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Українські воїни про РСЗВ HIMARS: "Система дуже точна! Пробиває дірку в зданії і туди залітає інша ракета - в отвір від першої ракети". ВIДЕО

Українські воїни розповіли про роботу РСЗВ HIMARS.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Система дуже точна! Пробиває дірку в зданії і туди залітає інша ракета - в отвір від першої ракети", - кажуть військові про РСЗВ HIMARS.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Передача систем ППО NASAMS буде величезним кроком для України, - Повітряні сили

Автор: 

зброя (7460) ЗСУ (7540)


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Топ коментарі
+48
Ай тішаться хлопці. Гарна цяцька вправно робить смерть ворогам.
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04.07.2022 22:59
+41
в очко кацапам без вазеліну заходить - на стільки точна. гарантія 100%
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04.07.2022 22:58
+25
В дірку залітає друга ракета, каже: "Доброго вечора, ми з України!" і пропало всьо
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04.07.2022 23:09
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И тысячу байрактаров
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05.07.2022 16:05 Відповісти
Пора уже *****нуть по дворцу Лукашонки. Чтобы гнида усатая знала как нас бомбить и нападать на Киев
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04.07.2022 23:41 Відповісти
Рано .Да и вообще стоит ли учитывая то,как лука петляет и извивается не желая вступать открыто в войну на стороне путина .Если сейчас начнём стрелять по территории Белоруси он всё таки может решиться напасть
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05.07.2022 10:30 Відповісти
А Лука нападе бо вiн вже довго готувався. Тут було б гарно вдарити по ньому до того як вуса ерегують, бо потiм вони запрацюють як ППО.
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05.07.2022 21:44 Відповісти
И это только 4 установки так кошмарят их. С удовольствием представляю, что будет когда их станет 50 штук!
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04.07.2022 23:43 Відповісти
Краса в тому що вони зупиняються десь на дорозі в парі спустошують комплекти і через хвилину знову в дорозі , а у орків горять пердаки )
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04.07.2022 23:47 Відповісти
Вряд ли их только 4 учитывая то где были накрытия этих складов и командных пунктов примерно в одно и тоже время
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05.07.2022 10:31 Відповісти
а интересно
все кто на ветке помагает нашей армии хотя б по немножку
я например на пенсии перечислил больше 1000грн
минимальная пенсия больше не получается
а Вы кто сколько перечислил или помощь какую то сделал?
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04.07.2022 23:44 Відповісти
Ти з податкової що так зацікавився , чи просто вирішив себе за тисячу похвалити ? (( Перерахував - молодець , а інші не перераховують а самі купляють і військовим допомагають , багато хто продукти збирає - купи зараз банку тушонки - 0.5 л -80-90 грн , а люди тисячами везуть (( тобі про все тут писати ?
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05.07.2022 00:22 Відповісти
Миша, ты к кому обратился?К пенсионерам?Если только к ним, то вопрос верный, а если ко всем, то глупый. Сейчас на войну платит каждый кто работает, в виде подоходного налога и военного сбора.
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06.07.2022 08:59 Відповісти
Почему тогда не уничтожить одним залпом весь рашистский флот стоящий в бухте Ватостополя?
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04.07.2022 23:47 Відповісти
Тому що ти у школі географію не вчив і тобі по барабану таке поняття як відстань (( Ракета не по інтернету літає , а над поверхнею землі і відстань вимірюється у кілометрах а не кілобітах за секунду ((
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05.07.2022 00:26 Відповісти
Spit roast🥺 😁
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04.07.2022 23:50 Відповісти
ТРЕБА З НИХ СТРІЛЯТИ ПО ПУТІНУ Й ЙОГО РОДИЧАМ !!!
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05.07.2022 01:34 Відповісти
Значить з приводу постачання західного озброєння та військової техніки до України... А також, чому бункерний довбойоб поспішає "всадити" Україну за "стіл перемовин" шляхом нанесення поразки ЗСУ... до осені.

Всі ці волання наших не дуже обізнанних громадян на тему "сцикливий Захід не дає нам зброю (мало дає), бо сциться спровокувати Путіна на третю світову війну...", або ще є різновид - "... вони не хочуть перемоги України". чи "...чому нам не дали зброю ДО вторгнення?"... лише ЧАСТКОВО мають під собою реальне підгрунття. Тут треба дещо пояснити...

1. Насправді Захід дійсно ПОКИ ЩО не хоче ніякої вагомої заруби з кремлівським добойобом. Але не тому, що сциться його насправді, або вважає, що він нібито сАмашЄдший й може ******* ядрьоною "головкою". А зовсім по інший, набагато простішій, причині... Оборонна сфера в країнах Заходу ДО вторгнення була у вкарай занедбанному стані... Лише два факти, щоб ви розуміли рівень цього занепаду...

Ще до недавно, Велика Британия за 8 днів не дуже інтенсивних військових навчань примудрялася вистрілювати УВЕСЬ свій стратегічний запас артиллерійських снарядів. Аналогичні запаси США, протягом останніх 5-и років були скорочені на 50%, а в американському парламенті вже який рік намагаються осмислити "вкрай ганебний" стан їхніх ядерних сил. Про стан Бундесверу та армії Франції, я навіть не згадую (остання доповідь у бундестагу на тему ********* стану німецького війська була названа тамтешніми журналістами не інакше, як скандал...). Рішення Шольца витратити близько 100 млрд. євро на Бундесвер протягом найближчих 5-и років "звалилося" на німців не на порожньому місці.

