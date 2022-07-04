Українські бійці підбили два ворожі БТР-82А та захопили два танки Т-80БВ. ВIДЕО

Два російські танки Т-80БВ захопили українські бійці біля села Карнаухівка Ізюмського району на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окрім того, на відеозапису видно, що бійцям вдалося підбити два ворожих БТР-82А. Автори публікації зазначають, що успішний бій вів чеський підрозділ українських сил оборони.

"Харківщина, хлопці з Чехії затрофеїли два Т-80БВ та на фоні видно ще 2 підбиті БТР-82А", - йдеться у дописі до відео.

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