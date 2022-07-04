Бандити під час обстрілів пограбували Держспецзв’язок на 90 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На початку березня, коли довкола лунали обстріли, зловмисники проникли до приміщення Держспецзвязку та викрали з поштових відправлень ювелірні вироби й готівку на загальну суму близько 90 млн грн.

Про затримання бандитів повідомили у ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

В Бюро зазначили, що до складу банди входили колишні правоохоронці.

Зараз затримано троє людей. Під час обшуків у них вилучили готівку, близько 8 кг ювелірних виробів, зброю та снаряди.

Затриманих підозрюють у крадіжці у великих розмірах (ч. 4 ст. 185 КК), їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

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