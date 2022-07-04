В киргизькому парламенті присоромили російськомовну депутатку: "Ви 25 років в країні живете і не навчились навіть вітатися киргизькою мовою". ВIДЕО

Депутат парламенту Киргизстану Кундузбек Сулайманов зробив зауваження своїй російськомовній колезі Олені Калашніковій через її повне незнання державної мови.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Сулайманов перепитав, скільки часу Калашнікова живе в країні, а потім зазначив, що за 25 років вона могда б хоча б вітання киргизькою мовою вивчити.

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