Підрозділи РФ, які брали участь у боях на Луганщині, повинні наростити можливості, - Путін. ВIДЕО

Президент країни-окупанта Володимир Путін провів нараду з міністром оборони Сергієм Шойгу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Підрозділи, які брали участь у звільненні "ЛНР", повинні відпочити та наростити можливості", - сказав російський диктатор.

Зазначається, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів Путіну про "звільнення "ЛНР"".

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