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Аеророзвідники та артилеристи 28-ї ОМБр знищили боєкомплект до ворожого ЗРК "Бук". ВIДЕО

Українські воїни влучили в боєкомплект до ЗРК "Бук"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідники та артилеристи 28-ї ОМБр зафільмували момент детонації боєприпасів після успішної атаки.

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Автор: 

армія рф (17373) знищення (7235)


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Нравіца, нє нравіца, бавовни наближаються.
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04.07.2022 13:25 Відповісти
Сподіваюся, той боєкомплект не був сиротою, десь не далеко і сам комплекс пасся. Можливо і кацапи-пастухи за цим стадом дивилися.
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04.07.2022 13:25 Відповісти
Красіво...
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04.07.2022 13:25 Відповісти
А що за тема з бавовною, я пропустив, вибачте
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04.07.2022 13:34 Відповісти
Ви про це? "был хлопкок ( бавовна) и задымление"
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04.07.2022 13:43 Відповісти
Наші ж ви котики, бережи вас Господь
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04.07.2022 13:44 Відповісти
 
 