Українські бійці підбили два ворожі БТР-82А та захопили два танки Т-80БВ. ВIДЕО
Два російські танки Т-80БВ захопили українські бійці біля села Карнаухівка Ізюмського району на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окрім того, на відеозапису видно, що бійцям вдалося підбити два ворожих БТР-82А. Автори публікації зазначають, що успішний бій вів чеський підрозділ українських сил оборони.
"Харківщина, хлопці з Чехії затрофеїли два Т-80БВ та на фоні видно ще 2 підбиті БТР-82А", - йдеться у дописі до відео.
Топ коментарі
+62 Валерий Коломиец #502756
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+55 Филипп Филиппович Преображенск
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+35 Evgen Karpenko
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СЛАВА ЧЕХІЇ, СЛАВА ЧЕСЬКИМ ДОБРОВОЛЬЦЯМ!
Бо там написано "українські бійці".
Редакція?
За підсумками нової війни з фашистами назв вулиць з Чеськми Іменами може стати більше!
Вам хлопцi ---наша щира повага
Слава!!!