Про решту, я навіть не згадую...

Останні роки, Захід вперто та послідовно СКОРОЧУВАВ свій оборонний потенціал - від кількості боєздатних "юнітів", до системних підприємств та організацій, здатних озброїти, спорядити та підготувати цих юнітів У ЗНАЧНІЙ (тобто стратегічній) кількости.

Причини, через які так сталося і чому ОПК колективного Заходу опинився у становищі, через яке дідуган Байден вимушений особисто пертися на завод, де виробляють "Джевліни", щоб стимулювати його, різноманітні та вагомі...

Але я на них зараз зупинятися не буду... не в них справа. Я це все веду до того, що у такий ситуаціх Заходу не має ніякого резону загризатися із кремлівським довбойобом. Просто тому, що у стратегічному сенсі він ПОКИ не може відреагувати на його зазіхання НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ. Його військовий потенціал так, переважає відповідний россійський... АЛЕ НЕ ДОСТАТНЬОЮ МІРОЮ, зважаючи ще на наявність зазіхань на світове лідерство китайских "товарищів", та необхідність періодично навішувати фігурних піздюлів різного роду Башарам Асадам та різним там північно-корейским Кімам...

Довбойоб про це знав... тому і поспішив із нападом на Україну, сподіваючись, що реакція Заходу буде кволою та виключно формальною... й йому, "поки сприятлива обстановка", вдасться вирішити головне свое питання - "відродити россійську супердержаву"

2. Але він помилився... І помилився у головному, тобто у стратегічному відношенні. Захід (або краще сказати, ті хто там головний) насправді НІКОЛИ не сповідував ілюзій на рахунок Кремля. Вони цих чортів вивчили й знали досконало...

І В НИХ по відношенню до цих "скрепанутих месіанців" БУВ ПЛАН. Я його вже описував неодноразово...

Україна, лише привід вступити з ними у двобій й так, щоб Кремль та добвойоб при цьому стали для світу АБСОЛЮТНИМ ЗЛОМ, але для цього ще рано. Захід тількі-но ПОЧАВ ВІДНОВЛЮВАТИ свою (власну) військову міць на тому рівні, яка розчавить цього довбня швидко, невідворотньо й гарантовано...

Кому цікаво - подивіться динаміку оборонних бюджетів та обсяги держзамовлень у оборонній сфері ключових країн Заходу. Якраз к осені (а в окремих випадках у наступному році), вони вийдуть на "проектні потужності" (саме цікаве, що ці зміни на Заході почалися ДО початку вторгнення кремлівських ****** на наші терени).

Тому, нам зараз дають зброю та спорядження (які МОЖУТЬ дати), аби ми тільки трималися і не здулися. Що, до речі, ми, на подив Заходу, робимо з цими жалюгідними обсягами ОВТ, які вони нам передають, переважаючими темпами. Не обмежуючись впертою обороною, а іноді роздаючи кремлівському стаду гучних та відчутних ляпасів... як оце було під Києвом.

Пригадайте, спочатку було лише те, що ДУЖЕ ЗРУЧНО підходило задля активної партизанської війни (розвідка та експерти Заходу свого часу помилилися і не вірили в стійкість України, точніше - у її здатність зберегтися під кремлівською навалою, як цілісна та централізована держава). Теми з ППО, далекобійними (більш-меньш) ракетами, гаубицями та бронетехнікою з'явилися лише тоді, коли на Заході зрозуміли, що... " ти ба, які вперті"...

"чому не давали зброю ДО навали, якщо знали зазаделегідь?" (бо нізя було, ми були не готові до прямої конфронтації з довбойобом по різним причинам)

" чому зараз даєте мало?" (бо самим ПОКИ не вистачає...)

"коли дасте більше?" (коли розженемо свій ВПК до проектних потужностей, щоб можливо було довбойоба ГАРАНТОВАНО закатати у асфальт... тому поки тримайтеся, ось вам трохи "для підтримки штанів")...

Ось звідки заяви цілого ряду офіційних осіб Заходу, включаючи осіб "першого ряду", про довготривалу війну й борьбу з агресором.

У цій схемі одне погане для нас - все це оплачується та підтримується ціною жертв України, її народу...
Машовец
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05.07.2022 02:23 Відповісти
А вот эта штука какраз дважды в одну воронку
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05.07.2022 05:40 Відповісти
В зданії????
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05.07.2022 08:59 Відповісти
Багато російськомовних захищае Україну. Дайте трохи часу і буде " будинок".
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05.07.2022 10:02 Відповісти
Це не кацапомовні. Це - суржик.
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05.07.2022 10:43 Відповісти
Так справа ж не в мові а в тому що в голові.
Будь-хто хто допомогає нам, або стоїть на захисті нашої країни, чи російсько, чи англо, чи німецькомовний, хоч негр чи індус і т.д. заслуговує нашої шани і подяки.
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05.07.2022 21:57 Відповісти
жорстокий грамарнацист.
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05.07.2022 11:30 Відповісти
Еще "советские ученые" сделали открытие (при совке 90%
всех "открытий" в мире делали именно в ссср):
В войнах побеждают страны, коалиции с более мощной экономикой.
Да для победы нужно время, но 50% против 2% - ответ очевиден.
Для тов. россиян 50% против 2% - это доли ВВП
"Запад, включая Украину" против "РФ"
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05.07.2022 10:16 Відповісти
Кстати, если в поиск гугл-карт забить слово "химарс", он выдаст весьма интересную локацию.
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05.07.2022 10:23 Відповісти
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