 13:01 Відповісти
Гранатомет хороший.. с дарственной надписью... не могу разобрать от кого правда... я думаю от крыши подарок
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04.07.2022 13:48 Відповісти
... Від 5 до 8 років позбавлення волі. Може від 15 до18 ? В воєнний час ? Знайдена зброя, снаряди. Ви жартуєте. Щось не правильно коїться в Україні...
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04.07.2022 13:52 Відповісти
Це майбутні керівники поліції...
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04.07.2022 14:10 Відповісти
Грабь награбленное.
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04.07.2022 14:35 Відповісти
 
 