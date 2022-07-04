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В киргизькому парламенті присоромили російськомовну депутатку: "Ви 25 років в країні живете і не навчились навіть вітатися киргизькою мовою". ВIДЕО
Депутат парламенту Киргизстану Кундузбек Сулайманов зробив зауваження своїй російськомовній колезі Олені Калашніковій через її повне незнання державної мови.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Сулайманов перепитав, скільки часу Калашнікова живе в країні, а потім зазначив, що за 25 років вона могда б хоча б вітання киргизькою мовою вивчити.
Топ коментарі
+63 Евгений Пэ
показати весь коментар04.07.2022 14:38
+39 U A #508723
показати весь коментар04.07.2022 14:42
+35 Злий Грицько
показати весь коментар04.07.2022 14:46
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Це ж Вам не папуги чи собаки, це ж ОРКИ!
двадцать пять...
Зря...
великай и магучайподлой мерзкой и лживой рaZZии, и все что с ней связано
Значить, комусь в Киргизстані така тітка треба.
Хотілося, щоб і там цю странь погнали.
І тоді не буде Микіл Янівічів кровосісів і тому подібної наволочі.
Слава киргизским нацико-бандеровцам!
ой, да чАво пристали? да каму нужОн ваш чуркестанский язык?
все далжны знать наш вЯликий рассенский Изык. а ваш чуркестанский зачем?
як взагалi ця кацапська матрьоха може займати хоч якусь посаду, якщо вона не володiє
державною мовою?
звiльнити з посади матрьоху та тих, хто її призначив!