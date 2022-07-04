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В киргизькому парламенті присоромили російськомовну депутатку: "Ви 25 років в країні живете і не навчились навіть вітатися киргизькою мовою". ВIДЕО

Депутат парламенту Киргизстану Кундузбек Сулайманов зробив зауваження своїй російськомовній колезі Олені Калашніковій через її повне незнання державної мови.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Сулайманов перепитав, скільки часу Калашнікова живе в країні, а потім зазначив, що за 25 років вона могда б хоча б вітання киргизькою мовою вивчити.

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Автор: 

Киргизстан (145) парламент (2372) російська мова (306)


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Топ коментарі
+63
Вот же киргизофашисты!
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04.07.2022 14:38
+39
русофобія віzде
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04.07.2022 14:42
+35
Киргизобандєравец, мля...
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04.07.2022 14:46
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Вот же киргизофашисты!
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04.07.2022 14:38 Відповісти
Киргизобандєравец, мля...
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04.07.2022 14:46 Відповісти
Россия заканчивается там где язык кацапов отрезают или заставляют по фонетике говорить на любом ином родном для конкретной страны и народа..кроме русского... типа сборной солянки приправленной матюками...
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04.07.2022 15:37 Відповісти
Так ти ж сам кацапською постійно користуєшся!
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04.07.2022 16:56 Відповісти
"Вяличие" не позволяет..
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04.07.2022 17:05 Відповісти
Рашистські орки настільки огидні та примітивні потвори, що будова їх щелеп не дозволяє їм видавати звуки людського мовлення!
Це ж Вам не папуги чи собаки, це ж ОРКИ!
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05.07.2022 09:38 Відповісти
Та мантелепа -- колишній Мікіла Янівіч в спідниці. Бімба в вагіні! (с)
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04.07.2022 22:20 Відповісти
u nas tut v LV tozhe tipa takih e - oni principova nichovo nerobljat , tilki chekajut koli rjuzzke tanki priprutsa - shtob bronik pocelovati
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04.07.2022 14:41 Відповісти
Не гайте часу , розсаджуйте їх на пляшки . Саме там їхнє місце.
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04.07.2022 14:50 Відповісти
Exxxx, gde stolko butilok zjat...?
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04.07.2022 15:00 Відповісти
От з тим проблем точно не буде . Де взяти ? У їхніх же оселях . Якщо кацап , то автоматично - алконавт . Місця прожиття і перебування кацапів можна одразу впізнати по горам порожньої склотари.
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04.07.2022 15:15 Відповісти
а разве мало пустых бутылок от "Рижского бальзама"?
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04.07.2022 15:48 Відповісти
Neeee, ix zapadlo dlja etova ispolzavt, tolko ruskaja votka, da ot spirtika...
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04.07.2022 16:09 Відповісти
Що за любов до сексуального насильства!????
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04.07.2022 16:57 Відповісти
Да он прав. 25 лет блин...и ни одной фразы.. ещё депутат)
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04.07.2022 14:41 Відповісти
Она презирает, видимо киргизов и их язык. Она "заграницей" собралась "продвигать" - там она не предполагает общения с киргизами.
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04.07.2022 14:46 Відповісти
русофобія віzде
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04.07.2022 14:42 Відповісти
мало, треба більше!
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04.07.2022 14:44 Відповісти
Вы сколько лет здесь живете?
двадцать пять...
Зря...
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04.07.2022 14:43 Відповісти
усі свинособаки мають знати своє місце
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04.07.2022 14:43 Відповісти
Да сра...ть хотела депутат Калашникова на киргизский язык. Она же русская - представитель высшей расы, киргизы для нее унтерменши какие-то. Не хватало еще учить их язык, утрутся.
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04.07.2022 14:45 Відповісти
А руку протягивать за киргизской зарплатой депутата, высшей кацапорасе, не западло?
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04.07.2022 14:48 Відповісти
tak one dolzhna otrymovati zarplatu - tolko za to shto ona ruzkje i ona tam terpit teh kirgizov
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04.07.2022 14:52 Відповісти
Так отож .
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04.07.2022 14:49 Відповісти
А навіщо їй "Салам"? Вона ж автомат. Одразу: "Тра-та-та-та!".
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04.07.2022 14:46 Відповісти
То есть безотказная как автомат ,всем даёт.
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04.07.2022 16:23 Відповісти
Русофобія однако)))
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04.07.2022 14:46 Відповісти
Поставив кацапську бурьонку калашнікову у стійло , де їй і місце . Нічого дивного , кацапи всюди зневажають країни свого тимчасового і постійного перебування . Не в стані вивчити інших мов "патамуша ім так удобно на рускавам гаваріть".Чому так ? Бо вони скоти кацапські . Посади свиню за стіл , а вона ратиці на стіл ...
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04.07.2022 14:48 Відповісти
Лішнєхромосомная чєлюсть не позволяєт на другіх їзиках разгаварівать, кромє руZZкава
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04.07.2022 15:59 Відповісти
свинособака ватная......................***** кремлевская
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04.07.2022 14:48 Відповісти
Киргизский "нацизм"!!!!!
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04.07.2022 14:48 Відповісти
На расєє важають, що весь світ має знати "рузьге ізик". А їм знати мову країни в якій живуть по кілька десятків років - необов'язково.)
