Аеророзвідники та артилеристи 28-ї ОМБр знищили боєкомплект до ворожого ЗРК "Бук". ВIДЕО
Українські воїни влучили в боєкомплект до ЗРК "Бук"
Як повідомляє Цензор.НЕТ, аеророзвідники та артилеристи 28-ї ОМБр зафільмували момент детонації боєприпасів після успішної атаки.
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MausMike
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