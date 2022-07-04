Аеророзвідники та артилеристи 28-ї ОМБр знищили боєкомплект до ворожого ЗРК "Бук". ВIДЕО

Українські воїни влучили в боєкомплект до ЗРК "Бук"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідники та артилеристи 28-ї ОМБр зафільмували момент детонації боєприпасів після успішної атаки.

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