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04.07.2022 14:49 Відповісти
Ущємлєніє руССкоязичних ? Тогда ми ідьом к вам ! ©
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04.07.2022 14:51 Відповісти
Завтра ***** буде організовувать спецоперацію захищать руськоязичних і там.
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04.07.2022 16:42 Відповісти
Які ж кацапи тупорилі,хай Бог милує...
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04.07.2022 14:53 Відповісти
Посягнув на главную скрєпу раскага міра - свящєнноє право московита нє знать іно странньій ізьік
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04.07.2022 14:57 Відповісти
Особисто я вважаю, що С. А. Бандера знав киргизьську
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04.07.2022 15:01 Відповісти
Прям как у нас. И не то, чтобы жили 25 лет, а вообще родились здесь и всю жизнь прожили. И никак. Это я не представляю, как нужно закрыть мозг, чтобы за всю жизнь туда не влезло бы и 50 слов на другом языке. И ладно бы язык был сложный, но ведь язык - практически латынь. Плять, я, не зная английского, понимаю английские тексты только потому, что английский это на 70 процентов язык норманнов, производный от латыни. Все европейские языки (ну может кроме угорской группы) родственны и можно их если не знать, то хотя бы понимать...
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04.07.2022 15:06 Відповісти
Чтобы понимать надо иметь мозги. А от употребления крепких спиртных напитков русским детям передается слабоумие.
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04.07.2022 16:26 Відповісти
Як гарно відшмагав рашистську хвойду. Ще б запустити у неї чимось важким
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04.07.2022 15:07 Відповісти
бажано кришталевою вазою... для квітів - сонячниів.
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04.07.2022 15:11 Відповісти
І на її лежаче непритомне тіло, всунуть в анус цвєточек
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04.07.2022 16:02 Відповісти
викорчовують кацапську звідусіль... кацапська - сміття, яке принижує і зверхньо дивиться на корінні й законні мови незалежних країн... про мови поневолених народів в кацапії і мови не ведеться...
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04.07.2022 15:10 Відповісти
таких Калашниковых 70% в Украине. Мама папа кацапы, получили гражданство наплодили личинок, которые ненавидят все украинское. Так и в Киргизии.
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04.07.2022 15:13 Відповісти
Не перебільшуйте!
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04.07.2022 17:00 Відповісти
великодержавний російський шовінізм в дії
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04.07.2022 15:17 Відповісти
Зараз вилізуть падалЬяковські п'ятирубльовки скотоязичні і почнуть нити про" свободу слова" .
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04.07.2022 15:18 Відповісти
Скоро росіяни будуть знати як виглядає напис "Русские, идите нах*й!" на всіх мовах світу...)))
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04.07.2022 15:18 Відповісти
Взавтра эта тетка-орк будет кидаться под киргизские танки с криками "путин введи, тут нарушают права рускаязычных"
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04.07.2022 15:22 Відповісти
Вот и славненько! Начинает отпадать необходимость у великай и магучай подлой мерзкой и лживой рaZZии, и все что с ней связано
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04.07.2022 15:36 Відповісти
Люто плюсую. У нас в Латвии полно такой же ваты, понаехавшей в 1960-80ые годы. Латышский язык учить они тогда нехотели и сейчас даже не собырается. Путина с российскими танками ждёт. Во время дружбы бизнеса западной Европы с Россией даже в парламент пробрались. Теперь похоже что эту лавочку у них прикроет. Что делать с остальными, не понятно. Кое кто прозревает, остальных придётся дерать под присмотром.
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04.07.2022 15:37 Відповісти
в слове "дерать" часом не ошибка? мож там буква "е" лишняя?
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04.07.2022 17:06 Відповісти
Як вона у парламент попала ?? За неї проголосували ? Хто ?
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04.07.2022 15:37 Відповісти
напевно креатура пана Пуйла. і була просунута у владу шляхом підкилимних договорняків. В Киргизстані вибори ще те шоу
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04.07.2022 15:51 Відповісти
рідна сестра Міколи Бімбовіча Азірова.. той також пропхався у владу через задній прохід..
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04.07.2022 15:43 Відповісти
зашквар сруськой челюсти
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04.07.2022 15:45 Відповісти
Кундузбек Сулайманов тримай респект!
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04.07.2022 15:49 Відповісти
кажи вже прямо-ти с..ка кац...пська!
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04.07.2022 15:50 Відповісти
Дивився це відео у фб. Перше, вона не депутатка, а голова держкомітету з туризму, а засідання було, ніби, парламентської комісії з цих питань. Друге, хтось її призначив на цю посаду без знання державної мови. Третє, у неї на лобі написано фсб, свр рф.
Значить, комусь в Киргизстані така тітка треба.
Хотілося, щоб і там цю странь погнали.
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04.07.2022 16:02 Відповісти
Ті країни, які "притомні" давно ввели ценз на знання державної мови для всіх хто займає посади в державі, в тому числі і виборні.
І тоді не буде Микіл Янівічів кровосісів і тому подібної наволочі.
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04.07.2022 16:17 Відповісти
натуральная кацапка с прибором кладущая на язык и национальные традиции страны!вот такие и ждут русского мира а потом становятся колоборантами!
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04.07.2022 16:18 Відповісти
Браво. Цапів ставлять на місце в глибокому тилу.
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04.07.2022 16:24 Відповісти
Вони ще й пишаються цим... по українській ваті знаю. Худоба, шо тут балакать.
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04.07.2022 16:46 Відповісти
Девочку в трусиках... при всех... взял и распял за незнание языка страны проживания и зарабатывания денег!

