Українські воїни про РСЗВ HIMARS: "Система дуже точна! Пробиває дірку в зданії і туди залітає інша ракета - в отвір від першої ракети". ВIДЕО

Українські воїни розповіли про роботу РСЗВ HIMARS.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Система дуже точна! Пробиває дірку в зданії і туди залітає інша ракета - в отвір від першої ракети", - кажуть військові про РСЗВ HIMARS.

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