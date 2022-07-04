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Українські бійці підбили два ворожі БТР-82А та захопили два танки Т-80БВ. ВIДЕО

Два російські танки Т-80БВ захопили українські бійці біля села Карнаухівка Ізюмського району на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окрім того, на відеозапису видно, що бійцям вдалося підбити два ворожих БТР-82А. Автори публікації зазначають, що успішний бій вів чеський підрозділ українських сил оборони.

"Харківщина, хлопці з Чехії затрофеїли два Т-80БВ та на фоні видно ще 2 підбиті БТР-82А", - йдеться у дописі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські бійці затрофеїли російський БМП-3. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) трофеї (185)


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Топ коментарі
+62
Оце чехі красавчики!!!
СЛАВА ЧЕХІЇ, СЛАВА ЧЕСЬКИМ ДОБРОВОЛЬЦЯМ!
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04.07.2022 16:28
+55
Новый жест доброй воли от роZZийских нацистов.
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04.07.2022 16:19
+35
Дякую, Безугла! Дякую, що тебе там немає, і ти не заважаєш військовим, якісно працювати...
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04.07.2022 16:35
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Новый жест доброй воли от роZZийских нацистов.
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04.07.2022 16:19 Відповісти
Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼‼️🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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04.07.2022 16:19 Відповісти
Всім виконавцям-респект...
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04.07.2022 16:20 Відповісти
Слава Героям ЗСУ❤️💙💛🙏‼️🍀🍀🍀
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04.07.2022 16:26 Відповісти
Сейчас в Херсоне концерт Кабзона по заявкам ВСУ.
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04.07.2022 16:26 Відповісти
Оце чехі красавчики!!!
СЛАВА ЧЕХІЇ, СЛАВА ЧЕСЬКИМ ДОБРОВОЛЬЦЯМ!
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04.07.2022 16:28 Відповісти
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04.07.2022 16:30 Відповісти
да.. это не сербы
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04.07.2022 20:08 Відповісти
Красавчики, ******* москалей!!!
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04.07.2022 16:28 Відповісти
Дякую, Безугла! Дякую, що тебе там немає, і ти не заважаєш військовим, якісно працювати...
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04.07.2022 16:35 Відповісти
один робочий... над іншим трошки попрацювати... на чешському бронезаводі. і в бій проти кацапщини... Чехи молодці, чудовий приклад відваги! Б,ємо кацапю разом!
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04.07.2022 16:44 Відповісти
Смерть кацапам!
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04.07.2022 16:45 Відповісти
Було б справедливо у заголовку статті написати, що це чеські добровольці у складі ЗСУ!
Бо там написано "українські бійці".
Редакція?
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04.07.2022 16:46 Відповісти
так повинно бути, щоб ворог потім не вищав про якихось найманців. всі наші захисники це вояки ЗСУ
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04.07.2022 19:38 Відповісти
Так они и есть Украинские бойцы, в составе ЗСУ. А то, шо они, Чехи,Поляки, Американцы - то вопрос другой.
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04.07.2022 20:25 Відповісти
не Усти но тоже пойдет
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04.07.2022 21:32 Відповісти
Чехи -ГЕРОЇ! Слава Чехії, яка виростила таких синів!!!
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04.07.2022 16:48 Відповісти
За Прагу!
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04.07.2022 16:51 Відповісти
У нас у Харкові є вулиці Отакара Яроша та Людвіга Свободи, герої ще тієї війни з фашистами!
За підсумками нової війни з фашистами назв вулиць з Чеськми Іменами може стати більше!
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04.07.2022 16:53 Відповісти
Виявляється, в Чехії теж є справжні козаки.
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04.07.2022 18:01 Відповісти
Щира подяка нашим братам!
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04.07.2022 18:59 Відповісти
Слава Україні! Слава чешським браточкам!??
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04.07.2022 19:07 Відповісти
ого. на нашому боці воюють цілі чешські підрозділи що здатні трофеїти по декілька танків за раз!
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04.07.2022 19:37 Відповісти
А чому не сказати
Вам хлопцi ---наша щира повага
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04.07.2022 19:39 Відповісти
бережи вас боже ! молодці!
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04.07.2022 19:50 Відповісти
заїбісь.але краще трактором😄👌
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04.07.2022 20:41 Відповісти
так танк второй тоже трофейный
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04.07.2022 21:44 Відповісти
Слава ЗСУ !!! Слава Україні !!! Смерть ворогам !!!!!
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04.07.2022 21:22 Відповісти
Ай маладца!
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04.07.2022 22:39 Відповісти
Реальне слов'янське братерство, а не підробне рашистскоє "братство",

Слава!!!
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05.07.2022 01:47 Відповісти
Кацапи нам постачають бронетехніку краще за німців.
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23.09.2022 09:38 Відповісти
 
 