Слава киргизским нацико-бандеровцам!
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04.07.2022 16:55 Відповісти
почему Депутат парламента Кыргызстана Кундузбек Сулайманов не спросил Калашникову :"Кельт *****! Хоток соросымба ?" , а если бы она не поняла , то надо ему сказать :" Кель на х..й из зала!"
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04.07.2022 17:22 Відповісти
Малороси все життя живуть в Україні і соромляться розмовляти мовою своїх предків. Бо кацапи колись сказали їх дідам, що це сільська мова. Їх діди ще розмовляли мовою. батьки вже суржиком, так би мовити під окупаційну владу за бариші підлаштовувались, а дітей своїх вже навчали чисто російською, щоб і сліду українства не залишилось. Така от історія малоросів
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04.07.2022 17:53 Відповісти
Русафобію затєваєтє!
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04.07.2022 20:51 Відповісти
Даіграюцца!
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04.07.2022 22:25 Відповісти
Знаком с несколькими киргизами, все очень хорошие, приличные и образованные люди
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04.07.2022 21:54 Відповісти
...і смішно та сумно, 70% тих хто висловлює своє невдоволення тією кацапкою такі ж прокацаплені, нездатні вивчити мови. А ваші виправдання - какаяразніца зато я патрійот, достали. Почніть вчити хоча б заради своїх дітей, бо через років 15-20 зявиться нове х..йло та почне асвабаждать вже ваших дітей та онуків, - задумайтесь, якщо є чим та дозволяє маскальская гордасть.
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04.07.2022 22:18 Відповісти
Так ви маєте рацію, люди які мігрують в інші країни вивчають мову країни, в яку вони прибули. Але й своєї мови не забувають. При бажанні можна легко вивчити українську мову, тим більше, якщо до цього люди використовували російську мову. Я розумію якщо люди похилого віку, після 80 напевно їм вже важко вивчати інші мови. Але на побутовому рівні українську мову можна вивчити без проблем, чим більше мов людина знає, тим легше їй адаптуватися в цьому світі, знайти високооплачувану роботу і не відчувати себе неповноцінною в якійсь іншій країні. Добре якби в моїй рідній Україні, поряд з українською другою мовою була англійська, потім може бути французька чи німецька, це все піде на користь, а не на шкоду. До речі, я вільно говорю 5 мовами і рецепти виписую латиною. Як казала моя улюблена Лія Ахеджакова: "Немає нічого неможливого для людини з інтелектом."
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05.07.2022 06:52 Відповісти
Вона не депутатка.Вона "смотрящая" за парламентом.Мова не потрібна.
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04.07.2022 22:25 Відповісти
.

ой, да чАво пристали? да каму нужОн ваш чуркестанский язык?

все далжны знать наш вЯликий рассенский Изык. а ваш чуркестанский зачем?
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14.01.2023 09:39 Відповісти
.

як взагалi ця кацапська матрьоха може займати хоч якусь посаду, якщо вона не володiє

державною мовою?

звiльнити з посади матрьоху та тих, хто її призначив!
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14.01.2023 09:43 Відповісти
 
 