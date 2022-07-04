"У меня одноклассник воюет по ту сторону", - воїн ЗСУ Віталій в районі Пісків тримає оборону в 20 кілометрах від свого будинку під Донецьком. ВIДЕО

Воїн ЗСУ Віталій, який народився поблизу Донецька, певний час працював складальником меблів, але потім вирішив йти захищати Батьківщину. Відверто говорить про тих, хто живе на окупованій частині Донбасу.

Про це йдеться у сюжеті на ютуб-каналі "Бутусов-плюс".

"Віталій родом з-під Донецька, багато років працював у Москві складальником меблів, а до того шахтером. Але повернувся в Україну через розбіжність у поглядах на війну, як в середині родини, так і колективу. 24 лютого 2022 року сам пішов до військкомату. Зараз Віталій воює на передових позиціях в районі Пісків, всього за 20 кілометрів від свого дому і також став "фашистом" для своїх земляків. Детальніше про однокласника, який перейшов на бік росіян, а також про пропаганду серед місцевого населення на Донбасі". - зазнчається у повідомленні.

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