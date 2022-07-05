Українці потроху палять "вторую армію міра": воїни 93-ї ОМБр знищили чергову ворожу техніку. ВIДЕО
Воїни 93-ї ОМБр "Холодний Яр" напередодні знищили чергову ворожу техніку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
"Воїни 93-ї ОМБр "Холодний Яр" плідно попрацювали останніми днями і діляться з нами деякими результатами своєї роботи.
До вашої уваги відео із детонуючою і палаючою технікою росіян. Ось так, потроху, українці палять "вторую армію міра", - йдеться у повідомленні.
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+19 Димитрий CrimeaBandera
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