"У меня одноклассник воюет по ту сторону", - воїн ЗСУ Віталій в районі Пісків тримає оборону в 20 кілометрах від свого будинку під Донецьком. ВIДЕО
Воїн ЗСУ Віталій, який народився поблизу Донецька, певний час працював складальником меблів, але потім вирішив йти захищати Батьківщину. Відверто говорить про тих, хто живе на окупованій частині Донбасу.
Про це йдеться у сюжеті на ютуб-каналі "Бутусов-плюс".
"Віталій родом з-під Донецька, багато років працював у Москві складальником меблів, а до того шахтером. Але повернувся в Україну через розбіжність у поглядах на війну, як в середині родини, так і колективу. 24 лютого 2022 року сам пішов до військкомату. Зараз Віталій воює на передових позиціях в районі Пісків, всього за 20 кілометрів від свого дому і також став "фашистом" для своїх земляків. Детальніше про однокласника, який перейшов на бік росіян, а також про пропаганду серед місцевого населення на Донбасі". - зазнчається у повідомленні.
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-Хм... Сынок, тебе ещё рано такие слова знать.
Кроха сын к отцу пришел
И спросила кроха:
- Если ***** президент -
Это очень плохо?
Если бросил он жену,
Не сказав ни слова,
Значит, ****** страну
Этот ***** Вова?
Ведь мужик не старый он,
Даже моложавый,
Натянул он, как гондон,
Русскую державу.
- Что сказать тебе, сынок?
Этот ***** Вова
Заглотнул чужой крючок,
Будет всем *****.
Мы с Америкой пока
Драться не готовы,
Нет мозгов у дурака,
У дебила Вовы.
Коли жопа наголяк
И казна пустая,
В драку лезет лишь дурак -
Истина простая.
Полстраны живет в говне,
И говно дороги,
Нет хозяина в стране,
А ***** убогий.
Вывод мой, сынок, таков:
Коль ***** неймется,
Коль народ наш без мозгов -
Жить в говне придется!!!
История знает уже о переселении в теплушках целых народов. Можем повторить ?
Бог на стороні правди завжди.
Встал над Русью из сортира.
Вот уже который год
Над страной - Говно встает.