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Підрозділи РФ, які брали участь у боях на Луганщині, повинні наростити можливості, - Путін. ВIДЕО

Президент країни-окупанта Володимир Путін провів нараду з міністром оборони Сергієм Шойгу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Підрозділи, які брали участь у звільненні "ЛНР", повинні відпочити та наростити можливості", - сказав російський диктатор.

Зазначається, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів Путіну про "звільнення "ЛНР"".

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Автор: 

путін володимир (23818) Шойгу Сергій (626) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+36
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04.07.2022 13:50
+32
***** шо ти можеш наростити
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04.07.2022 13:45
+26
привожу с куйловского получили мзды и стали как делды когда из бата взвод а из полка рота
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04.07.2022 13:46
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***** шо ти можеш наростити
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04.07.2022 13:45 Відповісти
Ну хіба те шо ви сказали...
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04.07.2022 13:47 Відповісти
У Вашому реченні лишнє слово "шо"
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04.07.2022 13:50 Відповісти


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04.07.2022 14:23 Відповісти
а в это время Китай заканчивает разрабатывает свой план Барбаросса СИ...
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04.07.2022 14:38 Відповісти
- какой дилка глязный, ванюсий, зато дисовый!
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04.07.2022 14:42 Відповісти
привожу с куйловского получили мзды и стали как делды когда из бата взвод а из полка рота
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04.07.2022 13:46 Відповісти
мобики закончились, нужно новых наловить.
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04.07.2022 13:51 Відповісти
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04.07.2022 13:54 Відповісти
Так вже пишуть що по АРК розпочалась примусова мобілізація.
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04.07.2022 14:02 Відповісти
ДЫлды на палачках, как на пораде!☝
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04.07.2022 14:25 Відповісти
звільнили.... так ***** звільнили... від домівок, майна, життя...
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04.07.2022 13:47 Відповісти
Значит кинут их сразу в бой, дальше захватывать территории.
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04.07.2022 13:47 Відповісти
ага кинут редкий кацап целым дождется нового года
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04.07.2022 13:48 Відповісти
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04.07.2022 13:50 Відповісти
о да рузге танкист упырь вылитый
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04.07.2022 13:50 Відповісти
"ГАРДІМСЯ!!!!111"
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04.07.2022 14:20 Відповісти
Тобто, зібрати свіже м'ясо на новозахоплених територіях
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04.07.2022 13:51 Відповісти
Значит будут собирать и сгонять новое мясо
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04.07.2022 13:52 Відповісти
Я думаю, що скоріш за все вони видохнулися, а так на запитання чому немає нових перемог скажуть "Нам ***** наказав наростити можливості". Це напевне для рашенбидла сказано.
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04.07.2022 13:54 Відповісти
Чорт опущений.
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04.07.2022 13:59 Відповісти
Пакетов больше скоты готовьте!
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04.07.2022 14:02 Відповісти
мозги собі нарости, підар!
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04.07.2022 14:07 Відповісти
*****, ты себя, сначала, нарости.
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04.07.2022 14:08 Відповісти
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04.07.2022 14:12 Відповісти
Шойга зовсім загрустіл. Шо то пашло нє так, аднако.
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04.07.2022 14:15 Відповісти


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04.07.2022 14:17 Відповісти
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04.07.2022 14:42 Відповісти
Пабєда то какая! "Вторая армєя міра" 5 місяців асвабаждала захватівала 1 область
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04.07.2022 14:16 Відповісти
половину которой имела с 2014, а процентов 70 из захваченого получила в первую неделю вообще без боев. Так что 5 месяцев ушло на несколько участков.
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04.07.2022 14:21 Відповісти
Чому радієте? Що захватілі только одну область? Це якась" Свадьба в Малиновке". Радіти треба коли виб*ють ворога!
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04.07.2022 15:10 Відповісти
ГУЛАГ уже строил один Мудак с Кавказа....
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04.07.2022 14:19 Відповісти
вот тільки ніхто їх відводити не буде, бо іншого мʼяса немає
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04.07.2022 14:21 Відповісти
Все к чему прикссались мавзолєйные бараны успешно сдохло...
СССР

СНГ

Варшавский договор

СЭВ

ОДКБ

Тайожный саюс

Зато жив брацкий договор Молотов-Риббентроп...живучий Нацызм...
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04.07.2022 14:32 Відповісти
Нарасти себе очко кремлевский ******* конченный.............................................
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04.07.2022 14:37 Відповісти


яке воно страшне...якийсь золотоординський хан...
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04.07.2022 14:38 Відповісти
На тому світі відпочинете,ублюдки кацапські. Кабздон вже заїб###ався про дєнь пабеди співати сам собі...
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04.07.2022 14:40 Відповісти
от якби зелений піdар більше на оборону витрачав, то можно було би всіх кацапів на відпочинок відправити... а так - маємо, що маємо...
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04.07.2022 14:41 Відповісти
Не имеет значения что эти черти говорят под камеры. Имеет значение только то, что происходит на фронте.
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04.07.2022 15:02 Відповісти
Оторванные лапти не нарастить.
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04.07.2022 15:03 Відповісти
на том свете отдохнете
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04.07.2022 15:11 Відповісти
Хімарси їм допоможуть наростити
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04.07.2022 15:12 Відповісти
щур, моль.. тху...
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04.07.2022 15:34 Відповісти
Х@й у тебе в сраці наростить можливості, собака ти дика!)
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04.07.2022 15:41 Відповісти
Та отдохнут, не переживай.
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04.07.2022 21:17 Відповісти
 
 